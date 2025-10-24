Chủ động gỡ “điểm nghẽn” cho cơ sở

Sau 3 tháng sáp nhập, chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn tỉnh đã đi vào hoạt động ổn định và ghi nhận kết quả tích cực trên nhiều phương diện. Bên cạnh những thuận lợi, các địa phương còn gặp một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình vận hành, đòi hỏi các cấp, các ngành chủ động nghiên cứu, tìm giải pháp tháo gỡ để bảo đảm hoạt động thông suốt, đáp ứng yêu cầu phục vụ Nhân dân.

Thực tế cho thấy, khó khăn, vướng mắc đang tồn tại ở hầu hết các lĩnh vực như: Phân cấp, phân quyền trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, quản lý nhà nước; chất lượng đội ngũ cán bộ; cơ chế tài chính; quản lý đất đai, quy hoạch; cơ sở vật chất; chuyển đổi số liên thông; cải cách hành chính... Trong đó, vấn đề nổi lên sau khi sáp nhập đơn vị hành chính là các quy định về phân cấp quản lý cán bộ, quy định tiêu chuẩn chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý... chưa được điều chỉnh kịp thời dẫn đến việc các địa phương lúng túng trong triển khai công tác cán bộ. Việc triển khai công tác tài chính, kế toán, quy trình giao, phân bổ ngân sách, phê duyệt chủ trương đầu tư hay giao đất cho tổ chức, cá nhân gặp vướng mắc do chưa có hướng dẫn cụ thể. Nhiều lĩnh vực còn thiếu cán bộ chuyên môn như: Chuyển đổi số, tài nguyên môi trường, quản lý đất đai, tài chính, dự án...

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Âu Cơ.

Với 2.089 thủ tục hành chính được áp dụng, trong đó, thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh là 1.804 thủ tục, cấp xã là 405 thủ tục, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng và trước hạn đạt trên 98%. Tuy nhiên, việc giải quyết thủ tục hành chính tại cấp xã gặp nhiều áp lực, bởi khối lượng công việc được phân cấp lớn cùng với phải báo cáo tiến độ công việc theo ngày, theo giờ cũng như rất nhiều báo cáo thường xuyên, đột xuất khác khiến cho khối lượng công việc càng nhiều thêm, trong khi hạ tầng công nghệ thông tin chưa đồng bộ, phần mềm dịch vụ công trực tuyến thường xuyên trục trặc làm chậm tiến độ cung cấp dịch vụ. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất, hạ tầng làm việc ở nhiều xã còn hạn chế, xuống cấp, các phòng, ban chuyên môn làm việc phân tán; phương tiện làm việc thiếu. Công tác phối hợp giữa các sở, ngành, UBND các cấp nhiều khi còn chồng chéo, chưa phát huy hết hiệu quả... Những khó khăn trên đang hạn chế việc phát huy hiệu quả của mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tổ chức các đoàn công tác làm việc với các sở, ngành, địa phương để nắm bắt tình hình, nhận diện những khó khăn trong công tác quản lý, thực thi nhiệm vụ, kịp thời đưa ra các giải pháp tháo gỡ trên nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm.

Để kịp thời khắc phục những hạn chế về công tác cán bộ, tăng cường năng lực cho cấp xã, Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản cụ thể hóa để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc bố trí, điều động, biệt phái cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh cho các xã, phường trên địa bàn. Tỉnh điều động 102 cán bộ, công chức khối chính quyền và 38 cán bộ, công chức khối Đảng, đoàn thể cấp tỉnh về cấp xã và khoảng 150 công chức, viên chức cấp tỉnh sẽ được biệt phái trong thời gian 3 - 6 tháng để hỗ trợ chuyên môn cho địa phương. Tỉnh cũng tiến hành luân chuyển khoảng 100 công chức từ những xã, phường đang dư thừa nhân sự sang các xã thiếu cán bộ.

Đồng chí Trần Việt Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ cho biết: Mục tiêu việc điều động, biệt phái lần này là bảo đảm cả về số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; khắc phục tình trạng thừa - thiếu cục bộ, nhất là ở những vị trí chuyên môn sâu như công nghệ thông tin, chuyển đổi số, kế toán, đất đai, xây dựng.

Đối với việc vận hành dịch vụ công trực tuyến đảm bảo thông suốt, hiệu quả trong giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, tỉnh cũng đã chỉ đạo tăng cường phối hợp, tổ chức đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ trực tiếp quản lý, vận hành hệ thống; duy trì tổ công nghệ số cộng đồng và phản ứng nhanh tại các xã, phường nhằm giải quyết tất cả mọi vướng mắc từ cơ sở.

Với tinh thần cầu thị, chủ động và sáng tạo, quyết tâm tháo gỡ nhanh khó khăn, vướng mắc trong thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh xác định công tác quản lý tài chính, ngân sách là nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu. Giám đốc Sở Tài chính Vương Thị Bảy cho biết: Sở chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách địa phương. Hướng dẫn các địa phương rà soát, đánh giá tình hình lập, phân bổ và chấp hành dự toán ngân sách năm, đảm bảo cân đối ngân sách và phân bổ chi thường xuyên để duy trì hoạt động của bộ máy, thực hiện nhiệm vụ chính trị, an sinh xã hội.

Sự chung tay của các cấp, các ngành trong quá trình vận hành chính quyền địa phương hai cấp không chỉ nhằm mục tiêu tháo gỡ “điểm nghẽn” ở cơ sở mà còn tiếp thêm động lực để chính quyền cơ sở tiếp tục cống hiến, bảo đảm bộ máy hành chính hai cấp tại địa phương hoạt động ổn định, hiệu quả, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

Ngọc Tuấn