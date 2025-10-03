Chính phủ họp với các địa phương triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả bão số 10

Trưa ngày 3/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ với 12 tỉnh bị ảnh hưởng nặng bởi cơ bão số 10, triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả cơn bão số 10 và mưa lũ sau bão. Tham dự cuộc họp có các Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan thuộc Chính phủ và lãnh đạo 12 tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng, thiệt hại nặng bởi mưa bão.

Thủ tướng Chính phủ phát biểu chỉ đạo tại phiên họp

Đồng chí Trần Duy Đông – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Đình Cương - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; đồng chí Đinh Công Sứ - TUV, Phó Chủ tịch UBND và lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Theo các báo cáo, ý kiến tại cuộc họp, trong tháng 9 vừa qua đã có bốn cơn bão liên tiếp ảnh hưởng đến nước ta. Trong đó, cơn bão số 10 có cường độ mạnh, thời gian đi qua trên đất liền kéo dài; hoàn lưu bão gây mưa lớn, lũ ống, lũ quét, ngập lụt trên diện rộng; mực nước ở nhiều sông vượt báo động 3, có nơi vượt mức lũ lịch sử.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông chủ trì cuộc họp tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ

Tổng hợp bước đầu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, bão số 10 và mưa lũ sau bão số 10 đã làm 66 người chết và mất tích, 164 người bị thương; 349 nhà sập đổ, trôi; hơn 172.000 nhà bị tốc mái, hư hỏng; khoảng 89.000ha lúa và hoa màu, thủy sản bị ngập, thiệt hại; nhiều công trình đê điều, giao thông, thủy lợi, điện lực, viễn thông bị sự cố, chia cắt, mất điện, mất nước, mất sóng viễn thông. Tổng thiệt hại về kinh tế sơ bộ gần 16.000 nghìn tỷ đồng.

Tại Phú Thọ, tính đến 14h00 ngày 2/10, ảnh hưởng của bão số 10 tuy không gây thiệt hại về người, song đã khiến trên 2.000 nhà dân bị hư hỏng, tốc mái, ngập, sạt lở đất; trên 7.600ha lúa, hoa màu và cây trồng bị thiệt hại; hơn 2.000ha thủy sản bị ngập, tràn bờ; 174 gia súc và trên 22.600 gia cầm bị chết; trên 8.900m kênh mương bị sạt lở; trên 4000m tường bao bị đổ cùng 38 điểm trường bị thiệt hại; trên 400 điểm bị sạt lở trên các tuyến đường giao thông; 63 cột điện bị đổ, hư hỏng...

Phát biểu tại cuộc họp, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất đến các gia đình có người bị nạn và chia sẻ với những đau thương, mất mát, khó khăn của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân vùng bị thiên tai; hoan nghênh, biểu dương các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và cả hệ thống chính trị các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng, cùng với các lực lượng Quân đội, Công an đã chủ động vào cuộc ứng phó kịp thời và hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả bão, mưa lũ, từng bước ổn định đời sống.

Thủ tướng đánh giá đây là cơn bão gây đa thiên tai, bão chồng bão, tích lũy năng lượng trên biển Đông, di chuyển nhanh, lưu lại lâu trên đất liền; diễn biến phức tạp; trong quá trình bão xuất hiện dông lốc hiếm thấy, rất nguy hiểm; hoàn lưu bão gây mưa trên diện rộng; gây thiệt hại rất lớn.

Thủ tướng nhấn mạnh một số kinh nghiệm quan trọng và yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Tổng Bí thư, Thường trực Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, ổn định tình hình, đời sống Nhân dân trong thời gian sớm nhất, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ cấp bách, xem xét thứ tự ưu tiên để tập trung nguồn lực, lực lượng để xử lý cụ thể.

Trước hết, Thủ tướng yêu cầu phải lo hậu sự chu đáo cho những người đã mất và hỗ trợ gia đình; tập trung tìm kiếm người mất tích; chăm lo cho người bị thương. Cùng với đó, chăm lo chỗ ở, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho Nhân dân, từ nay đến 5/10 phải ổn định tình hình Nhân dân. Huy động nguồn lực để nhanh chóng xây dựng lại 349 nhà bị sập đổ, hư hỏng hoàn toàn, hoàn thành trước 15/12/2025; đồng thời hoàn thành sửa chữa nhà bị tốc mái, hư hỏng trong tháng 10. Tập trung khắc phục ngay các cơ sở giáo dục, cơ sở khám chữa bệnh, hoàn thành chậm nhất vào 15/10, chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập, thuốc men, trang thiết bị y tế; sớm khôi phục hạ tầng thiết yếu về điện, nước, viễn thông, thủy lợi; hỗ trợ tối đa các hộ bị thiệt hại, khôi phục sản xuất kinh doanh, dịch vụ, nhất là sản xuất nông nghiệp.

Các địa phương tham gia cuộc họp

Thủ tướng giao Bộ Tài chính phối hợp với các địa phương triển khai ngay các chính sách hỗ trợ, chi trả bảo hiểm với các doanh nghiệp để khôi phục sản xuất kinh doanh. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các ngân hàng thương mại chỉ đạo các chính sách khoanh nợ, giãn nợ, tiếp tục cho vay, các gói tín dụng hỗ trợ để khôi phục sản xuất. Các bộ ngành triển khai các công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò tập hợp, đoàn kết, huy động nguồn lực chung tay khắc phục hậu quả thiên tai.

Thủ tướng nhấn mạnh, thời tiết sắp tới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, do đó, ngành chức năng phải nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời đến người dân. Các địa phương chủ động các phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”, tăng cường rà soát công trình hạ tầng có điểm xung yếu để gia cố; tinh thần là phải phòng ngừa từ sớm, từ xa; đồng thời phải nâng cao hiệu quả công tác cứu hộ, cứu nạn, hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản. Về lâu dài cần rà soát, bổ sung quy chuẩn, tiêu chuẩn đối với các công trình xây dựng, đảm bảo đáp ứng yêu cầu phòng, chống thiên tai; sắp xếp, tổ chức lại dân cư, nhất là ở các vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng bão lũ; ưu tiên bố trí ngân sách, nguồn lực cho công tác dự báo, giám sát, nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai, đảm bảo thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đinh Vũ