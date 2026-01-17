Chủ động nguồn cung, giữ bình ổn thị trường hàng hóa Tết Nguyên đán Bính Ngọ

Còn khoảng một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, song không khí mua sắm trên địa bàn tỉnh đã bắt đầu sôi động. Từ chợ truyền thống đến hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, lượng khách ngày càng đông. Trước nhu cầu tiêu dùng dự báo sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới, các cơ quan chức năng của tỉnh đã sớm triển khai các giải pháp quản lý, điều tiết thị trường. Cùng với đó, doanh nghiệp, siêu thị, tiểu thương và các cơ sở sản xuất, kinh doanh chủ động xây dựng kế hoạch dự trữ, bảo đảm nguồn cung ổn định trong dịp Tết.

Đội Quản lý thị trường số 3 kiểm tra hàng hóa kết hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho hộ kinh doanh trên địa bàn xã Hạ Hòa.

Nguồn cung dồi dào, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng

Năm 2025 khép lại với những tín hiệu tích cực từ thị trường trong nước dù kinh tế thế giới vẫn còn nhiều biến động. Điểm thuận lợi cho thị trường Tết năm nay là sự ổn định của các mặt hàng thiết yếu và xu hướng giảm giá xăng dầu trong năm qua, giúp tiết giảm chi phí đầu vào, các doanh nghiệp, đại lý giữ giá bán ở mức hợp lý.

Hệ thống phân phối hàng hóa của tỉnh ngày càng hoàn thiện và mở rộng, với 367 chợ, 8 trung tâm thương mại, 29 siêu thị đạt tiêu chuẩn cùng hàng trăm cửa hàng tiện lợi, cửa hàng hoạt động theo chuỗi và hàng nghìn điểm bán lẻ. Mạng lưới thương mại, dịch vụ đa dạng, kết hợp với kênh thương mại điện tử đã giúp việc phân phối hàng hóa diễn ra thông suốt, đáp ứng tốt nhu cầu mua sắm tăng cao trong dịp Tết.

Thị trường Tết năm 2026, người dân ngày càng quan tâm đến chất lượng hàng hóa, độ an toàn thực phẩm và xuất xứ sản phẩm khi lựa chọn mua sắm. Hàng Việt Nam chất lượng cao, sản phẩm nông sản địa phương, sản phẩm OCOP chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu hàng hóa tại các kênh phân phối. Người tiêu dùng hiện nay cũng giảm dần tâm lý tích trữ thực phẩm dài ngày trong kỳ nghỉ Tết, chuyển sang mua sắm vừa đủ vì các chợ, hệ thống bán lẻ mở cửa lại rất sớm.

Lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Theo dự báo của Sở Công Thương, nguồn cung hàng hóa phục vụ Tết năm nay dự kiến tăng khoảng 10 - 15% so với năm trước. Các doanh nghiệp, nhà phân phối trên địa bàn tỉnh đã chuẩn bị lượng hàng dự trữ để phục vụ nhu cầu Tết khá dồi dào, trong đó các mặt hàng thiết yếu như: Gạo các loại 6.000 - 8.000 tấn; thịt lợn hơi 5.000 - 6.500 tấn; thịt trâu, bò hơi 5.000 - 6.000 tấn; thủy hải sản các loại 4.000 - 5.000 tấn; rau, củ, quả các loại 35.000 - 40.000 tấn; bánh mứt kẹo các loại 2.500 - 3.000 tấn; xăng dầu 35.000 - 50.000 lít... Lượng hàng hoá trên đảm bảo cung cấp đủ cho nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của người dân trên địa bàn tỉnh. Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận tình trạng thiếu hàng hay sốt giá đột biến.

Ngay từ đầu tháng Chạp, tại nhiều siêu thị, cửa hàng, khu vực trưng bày hàng Tết đã được bố trí riêng với các mặt hàng: Bánh kẹo, mứt Tết, thực phẩm công nghệ... phong phú về chủng loại, mẫu mã. Cùng với đó, nhiều doanh nghiệp chủ động liên kết, hình thành chuỗi cung ứng khép kín từ sản xuất đến lưu thông, bảo đảm nguồn hàng ổn định, giá cả hợp lý. Năm nay, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán cách nhau khá xa cũng tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp, thương nhân chủ động hơn trong bố trí sản xuất, xoay vòng vốn và triển khai các chương trình khuyến mại theo từng giai đoạn.

Bà Nguyễn Thị Thu Huyền - Quản lý Siêu thị Aloha mall Hạ Hòa cho biết: “Căn cứ vào lượng hàng tiêu thụ những năm trước và tình hình thực tế năm nay, siêu thị đã chủ động xây dựng phương án dự trữ, đồng thời điều chỉnh cơ cấu hàng hóa phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng. Khu vực trưng bày hàng Tết được mở rộng, tạo thuận lợi cho khách hàng tham quan, lựa chọn. Siêu thị tăng lượng hàng từ 20 - 50% tùy từng nhóm mặt hàng so với tháng kinh doanh bình thường, ưu tiên các mặt hàng như lương thực, thực phẩm, bánh kẹo, nước giải khát. Cùng với việc giữ giá bán bình ổn, đơn vị triển khai nhiều chương trình khuyến mại, giảm giá nhằm kích cầu tiêu dùng, phục vụ tốt nhu cầu mua sắm của người dân trong dịp cao điểm này”.

Tăng cường quản lý, bình ổn thị trường

Song song với việc bảo đảm nguồn cung, công tác quản lý, điều tiết thị trường trên địa bàn tỉnh đặc biệt chú trọng. Với chức năng quản lý Nhà nước về chuyên ngành, Sở Công Thương đã chủ động theo dõi, dự báo sớm nguồn cung, nhu cầu hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu để có phương án bảo đảm cân đối cung cầu, ổn định thị trường hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Cùng với đó, sở hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại và triển khai dự trữ hàng hóa, bình ổn thị trường. Thực hiện giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh xăng dầu, khí hóa lỏng; lương thực, thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Công Thương...

Siêu thị Winmart Phú Thọ (phường Phú Thọ) đa dạng các loại hàng hóa, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân trong dịp Tết.

Theo đồng chí Đặng Việt Phương - Phó Giám đốc Sở Công Thương, sở đã xây dựng và triển khai các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2025 và dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trên địa bàn tỉnh; phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường theo dõi sát diễn biến thị trường, cung cầu hàng hóa, qua đó đề xuất các biện pháp để bảo đảm cân đối cung cầu, ổn định thị trường, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng gây tăng giá đột biến trong dịp Tết Nguyên đán. Giá bán của các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn bằng hoặc thấp hơn ít nhất từ 3 - 5% so với giá thị trường tại cùng thời điểm của sản phẩm có cùng quy cách chất lượng. Hàng hóa tham gia bình ổn giá ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam, đảm bảo về chất lượng, nguồn gốc xuất xứ, vệ sinh an toàn thực phẩm và đáp ứng đầy đủ các quy định về ghi nhãn sản phẩm. Nhóm mặt hàng tập trung bình ổn thị trường dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 gồm các mặt hàng thiết yếu như: Gạo tẻ, dầu ăn, đường kính, sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi, thực phẩm, thịt gia súc, gia cầm.

Cùng với việc bảo đảm nguồn cung và ổn định giá cả, các lực lượng chức năng chú trọng tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa. Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh đã triển khai Kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả những tháng cuối năm 2025 và dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026. Trong đó, tập trung kiểm tra về nguồn gốc xuất xứ, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, thương mại điện tử, niêm yết giá và bán hàng hóa theo giá niêm yết, chống đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý đối với hàng hóa thiết yếu, hàng hóa có nhu cầu gia tăng vào dịp Tết Nguyên đán...

Công tác chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trên địa bàn tỉnh đã được các ngành chức năng, địa phương và doanh nghiệp triển khai đồng bộ; hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường được tăng cường. Nguồn cung các mặt hàng thiết yếu cơ bản được bảo đảm, hệ thống phân phối vận hành ổn định, góp phần giữ mặt bằng giá cả không biến động lớn. Đây là cơ sở quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tăng cao dịp Tết, góp phần để người dân vui Xuân đón Tết an toàn, tiết kiệm.

Nguyễn Huế