Chè Búp xanh Yên Thủy – đậm đà hương vị núi rừng Trường Sơn

Vùng chè búp xanh Yên Thủy - Hòa Bình xanh mướt trải dài bất tận nằm ẩn mình dưới dãy núi Trường Sơn. Không đơn thuần là thức uống, chè búp xanh Yên Thủy là thành quả của những người dân “chịu thương, chịu khó” với hy vọng giữ gìn hương vị truyền thống của quê hương. Sản phẩm chè búp xanh Yên Thủy - Hòa Bình của Công ty TNHH MTV 2 – 9 Hoà Bình tại xã Yên Thủy được chứng nhận OCOP 4 ngày càng khẳng định được thương hiệu, chắp cánh bay xa trên thị trường...

Vùng chè búp xanh Yên Thủy được trồng và mở rộng tại một số xã thuộc địa bàn huyện Yên Thủy cũ

Món quà từ thiên nhiên

Từ những năm 80 của thế kỷ XX, vùng chè được hình thành trên vùng đất huyện Yên Thủy (cũ) nơi có khí hậu ôn hòa, điều kiện thổ nhưỡng thích hợp. Hình ảnh những đồi chè xanh mướt, những búp chè non tươi rói và hương thơm dịu nhẹ đã khắc sâu vào tâm trí của những người dân nông trường 2 – 9. Các thế hệ của nhiều gia đình đã sinh ra, lớn lên và gắn bó với cây chè cho đến tận ngày nay.

Trong ký ức của ông Nguyễn Huy Khương, người có trên 30 năm gắn bó với nông trường thì cây chè gắn liền với tuổi thơ. Nhâm nhi chén trà nóng, ông Khương chia sẻ: “Nhìn thấy cây chè trên quê hương phát triển, chúng tôi – những người gắn bó hàng chục năm những búp chè xanh cảm thấy phấn khởi. Mỗi khi thưởng trà, tôi lại nhớ lại những hình ảnh của cha mẹ và các cô, bác tần tảo trên những đồi chè. Chăm chút từng li, từng tí để cùng chung tay xây dựng sản phẩm của quê hương, đưa đến tay người tiêu dùng sản phẩm uy tín, chất lượng nhất.

Những đồi chè trải dài với màu xanh mướt được che chắn bởi dãy núi Trường Sơn huyền thoại đã tạo nên hương vị đặc biệt. Nét đặc sắc khi thưởng thức chè búp xanh này là vị chè đậm đà, chát ngọt, màu vàng sáng quện với hương thơm tự nhiên. Chè búp xanh Yên Thủy - Hòa Bình đã được khẳng định thương hiệu bởi cách chế biến truyền thống để giữ lại những tinh túy tạo nên vị thơm ngon đặc biệt.

Công tác chế biến, đóng góp sản phẩm được thực hiện đảm bảo theo đúng các quy trình về an toàn vệ sinh thực phẩm

Để sản phẩm “Chè búp xanh Yên Thủy - Hòa Bình” đạt đến sự tinh túy, đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về tiêu chuẩn OCOP 4 sao, sản phẩm phải trải qua 8 bước trong quy trình sản xuất, gồm: nguyên liệu búp chè tươi sau khi được thu hái bằng tay tập kết tại xưởng chế biến của công ty; tiếp đến búp chè tươi được đưa vào đầu ống xào để diệt men làm héo ở nhiệt độ 300 độ C từ 3 - 5 phút, công đoạn này quyết định đến vị thơm ngon tự nhiên của chè; sau khi xào đưa lên kệ ráo làm nguội; sau khi làm nguội đưa vào máy vò, thời gian vò từ 1,5 - 2 giờ; từ máy vò chuyển sang máy sàng tơi ở nhiệt độ 250 - 300 độ C, đây là công đoạn giúp sản phẩm không bị kết dính, làm cho chè tơi, bỏ phần vụn; tiếp đó chuyển sang máy sấy khô đạt trên 90%; sau khi sấy khô chuyển sang máy lăn để lên hương với nhiệt độ 220 - 350 độ C trong khoảng 40 phút; bước cuối cùng là đóng gói sản phẩm vào các túi giấy lụa loại 10g, 100g, 200g hút chân không, hoặc đóng theo từng hộp quà tặng đựng chè loại 0,5kg, 1kg, thời hạn sử dụng 12 tháng kể từ ngày sản xuất.

Chắp cánh vươn xa

Sản phẩm chè búp xanh của Công ty TNHH MTV 2 - 9 Hòa Bình đã từng bước khẳng định chỗ đứng trên thị trường, giá trị sản phẩm được nâng lên. Tháng 1/2024, "Chè búp xanh Yên Thủy - Hòa Bình” được UBND tỉnh chứng nhận đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao. Tiếp nối thành công, chè búp xanh Yên Thủy cũng được vinh danh là 1 trong 20 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Hòa Bình năm 2024.

Để mở rộng thị trường tiêu thụ, công ty đang tập trung mở rộng thị trường tiêu thụ hướng đến xuất khẩu. Thị trường chính được xác định tại các nước Nhật Bản, Hàn Quốc... Tích cực xúc tiến thương mại, tham gia hội chợ quảng bá sản phẩm, chương trình trưng bày, giới thiệu, bán sản phẩm tại các hội chợ, triển lãm, lễ hội, hội nghị kết nối cung - cầu có quy mô lớn trong và ngoài tỉnh.

Hiện nay, công ty đã tập trung hình thành các vùng nguyên liệu tập trung phục vụ chế biến chè xanh, đẩy mạnh đầu tư thâm canh tăng năng suất, chất lượng chè. Dự kiến trong 2025 hoàn thành mục tiêu mở rộng trên 30 ha chè giống với tổng số trên 100 hộ tham gia trồng chè. Công suất chế biến dự kiến đạt từ 200 – 250 tấn/năm.

Từ đó nỗ lực nâng cao chất lượng, chuẩn hóa quy trình sản xuất cây chè nhằm phát triển lợi thế của quê hương, quyết tâm đưa sản phẩm chè búp xanh Yên Thủy đến với người tiêu dùng trong cả nước. Từ đó hiện thực hóa mục tiêu tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Chè búp xanh Yên Thủy - Hòa Bình là sản phẩm OCOP 4 sao được người tiêu dùng đánh giá cao

Công ty đã ra mắt thị trường sản phẩm dòng trà mặn với nhiều phân khúc, từ bình dân đến cao cấp, với mẫu mã đẹp mắt, sang trọng. Những gói trà được đóng gói cẩn thận, đặt trong bao bì trang nhã, cầu kì hơn một chút là đặt trong những hộp bát giác hay hộp vuông được thiết kế tinh tế. Những sản phẩm nổi bật, mang hương vị đậm đà, chát ngọt, màu xanh ánh vàng quyện với hương thơm cốm tự nhiên khiến người dùng như được tiếp thêm năng lượng, cơ thể thoải mái, dễ chịu khi thưởng thức.

Bà Đào Thị Thanh Thảo, Giám đốc Công ty TNHH MTV 2 – 9 Hòa Bình khẳng định: “Chè búp xanh Yên Thủy - Hòa Bình có mặt trên thị trường toàn quốc và đã khẳng định được chất lượng và thương hiệu sản phẩm. Nối tiếp thành công, chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng diện tích vùng nguyên liệu sạch, ứng dụng hiệu quả khoa học kỹ thuật vào quá trình sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm. Đẩy mạnh hợp tác, liên kết tiêu thụ sản phẩm và hướng tới xuất khẩu”.

Có một ngày rất gần về với mảnh đất Yên Thủy, hãy đừng quên thưởng thức một chén trà búp xanh để cảm nhận mùi hương của chè hòa quyện với vị ngọt, vị chát rất đặc trưng. Đó là món quà của thiên nhiên, của đất và người Yên Thủy gửi tặng cuộc sống này.

Đức Anh