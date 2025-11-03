Cho ý kiến về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và công tác quản lý cụm công nghiệp

Sáng 3/11, đồng chí Phùng Thị Kim Nga - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389) tỉnh chủ trì hội nghị sơ kết 10 tháng năm 2025 của BCĐ 389 tỉnh và nghe báo cáo một số nhiệm vụ liên quan đến quản lý, phát triển cụm công nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga phát biểu tại hội nghị.

Trong 10 tháng năm 2025, công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vi phạm bản quyền, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh được triển khai đồng bộ, quyết liệt. Các cơ quan chức năng đã phát hiện và xử lý gần 1.400 vụ vi phạm, trong đó buôn bán vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng nhập lậu 85 vụ; hàng giả, hàng nhái, vi phạm sở hữu trí tuệ 34 vụ; gian lận thương mại, gian lận thuế 1.273 vụ. Tổng số tiền xử lý, thu nộp ngân sách nhà nước gần 310 tỷ đồng.

Lãnh đạo Sở Công Thương phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh kết quả, công tác đấu tranh còn gặp một số khó khăn do đối tượng vi phạm thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn mới, tinh vi hơn để trốn tránh sự phát hiện, xử lý của lực lượng chức năng; ý thức, trách nhiệm trong việc phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm của một bộ phận người dân còn hạn chế...

Đại diện lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ phát biểu ý kiến về công tác phối hợp tuyên truyền chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga yêu cầu thành viên BCĐ 389 tỉnh, các ngành chức năng căn cứ nhiệm vụ của đơn vị có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa, quản lý tốt địa bàn, chủ động nắm bắt tình hình thị trường, diễn biến giá cả, cung cầu hàng hóa; tổ chức tốt việc kiểm tra, kiểm soát nhằm phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm các vi phạm. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát đối với một số mặt hàng trọng điểm, thiết yếu, phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân, bảo đảm môi trường sản xuất, kinh doanh lành mạnh, bảo vệ lợi ích người tiêu dùng.

Đối với Kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả những tháng cuối năm 2025, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 cần có sự chủ động phối hợp giữa các ngành để kết quả đạt được toàn diện. BCĐ 389 tỉnh thành lập đoàn liên ngành để kiểm tra trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán. Kết thúc đợt cao điểm xem xét đề xuất khen thưởng kịp thời đối với các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Các tổ chức, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ được giao, có sai phạm trong hoạt động công vụ, tùy theo mức độ sẽ bị xem xét trách nhiệm và bị xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, cần tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật với các hình thức phong phú, đa dạng nhằm tạo chuyển biến sâu rộng, từng bước nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Lãnh đạo xã Tiên Lương phát biểu ý kiến về dự án đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật CCN Tiên Lương.

Trong chương trình hội nghị, Sở Công Thương báo cáo phương án bàn giao, quản lý các cụm công nghiệp (CCN) được đầu tư từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh; tiến độ các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật của các CCN. Sở Tài chính báo cáo kết quả thẩm định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật CCN Tiên Lương, xã Tiên Lương.

Cho ý kiến về các nội dung trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga cơ bản nhất trí với phương án quản lý, phát triển đối với các CCN hình thành từ ngân sách nhà nước. Trong đó, nhóm 1 gồm 8 CCN chuyển giao về Trung tâm Khuyến công và Phát triển công thương thuộc Sở Công Thương tiếp nhận, quản lý; nhóm 2 gồm 2 CCN bàn giao về UBND cấp xã quản lý; nhóm 3 gồm 3 CCN tiếp tục kêu gọi đầu tư xã hội hóa; nhóm 4 gồm 2 CCN thực hiện thủ tục bãi bỏ và chấm dứt hoạt động. Giao Sở Công Thương xây dựng tờ trình báo cáo UBND tỉnh, trong đó đánh giá rõ thực trạng, khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị để UBND tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương.

Đồng chí lưu ý, Sở Công Thương cần tính toán năng lực tổ chức bộ máy và cơ chế hoạt động của Trung tâm Khuyến công và Phát triển công thương để đảm đương được nhiệm vụ sau khi tiếp nhận các CCN. Trong công tác bàn giao, quản lý hồ sơ đất đai cần rõ ràng, tránh chồng chéo, giao Sở Công Thương phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện tốt nội dung này. Đối với nhóm cụm công nghiệp có phương án đầu tư xã hội hóa, Sở Công Thương cần xây dựng tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư, cơ chế ưu đãi, lộ trình triển khai cụ thể đảm bảo khả thi...

Liên quan đến CCN Tiên Lương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính xin ý kiến thành viên UBND tỉnh về chấp thuận chủ trương đầu tư để triển khai trong giai đoạn tiếp theo.

Nguyễn Huế