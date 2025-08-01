Chốt mức chi tổ chức và hoạt động bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

Theo Nghị quyết mới được Chủ tịch Quốc hội ký ban hành, từ 1/7/2025, mức chi tổ chức, hoạt động bảo hiểm xã hội và thất nghiệp giai đoạn 2025-2027 không vượt quá 1,28% dự toán.

Nhân viên Bảo hiểm Xã hội tỉnh Hưng Yên hướng dẫn người dân làm thủ tục tham gia Bảo hiểm xã hội. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Nghị quyết số 89/2025/UBTVQH15 về mức chi tổ chức và hoạt động bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2025-2027.

Theo đó, mức chi tổ chức và hoạt động bảo hiểm xã hội bình quân giai đoạn 2025-2027 tối đa 1,28% dự toán thu, chi bảo hiểm xã hội (trừ số chi đóng bảo hiểm y tế cho người hưởng bảo hiểm xã hội) được trích từ tiền sinh lời của hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội; trong đó, năm 2025 tối đa 1,36%, năm 2026 tối đa 1,26% và năm 2027 tối đa 1,23%.

Mức chi tổ chức và hoạt động bảo hiểm thất nghiệp bình quân giai đoạn 2025-2027 tối đa 1,28% dự toán thu, chi bảo hiểm thất nghiệp (trừ số chi đóng bảo hiểm y tế cho người hưởng bảo hiểm thất nghiệp) được trích từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp; trong đó, năm 2025 tối đa 1,36%, năm 2026 tối đa 1,26% và năm 2027 tối đa 1,23%.

Trường hợp thực hiện thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp trong năm không đạt dự toán, chi tổ chức và hoạt động tính trên số thực thu, thực chi.

Trường hợp thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp trong năm vượt dự toán, chi tổ chức và hoạt động thực hiện theo dự toán được giao.

Mức chi tiền lương, phụ cấp đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các đơn vị thuộc, trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong tổ chức Bảo hiểm xã hội Quân đội, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân, người lao động thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp của ngành Nội vụ giai đoạn 2025-2027 bằng mức chi tiền lương, phụ cấp công vụ, phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung và phụ cấp khác đối với công chức.

Lao động nộp hồ sơ để hưởng bảo hiểm thất nghiệp. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Thủ tướng Chính phủ giao dự toán, phê chuẩn quyết toán chi tổ chức và hoạt động bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp được trích theo quy định tại Nghị quyết này phù hợp với quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan; chỉ đạo các cơ quan có liên quan rà soát, tiết kiệm, cắt giảm nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết trong quá trình xây dựng dự toán, thực hiện dự toán chi tổ chức và hoạt động bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

Trường hợp mức chi tổ chức và hoạt động vượt mức chi quy định tại Nghị quyết này do thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị thì Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh mức chi tổ chức và hoạt động theo thực tế để bảo đảm chính sách, chế độ cho công chức, viên chức, người lao động; kết quả thực hiện được báo cáo Quốc hội trong báo cáo tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, tình hình quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội hằng năm.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra việc thực hiện dự toán, quyết toán chi tổ chức và hoạt động bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; chỉ đạo các cơ quan sử dụng chi phí tổ chức và hoạt động bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp đúng quy định, tiết kiệm, hiệu quả, bảo đảm thực hiện nhiệm vụ phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

Thực hiện cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, bảo đảm thuận lợi đối với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân; sắp xếp lại tổ chức bộ máy phù hợp với nhiệm vụ được giao; hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm để bảo đảm kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, các cơ sở dữ liệu quốc gia khác có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, thực thi chính sách; ngăn chặn việc trốn đóng, gian lận, trục lợi chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

Ủy ban Văn hóa và Xã hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Kiểm toán nhà nước hằng năm thực hiện kiểm toán việc giao dự toán, quản lý, sử dụng, quyết toán chi tổ chức và hoạt động bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và báo cáo kết quả kiểm toán với Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2025.

Nguồn TTXVN