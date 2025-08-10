Chi bộ bản Dao Thống Nhất: Hạt nhân vững chắc, dẫn lối đổi thay

Tổ 9, phường Thống Nhất - nơi người dân vẫn quen gọi là bản Dao, có hơn 190 hộ thì 100% là đồng bào dân tộc Dao. Một cộng đồng nhỏ, từng là khu tái định cư với muôn vàn khó khăn: thiếu đất sản xuất, nhà ở tạm bợ, nếp sống còn manh mún... nhưng giờ đây, những lối đi được trải bê tông phẳng phiu, những ngôi nhà xây khang trang, HTX hoạt động sôi nổi, đời sống người dân ngày càng ấm no. Một cuộc chuyển mình đáng ghi nhận, mà sâu xa lại được bắt đầu từ niềm tin chính trị - nơi chi bộ chỉ có 19 đảng viên.

Ông Bàn Sinh Lương - đảng viên cao tuổi, người có uy tín ở bản Dao (ngồi giữa) dạy tiếng Dao cho trẻ em trong tổ. Không chỉ góp đất, hòa giải mâu thuẫn, ông còn là “người giữ lửa” cho bản sắc văn hóa dân tộc giữa đời sống mới

Chi bộ bản Dao - hạt nhân lãnh đạo

Chi bộ bản Dao có 19 đảng viên nhưng toàn tổ dân phố có đến hơn 190 hộ - những con số cho thấy thách thức đặt ra đối với tổ chức Đảng ở cơ sở. Tuy nhiên, lực lượng “mỏng” chưa bao giờ là khó khăn ở nơi này. Theo Bí thư chi bộ Triệu Tiến Hoà, để thích ứng với tình hình thực tế, chi bộ có những thay đổi rất cụ thể, từ kết nạp đảng viên đến tạo nên chuyển biến trong nếp sống, cách làm kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự.

Ở bản, ông Bàn Sinh Lương là cái tên từ lâu đã trở nên rất đỗi thân thuộc - người đảng viên ngoài 70 tuổi, từng làm trưởng bản suốt gần 50 năm, người có uy tín của tổ dân phố.

Khi bản Dao xây nhà văn hóa, rồi mở rộng đường liên thôn, gia đình ông là hộ đầu tiên tình nguyện hiến đất. Hơn một nghìn mét vuông đất được dọn sạch, bàn giao gọn. Ít lâu sau, ông lại góp thêm vài trăm mét cho tuyến đường đi qua ruộng nhà mình. Sau đó, ông bàn với Hội Người cao tuổi trong tổ, rồi tự đi vận động từng hộ. Gần 1.800 mét vuông đất nữa được hiến.

Theo ông Lương: “Mình làm gương trước, dân nhìn vào thì tự khắc tin và làm theo.” Và thực tế đã đúng như vậy. Con đường liên thôn mở qua ruộng nhà ông, nhà văn hóa được dựng trên phần đất ông hiến. Người dân trong bản thấy ông làm trước, rồi lần lượt tự nguyện làm theo, không ai đòi hỏi, không ai so đo chuyện bồi thường.

Không chỉ là người gương mẫu đi đầu trong việc hiến đất, ông Lương còn là chỗ dựa khi trong bản xảy ra chuyện va chạm, mâu thuẫn. Mỗi năm, ông tham gia hòa giải hơn 20 vụ việc - từ tranh chấp đất đai đến những xích mích trong sinh hoạt gia đình, giữa hàng xóm hay nội bộ tổ dân phố. Phần lớn những vụ việc đó được giải quyết dứt điểm ngay tại cơ sở.

Ngoài ông Lương, chi bộ còn nhiều người khác góp phần dẫn dắt bản Dao bằng cách làm riêng. Như chị Triệu Thị Hoa - đảng viên trẻ, giám đốc HTX thuốc Nam dân tộc Dao. Sinh ra trong bản, học ngành y dược, về quê lập nghiệp, chị bắt đầu từ việc thu gom lá thuốc của bà con mang ra chợ bán, rồi dần tổ chức lại theo hướng bài bản hơn.

HTX do chị Hoa điều hành hiện có gần 40 thành viên, đa phần là phụ nữ người Dao. Sản phẩm làm ra có truy xuất nguồn gốc, có bao bì nhãn mác, bán ra thị trường với giá cao hơn hẳn. Nhiều người từ chỗ không có việc làm ổn định, nay mỗi tháng có thu nhập đều từ 5 - 7 triệu đồng. HTX của chị không chỉ tạo sinh kế, mà còn định hình lại cách người dân nhìn nhận về việc làm ăn, về vai trò của người đảng viên trẻ.

Ba năm qua, chi bộ đã kết nạp được 3 đảng viên, tất cả hiện nay đều là những người “có vị trí nhất định trong lòng dân bản”, đang đảm nhiệm các vai trò thiết thực như tổ trưởng tổ dân phố, chi hội trưởng Hội Nông dân, tổ trưởng tổ ANTT. Trong điều kiện nguồn kết nạp hạn chế, thanh niên đi làm xa, nhiều người chưa đủ trình độ học vấn..., chi bộ không chạy theo chỉ tiêu mà chủ động phối hợp với các đoàn thể để phát hiện sớm, rèn luyện từ cơ sở. Ai chưa đủ điều kiện thì hỗ trợ học bổ túc, tham gia tổ chức trước rồi theo dõi, bồi dưỡng dần.

Bản Dao đổi thay toàn diện

Đã qua rồi thời bản Dao loay hoay với nếp sản xuất manh mún, trông chờ vào trợ cấp Nhà nước. Cũng chẳng còn mấy ai nhắc tới chuyện đường giao thông lầy lội hay nhà cửa lụp xụp. Từng là khu tái định cư thiếu thốn đủ bề, hôm nay bản Dao đã bước sang một diện mạo khác: Chỉ trong gần một thập niên, thu nhập bình quân tăng hơn ba lần, chạm mốc gần 90 triệu đồng/người/năm (năm 2024). Cả bản không còn hộ nghèo, chỉ còn hai hộ cận nghèo đều thuộc diện bệnh tật, neo đơn.

Không có mô hình nào quá lạ, cũng không có công trình lớn nào làm nên dấu ấn, nhưng sự chuyển mình ở đây là rất thật, nhờ những việc rất cụ thể: hiến đất, mở đường, khởi sự HTX, hòa giải mâu thuẫn... Việc nào cũng có người tiên phong, và phần lớn là đảng viên.

100% tuyến đường nội bản được bê tông hóa, nhà văn hóa mới được dựng nên, không chỉ là nơi hội họp mà còn là sân chơi, không gian cộng đồng sống động. Các thiết chế văn hóa hoạt động nền nếp, trẻ em đến trường đầy đủ, không còn cảnh bỏ học giữa chừng. Những người phụ nữ Dao từng chỉ quanh quẩn nấu rượu, làm ruộng, nay đã quen làm kinh tế tập thể, sản xuất có bao bì, truy xuất nguồn gốc, ký kết tiêu thụ.

“Bản Dao có được như hôm nay là nhờ những đảng viên biết giữ chữ tín, dám gánh việc,” đồng chí Mai Ngọc Quý, Bí thư Đảng ủy phường Thống Nhất nhìn nhận. “Họ không chờ đợi hỗ trợ, mà bắt đầu từ những việc nhỏ. Nhỏ, nhưng thật và cần. Từ đó, tạo thành những thay đổi lớn, căn cơ.”

Sự đổi thay của bản Dao là kết quả của nhiều yếu tố cộng hưởng, trong đó vai trò của tổ chức Đảng và đảng viên là nhân tố trung tâm. Đảng ủy phường đánh giá, Tổ 9 là một trong những khu dân cư tiêu biểu về đoàn kết cộng đồng, giữ gìn an ninh trật tự và phát triển sản xuất. Những đảng viên như ông Bàn Sinh Lương, chị Triệu Thị Hoa... không chỉ là “gương sáng” mà còn là minh chứng cho cách làm Đảng sát dân, chọn đúng người và kiên trì bồi dưỡng.

Những đổi thay ở bản Dao, phường Thống Nhất hôm nay chính là minh chứng cho thực tế: Khi tổ chức Đảng đủ gần với dân, khi đảng viên không đứng ngoài từng đổi thay nhỏ nhất của đời sống, thì ngay cả ở vùng tái định cư, giữa nơi từng thiếu thốn đủ bề - sự chuyển mình vẫn có thể bắt đầu và tiến rất xa.

Nguyễn Yến