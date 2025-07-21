Chi bộ làm dân vận khéo

Chúng tôi về thăm Khu dân cư số 4, xã Thạch Đồng (cũ) nay thuộc xã Đào Xá - điểm sáng của phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Với tinh thần đoàn kết, đồng lòng, đặc biệt là vai trò nêu gương, khéo léo trong công tác dân vận của Chi bộ khu dân cư, chung sức xây dựng khu dân cư số 4 từng bước “thay da đổi thịt”. Đường làng ngõ xóm khang trang, sạch đẹp, nhà cao tầng kiên cố mọc lên san sát, kinh tế phát triển, đời sống nhân dân trong khu ngày càng được cải thiện.

Nhờ làm tốt công tác dân vận, Chi bộ khu dân cư số 4 - xã Đào Xá đã xây dựng thành công khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Năm 2023, Khu dân cư số 4 vinh dự được công nhận là khu dân cư kiểu mẫu, vượt trước 2 năm so với kế hoạch. Không chỉ vậy, năm 2025, khu tiếp tục được UBND tỉnh tặng Bằng khen vì thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016–2025. Những thành quả đó là sự kết tinh của đoàn kết tập thể, sức dân và sự tận tụy của các đảng viên nơi đây.

Chi bộ khu 4 hiện có 39 đảng viên đều là những người tiên phong trong mọi phong trào của địa phương. Họ không chỉ là những người truyền cảm hứng, mà còn là người trực tiếp “xắn tay áo” tham gia từng công trình, từng ngày công.

Nhờ sự khéo léo trong công tác tuyên truyền, vận động, chi bộ cùng nhân dân tham gia nâng cấp, sửa chữa và mở rộng tuyến đường trục chính trong khu dân cư dài gần 2km sát bờ sông Đà đã xuống cấp, tổng trị giá gần 4 tỷ đồng. Trong đó, nhân dân trong khu đã hiến gần 300m2 đất thổ cư cùng nhiều vật kiến trúc, trị giá trên 300 triệu đồng cùng 450 ngày công lao động; tu sửa các đường nhánh trong các ngõ, trồng cây xanh, đường hoa, đèn điện chiếu sáng, bàn ghế đá; nâng cấp sửa chữa nhà văn hóa, xay dựng cổng làng với tổng giá trị gần 550 triệu đồng.

Bên cạnh đó, nhân dân còn hiến gần 3.000m2 đất nông nghiệp để làm đường giao thông nội đồng trị giá trên 500 triệu đồng..., góp phần thay đổi diện mạo quê hương ngày càng phát triển, đổi mới.

“Việc làng, ý dân” – mọi chủ trương đều được bàn bạc công khai, dân chủ. Ông Nguyễn Văn Bình – người dân khu 4 phấn khởi cho biết: Được sự tuyên truyền, vận động của Chi bộ và các đoàn thể trong khu nên gia đình tôi cùng nhiều gia đình khác đã đồng thuận đóng góp tiền, ngày công để sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa, tạo không gian sinh hoạt, tổ chức các hoạt động cộng đồng cho người dân, chỉnh trang đường ngõ, xóm, góp phần thay đổi diện mạo khu dân cư...

Sau khi hạ tầng được hoàn thiện, Chi bộ tiếp tục phân công cho các đoàn thể “nhận việc”, “nhận phần” theo thế mạnh: Câu lạc bộ “5 không 3 sạch” của Chi hội Phụ nữ làm đẹp các tuyến đường bằng hoa và cây cảnh; Đoàn Thanh niên lo việc vệ sinh môi trường, phát quang cống rãnh; Chi hội Cựu chiến binh phụ trách hệ thống đèn điện chiếu sáng... Nhờ đó, từng tuyến đường, ngõ xóm luôn rực rỡ, ngăn nắp, sạch sẽ – minh chứng cho sự gắn kết bền chặt giữa chính quyền và nhân dân.

Mô hình Điểm thu gom rác thải nhựa được đặt tại nhà văn hóa khu dân cư số 4 - xã Đào Xá.

Diện mạo khu dân cư nông thôn ngày càng văn minh, hiện đại với những ngôi nhà cao tầng, những tuyến đường bê tông sáng, xanh, sạch, đẹp bởi hoa, cây cảnh, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người ở khu đã đạt trên 60 triệu đồng/năm, 100% hộ đạt gia đình văn hóa, không còn nhà tạm, nhà dột nát, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,9% – những con số biết nói cho thấy sức sống mới, sự phát triển bền vững của cộng đồng. Từ năm 2021 đến năm 2024, chi bộ khu dân cư số 4 luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, là chi bộ tiêu biểu của địa phương.

“Muốn việc thành công, phải làm tốt dân vận” – lời chia sẻ mộc mạc nhưng đầy tâm huyết của Bí thư Chi bộ Mạc Kế Đức như khẳng định kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Chi bộ. Theo ông Đức, dân vận không chỉ là vận động đóng góp, mà quan trọng hơn là làm sao để dân tin, dân hiểu, dân đồng hành. Và niềm tin ấy chỉ có được khi người cán bộ dám nghĩ, dám làm, minh bạch, công tâm và đặt lợi ích của cộng đồng lên trên hết.

Khu dân cư số 4 hôm nay là minh chứng sống động cho sự thành công của công tác dân vận khéo. Nơi đây, mỗi người dân không chỉ là người thụ hưởng thành quả mà còn là chủ thể kiến tạo nên những đổi thay – một cộng đồng văn minh, đoàn kết, nghĩa tình, đúng như tinh thần “ý Đảng, lòng dân”, xứng đáng là khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu của địa phương...

Linh Nguyễn