Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh thăm, tặng quà tại Trung tâm điều dưỡng người có công

Ngày 18/7, đoàn công tác của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh do đồng chí Nguyễn Minh Hưng - Quyền Giám đốc Chi nhánh làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi và tặng quà các thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Phú Thọ. Hoạt động ý nghĩa này diễn ra nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), nhằm tri ân những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Ban lãnh đạo Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh tặng quà cho thương, bệnh binh, người có công ở Trung tâm.
Đoàn công tác đã trực tiếp thăm hỏi, động viên các thương binh, bệnh binh và người có công đang điều dưỡng tại Trung tâm; đồng thời trao tặng phần quà trị giá 34 triệu đồng gồm tiền mặt và các nhu yếu phẩm.
Hoạt động này không chỉ mang ý nghĩa tri ân, bày tỏ lòng biết ơn và sẻ chia với những hy sinh cao cả của các thương binh, bệnh binh, người có công đã không tiếc tuổi xuân vì hòa bình, độc lập dân tộc, mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội của tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh trong việc chăm lo đời sống người có công. Những món quà chính là nguồn động viên tinh thần to lớn giúp các thương binh, bệnh binh thêm ấm lòng, cố gắng vươn lên trong cuộc sống; góp phần giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước và lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam anh hùng.
Hồng Nhung
