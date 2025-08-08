Chủ động phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng vụ mùa

Theo báo cáo của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (TT&BVTV), hiện nay, trà lúa mùa sớm đang trong giai đoạn làm đòng, trà lúa mùa trung ở giai đoạn đứng cái - làm đòng, một số ít diện tích còn lại đang trong giai đoạn đẻ nhánh.

Cụ thể, bệnh đốm sọc vi khuẩn tiếp tục phát sinh, lây lan nhanh trong kỳ, tỷ lệ lá hại từ 2 - 7%, nơi cao 12,5 - 30%, cục bộ 40 - 60% lá hại, diện tích nhiễm 1.082,9ha (tăng 582,8ha so với tuần trước). Trong đó, diện tích nhiễm nhẹ 698,4ha; nhiễm trung bình 334,3ha; nhiễm nặng 50,2ha. Sâu cuốn lá nhỏ gây nhiễm nhẹ 1.034ha; nhiễm trung bình 1.760ha; nhiễm nặng 30ha trên trà lúa mùa sớm. Dự kiến diện tích cần phòng trừ tiếp trên trà mùa sớm là 6.800ha, trên trà mùa trung 10.545ha.

Bệnh khô vằn đã xuất hiện và gây hại trên các trà lúa, tỷ lệ bệnh phổ biến 2 - 8%, cao 10 - 17,3%, cục bộ 24%. Diện tích nhiễm 1.241,1 ha; trong đó nhiễm nhẹ 965,5 ha, nhiễm trung bình 275,6 ha. Bên cạnh các loại sâu bệnh, chuột tiếp tục gây hại trên các trà lúa; tỷ lệ hại phổ biến 0,3 - 5%, cao 10 - 20%, cục bộ có ruộng 40%; diện tích bị hại 545,8ha...

Nông dân xã Tam Nông làm cỏ lúa và diệt ốc bươu vàng hại lúa mùa

Hiện nay, tình hình thời tiết diễn biến thất thường, có mưa kéo dài kèm nắng nóng, nhiệt độ cao là điều kiện thuận lợi cho sâu bệnh phát sinh, lây lan nhanh, nguy cơ ảnh hưởng lớn tới năng suất, chất lượng, sản lượng lúa vụ mùa.

Để khống chế sâu bệnh hại, đảm bảo an toàn cho sản xuất, Chi cục TT&BTVT đã có văn bản gửi UBND các xã, phường tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các HTX dịch vụ nông nghiệp và nông dân tăng cường kiểm tra đồng ruộng, theo dõi tình hình thời tiết; phối hợp với Trạm TT&BVTV khu vực để đôn đốc, hướng dẫn người dân phòng trừ sâu bệnh kịp thời, hiệu quả.

Tăng cường công tác tuyên truyền về diễn biến sâu bệnh, nguy cơ gây hại, biện pháp kỹ thuật phòng trừ trong thời gian cao điểm bằng nhiều hình thức. Tiếp tục triển khai diệt chuột tập trung bằng các loại bẫy, bả sinh học. Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có trong danh mục, ưu tiên thuốc có nguồn gốc sinh học; thu gom bao bì đựng thuốc sau khi sử dụng vào các bể chứa tránh gây ô nhiễm môi trường.

Quân Lâm