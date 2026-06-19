“4 tại chỗ” trong phòng cháy, chữa cháy rừng

Những năm gần đây, trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, nắng nóng kéo dài làm gia tăng nguy cơ cháy rừng, Hạt Kiểm lâm Tân Sơn đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR); trong đó, phương châm “4 tại chỗ” được xác định là giải pháp trọng tâm, góp phần nâng cao hiệu quả bảo vệ rừng.

Hạt Kiểm lâm Tân Sơn phối hợp với các lực lượng thường xuyên tuần tra, kiểm soát nhằm phát hiện sớm nguy cơ cháy rừng ở xã Lai Đồng.

Hạt Kiểm lâm Tân Sơn hiện quản lý gần 40.000ha rừng. Để chủ động ứng phó với các tình huống cháy rừng có thể xảy ra, Hạt phối hợp với các xã kiện toàn lực lượng PCCCR cơ sở, xây dựng phương án bảo vệ và PCCCR phù hợp với từng địa bàn. Theo đó, các tổ, đội bảo vệ rừng thường xuyên được tập huấn kỹ năng xử lý tình huống, sẵn sàng tham gia chữa cháy khi có sự cố. Cùng với đó, Hạt tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về trách nhiệm bảo vệ rừng, nhất là trong mùa nắng nóng kéo dài, khô hanh. Các biển cảnh báo cấp dự báo cháy rừng được đặt tại những khu vực trọng điểm; lực lượng kiểm lâm thường xuyên tuần tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi sử dụng lửa không đúng quy định trong rừng và ven rừng.

Cán bộ kiểm lâm phân tích địa bàn, xác định các vùng có nguy cơ cháy cao để triển khai các biện pháp phòng ngừa phù hợp.

Nhờ thực hiện hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”, công tác PCCCR trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đây là giải pháp quan trọng giúp địa phương chủ động ứng phó với nguy cơ cháy rừng, bảo vệ tài nguyên rừng, góp phần giữ gìn môi trường sinh thái và phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Hoàng Hương