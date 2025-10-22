Chính quyền và doanh nghiệp chung tay xây dựng mỹ quan xanh KCN Bá Thiện II

Việc chấm dứt dứt điểm tình trạng lấn chiếm vỉa hè, hàng quán tự phát để xây dựng khuôn viên cây xanh trước cổng Khu công nghiệp (KCN) Bá Thiện II không chỉ lập lại trật tự an toàn giao thông mà còn khẳng định tinh thần chủ động, trách nhiệm và sự phối hợp hiệu quả giữa chính quyền địa phương và doanh nghiệp, góp phần xây dựng môi trường đầu tư văn minh, bền vững.

Xã Bình Xuyên phối hợp chặt chẽ với Công ty Cổ phần VinaCPK triển khai các giải pháp như tuyên truyền, vận động người dân tự tháo dỡ hàng quán lấn chiếm vỉa hè và thu hồi mặt bằng

KCN Bá Thiện II trên địa bàn xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ là một trong những trọng điểm kinh tế của tỉnh, thu hút nhiều doanh nghiệp FDI. Tuy nhiên, khu vực cổng KCN từng đối mặt với tình trạng nhếch nhác: người dân dựng lều quán, bày bán hàng hóa, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng.

Để giải quyết dứt điểm vấn đề này, cấp ủy và chính quyền xã Bình Xuyên đã chỉ đạo các lực lượng phối hợp chặt chẽ với Công ty Cổ phần VinaCPK (chủ đầu tư KCN Bá Thiện II) triển khai các giải pháp quyết liệt. Lực lượng chức năng đã tiến hành tuyên truyền, vận động người dân tự tháo dỡ hàng quán lấn chiếm vỉa hè và thu hồi mặt bằng.

Xã Bình Xuyên đã vận động thành công 34/36 trường hợp tự giác tháo dỡ lều, quán. Hai trường hợp còn lại đã được Ủy ban nhân dân xã tổ chức tháo dỡ dứt điểm. Lực lượng công an xã cũng tăng cường tuần tra, tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định pháp luật về an toàn giao thông, đảm bảo không xảy ra tình trạng tái lấn chiếm.

Công ty Cổ phần VinaCPK đã đầu tư 2 tỷ đồng để cải tạo toàn bộ khu vực giáp đường tỉnh 310

Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ cho biết: “Chúng tôi chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xây dựng kế hoạch chi tiết chống tái lấn chiếm. Đồng thời tuyên truyền người dân phối hợp doanh nghiệp duy trì cảnh quan, bảo vệ khuôn viên cây xanh quanh KCN”.

Trung tá Trần Minh, Trưởng Công an xã Bình Xuyên cho biết thêm: “Dưới sự chỉ đạo của Công an tỉnh Phú Thọ và Đảng ủy, ủy ban xã Bình Xuyên, Công an xã đã xây dựng kế hoạch ổn định duy trì trật tự hành lang giao thông nhằm tạo cảnh quan khu công nghiệp thu hút đầu tư vào địa bàn”.

Ngay sau khi mặt bằng hành lang giao thông (nằm ngoài KCN) được giải tỏa, Công ty Cổ phần VinaCPK đã đầu tư 2 tỷ đồng để cải tạo toàn bộ khu vực giáp đường tỉnh 310. Khu vực này đã được san gạt nền, trồng hàng cây và thảm cỏ phủ xanh toàn bộ diện tích trước đây bị lấn chiếm, thay thế hoàn toàn cảnh buôn bán nhếch nhác bằng một khuôn viên thoáng đãng, văn minh.

Để duy trì trật tự bền vững, Công ty Cổ phần VinaCPK đã xây dựng 2 hàng rào kiên cố hai đầu khuôn viên, dựng hàng rào sắt thoáng mặt tiền và lắp đặt 20 bảng biển với nội dung “Cấm lấn chiếm vỉa hè, buôn bán hàng rong”.

Vừa qua, UBND xã Bình Xuyên và Công ty cổ phần VinaCPK đã long trọng tổ chức lễ khánh thành công trình khuôn viên cây xanh chống lấn chiếm hành lang giao thông

Ông Trịnh Văn Quang, Giám đốc Điều hành Công ty Cổ phần VinaCPK nhấn mạnh: “Sau hơn 1 tháng phối hợp cùng UBND xã Bình Xuyên giải tỏa và cải tạo cảnh quan, công trình đã hoàn thành. Dù nhỏ, nhưng đây là minh chứng cho sự phối hợp thực chất giữa chính quyền cơ sở với người dân và doanh nghiệp, tạo dựng môi trường xanh - sạch - đẹp - an toàn cho doanh nghiệp và người lao động.”

Ngày 21/10 vừa qua, UBND xã Bình Xuyên và Công ty cổ phần VinaCPK đã long trọng tổ chức lễ khánh thành công trình khuôn viên cây xanh chống lấn chiếm hành lang giao thông này. Sự kiện không chỉ đánh dấu việc lập lại trật tự, mỹ quan trước cổng khu công nghiệp mà còn khẳng định tinh thần chủ động, trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc xây dựng môi trường đầu tư hấp dẫn và bền vững. Mô hình này được đánh giá là cách làm mới rất hiệu quả và có thể nhân rộng tại các khu công nghiệp khác trong cả nước.

Ngọc Thắng