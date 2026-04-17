Chiến công trên “mặt trận mới” của CCB Đoan Hùng

Từng được rèn luyện trong môi trường quân ngũ, khi trở về với cuộc sống đời thường, cán bộ, hội viên Cựu chiến binh (CCB) xã Đoan Hùng tiếp tục phát huy phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, luôn tiên phong, gương mẫu trong mọi phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Từ tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững đến chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao, lực lượng CCB đã và đang lập nên nhiều “chiến công” mới trong thời bình, trở thành điểm tựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân.

Vượt khó làm giàu

Lãnh đạo Hội CCB xã Đoan Hùng tham quan xưởng sản xuất gỗ xẻ của hội viên Triệu Đức Uyên (đứng giữa).

Sinh ra và lớn lên trên đất Lào Cai, nhập ngũ năm 1997, anh Triệu Đức Uyên đóng quân, tham gia huấn luyện ở Sư đoàn 316 (xã Chí Đám) và bén duyên với vùng đất trung du từ ngày ấy. Ra quân, anh nên duyên cùng người vợ ở khu 9, xã Đoan Hùng và quyết định chọn vùng đất bán sơn địa này làm nơi an cư lạc nghiệp.

Đầu quân cho nông trường chè, hai vợ chồng nhận thêm 2ha chè rồi hàng ngày tất bật với việc chăm sóc, thu hoạch chè, canh tác thêm mấy sào ruộng khoán, chăn nuôi lợn, gà kiếm thêm thu nhập. Thời điểm bấy giờ, kinh tế khó khăn, lam lũ cả ngày trên đồi rừng, đồng ruộng mà thu nhập chẳng đáng được là bao.

Tuy nhiên, nhờ có sức khỏe, cần mẫn, chịu khó tiết kiệm cộng với đầu óc tính toán nhanh nhạy, sau mấy năm, anh chị cũng tích cóp được số vốn kha khá và quyết định đầu tư lớn, hiện thực hóa ước mơ làm giàu trên đất quê. Mang hết số tiền tiết kiệm gần một tỷ đồng, anh chị mua thêm đất, xây dựng nhà xưởng, đầu tư máy móc, thuê nhân công, liên hệ nhận đơn hàng sản xuất gỗ xẻ.

Nguồn nguyên liệu sẵn có, thị trường rộng mở, phong cách làm ăn chỉn chu, nghiêm túc, coi trọng uy tín, chất lượng sản phẩm, xưởng xẻ ngày càng phát đạt, bạn hàng truyền thống duy trì nhiều năm với số lượng đơn hàng ngày càng tăng.

Đến nay, khu xưởng của gia đình anh đã có diện tích khoảng 3.000m2, 4 máy xẻ, 1 xe vận chuyển, mỗi tháng nhập trung bình 200m3 gỗ nguyên liệu, tạo việc làm thường xuyên cho 8 lao động là con em hội viên CCB trong xã với thu nhập 8-10 triệu đồng/người/tháng. Gia đình anh vẫn duy trì 2ha chè đã được thay thế bằng giống mới cho năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế vượt trội. Tổng nguồn thu của gia đình anh Uyên giờ ổn định ở mức 700-800 triệu đồng mỗi năm.

Cùng với anh Triệu Đức Uyên, trên địa bàn xã Đoan Hùng xuất hiện ngày càng nhiều những tấm gương CCB gương mẫu, tiên phong trong phát triển kinh tế gia đình. Điển hình như ông Đặng Gia Lai (hội viên Chi hội 9), đầu tư mở xưởng xẻ, làm bến bãi thu mua vận chuyển dăm gỗ, tạo việc làm cho 25 lao động địa phương, tổng thu nhập khoảng 500 triệu đồng mỗi năm; ông Trần Mạnh Hùng (hội viên Chi hội 7) mở cơ sở buôn bán đồ gỗ mỹ nghệ, tạo việc làm cho 9 lao động, tổng thu nhập khoảng 300 triệu đồng mỗi năm; ông Đào Văn Mạc (hội viên Chi hội 8) thành lập Công ty TNHH Hoàng Gia, tạo việc làm cho 22 lao động, thu nhập khoảng 500 triệu đồng mỗi năm...

Hiện toàn Hội duy trì 68 mô hình gia trại cho thu nhập bình quân trên 300 triệu đồng/năm; có 9 doanh nghiệp nhỏ và vừa do hội viên làm chủ, thu hút 230 lao động; 233 hộ kinh doanh dịch vụ tạo việc làm cho 360 lao động. Tỷ lệ hộ hội viên khá, giàu đạt 68,2%; hộ nghèo giảm còn 0,65%; hộ cận nghèo còn 1,15%.

Phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” tiếp tục phát huy hiệu quả thiết thực. Hội đã vận động xây dựng quỹ nội bộ đạt trên 2,4 tỷ đồng hỗ trợ hội viên vay vốn phát triển sản xuất; phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội nhận ủy thác cho 402 hộ hội viên vay vốn ưu đãi với tổng dư nợ trên 18,5 tỷ đồng, góp phần giải quyết việc làm cho 125 lao động.

Nòng cốt trong xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở

Hội CCB xã Đoan Hùng được thành lập ngày 1/7/2025 trên cơ sở sáp nhập Hội CCB thị trấn Đoan Hùng, xã Ngọc Quan và xã Hợp Nhất. Ngay sau sáp nhập, Ban Chấp hành Hội đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, ổn định hoạt động, xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ rõ ràng, bảo đảm vận hành thống nhất, hiệu quả. Hiện nay, Hội có 49 chi hội với 2.073 hội viên, trong đó có 385 đảng viên. Đây là lực lượng chính trị nòng cốt, giàu kinh nghiệm thực tiễn, luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Đồng chí Nguyễn Quốc Toản - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Đoan Hùng nhấn mạnh: Sau khi thực hiện sáp nhập tổ chức Hội theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, Hội CCB xã Đoan Hùng xác định rõ yêu cầu đặt ra trong giai đoạn hiện nay là tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt chính trị của tổ chức Hội ở cơ sở. Cán bộ, hội viên CCB không chỉ giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ mà còn phải đi đầu trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới nâng cao, tham gia giữ gìn an ninh trật tự và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Xác định phong trào thi đua là động lực quan trọng nâng cao chất lượng hoạt động Hội, ngay từ đầu năm, Hội đã phát động phong trào thi đua với chủ đề: “Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, Cựu chiến binh gương mẫu, đoàn kết, sáng tạo, xây dựng Hội vững mạnh, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh”. Hiện có 147 hội viên tham gia cấp ủy chi bộ, HĐND, Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư; 55 hội viên tham gia tổ hòa giải, tổ an ninh tự quản. Ở bất cứ cương vị nào, hội viên CCB cũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Trong phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, hội viên đã đóng góp 450 ngày công lao động, hiến trên 2.620m2 đất và 820m tường rào, tham gia nâng cấp 4,2km đường giao thông nông thôn; duy trì hiệu quả các tuyến đường “CCB tự quản”, “Sáng - xanh - sạch - đẹp”.

Hội viên CCB xã Đoan Hùng tham gia dọn dẹp, vệ sinh khuôn viên Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Sóc Đăng.

Lan tỏa nghĩa tình đồng đội, chung sức xây dựng quê hương

Tiên phong trong phát triển kinh tế và tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, Hội CCB xã Đoan Hùng còn đặc biệt quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, nhất là hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Trong năm 2025, Hội đã tổ chức thăm hỏi 98 lượt hội viên ốm đau; tặng quà Tết cho hội viên khó khăn; trao học bổng “Trái bưởi vàng CCB Đoan Hùng” cho học sinh là con, cháu hội viên vượt khó học giỏi; tham gia các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, ủng hộ các quỹ xã hội, từ thiện với tổng số tiền trên 35 triệu đồng. Những việc làm nghĩa tình đó tiếp tục khẳng định giá trị bền vững của phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong đời sống xã hội hôm nay, đồng thời góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với tổ chức Hội.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới Hội CCB xã Đoan Hùng tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả; phát huy vai trò nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở.

Với truyền thống cách mạng vẻ vang, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và ý chí vượt khó vươn lên, cán bộ, hội viên Cựu chiến binh xã Đoan Hùng đang tiếp tục viết tiếp những “chiến công” mới trên mặt trận xây dựng quê hương, góp phần cùng Đảng bộ và Nhân dân địa phương xây dựng xã Đoan Hùng ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Cẩm Ninh