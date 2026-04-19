“Chìa khóa” tháo gỡ kiến nghị từ cơ sở

Trong bối cảnh xây dựng chính quyền gần dân, sát dân và vì dân, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngày càng khẳng định vai trò then chốt trong việc giữ vững ổn định chính trị, trật tự xã hội ở cơ sở. Thực tiễn tại xã Xuân Lãng cho thấy, khi người đứng đầu trực tiếp vào cuộc, lắng nghe và xử lý kịp thời các ý kiến, kiến nghị của Nhân dân, niềm tin của người dân đối với chính quyền được củng cố rõ rệt.

Bí thư Đảng ủy xã Xuân Lãng trực tiếp tiếp công dân, lắng nghe và chỉ đạo giải quyết các kiến nghị tại buổi tiếp dân định kỳ.

Ngay từ khi đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Xuân Lãng đã xác định công tác tiếp công dân là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên. Không chỉ dừng lại ở việc tổ chức tiếp dân theo quy định, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trực tiếp tham gia, đối thoại, giải đáp và chỉ đạo xử lý ngay tại cơ sở.

Trong quý I/2026, UBND xã Xuân Lãng đã tiếp 32 lượt với 49 công dân, xử lý 29 đơn thư các loại. Con số này không chỉ phản ánh khối lượng công việc lớn mà còn cho thấy áp lực không nhỏ đối với chính quyền cơ sở trong bối cảnh địa bàn mới sáp nhập, nhiều vấn đề tồn đọng từ trước vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Tuy nhiên, điểm đáng ghi nhận là hầu hết các vụ việc đều được tiếp nhận, phân loại, xử lý đúng quy trình, không để phát sinh “điểm nóng”.

Điều tạo nên hiệu quả là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Tại các buổi tiếp công dân định kỳ hàng tuần, Chủ tịch UBND xã Xuân Lãng trực tiếp lắng nghe từng phản ánh, kiến nghị, đồng thời yêu cầu các bộ phận chuyên môn giải trình, tham mưu hướng xử lý cụ thể. Việc giao nhiệm vụ luôn đi kèm thời hạn rõ ràng, tạo áp lực tích cực để cán bộ chuyên môn nâng cao trách nhiệm.

Không chỉ ở phía chính quyền, vai trò của người đứng đầu cấp ủy cũng được thể hiện rõ nét. Tại buổi tiếp dân định kỳ tháng 4/2026 của Bí thư Đảng ủy xã, các ý kiến của công dân được giải đáp trực tiếp, thấu tình, đạt lý. Trong đó, có những vụ việc kéo dài, phát sinh bức xúc đã được chỉ đạo xử lý dứt điểm với thời hạn cụ thể, thể hiện quyết tâm không để tồn đọng kéo dài.

Khi người đứng đầu trực tiếp tiếp dân, đối thoại với dân, nhiều vụ việc được giải quyết ngay từ cơ sở, hạn chế tình trạng khiếu kiện vượt cấp. Quan trọng hơn, thông qua đối thoại, người dân được giải thích rõ chính sách, pháp luật, từ đó nâng cao nhận thức và đồng thuận trong quá trình giải quyết.

Trao đổi về công tác tiếp công dân và giải quyết kiến nghị, ông Hoàng Văn Hưng - Chủ tịch UBND xã Xuân Lãng nhấn mạnh: “Chúng tôi xác định mọi ý kiến, kiến nghị của người dân đều phải được lắng nghe một cách cầu thị, giải quyết trên tinh thần thấu tình, đạt lý và đúng quy định pháp luật. Đối với từng vụ việc cụ thể, UBND xã đều phân công rõ trách nhiệm, gắn với thời hạn xử lý, đồng thời tăng cường đối thoại trực tiếp để người dân hiểu rõ bản chất vấn đề, từ đó tạo sự đồng thuận. Quan điểm là không né tránh, không để tồn đọng kéo dài, nhất là những vấn đề liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng.”

Người dân xã Xuân Lãng trình bày ý kiến, kiến nghị tại buổi tiếp công dân, phản ánh những vấn đề quan tâm tại cơ sở.

Ghi nhận từ thực tế cho thấy, nhiều người dân đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của chính quyền xã. “Khi đến kiến nghị, chúng tôi được lãnh đạo xã trực tiếp tiếp, giải thích rõ ràng, hướng dẫn cụ thể. Có những việc trước đây kéo dài nhưng nay đã được xem xét, giải quyết thỏa đáng nên bà con yên tâm, tin tưởng” - bà Nguyễn Thị Hương, xã Xuân Lãng chia sẻ. Chính sự thẳng thắn trong đối thoại và quyết liệt trong chỉ đạo đã góp phần tạo nên sự đồng thuận, hạn chế phát sinh khiếu kiện phức tạp tại cơ sở.

Công tác tiếp dân không chỉ là trách nhiệm hành chính mà còn là thước đo năng lực lãnh đạo, điều hành của người đứng đầu. Khi lãnh đạo thực sự lắng nghe, đối thoại và quyết liệt chỉ đạo, những vấn đề phức tạp cũng có thể được tháo gỡ. Trong thời gian tới, khi các lĩnh vực như đất đai, giải phóng mặt bằng tiếp tục tiềm ẩn nhiều phát sinh, vai trò của người đứng đầu càng cần được phát huy mạnh mẽ hơn nữa. Không chỉ duy trì nền nếp tiếp dân định kỳ, mà còn phải chủ động nắm bắt tình hình từ sớm, từ xa, giải quyết ngay từ cơ sở, không để tích tụ thành điểm nóng.

Chính quyền vững mạnh không chỉ được đánh giá qua các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, mà còn ở khả năng giải quyết thấu đáo những bức xúc của người dân. Và ở đó, người đứng đầu chính là “chìa khóa” quyết định để xây dựng niềm tin, tạo sự đồng thuận, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Thu Thủy - Kim Liên