Chủ động triển khai các biện pháp ứng phó rét đậm, rét hại

Trước diễn biến phức tạp của đợt không khí lạnh mạnh gây rét đậm, rét hại trên diện rộng, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại đối với sản xuất và đời sống Nhân dân.

Người dân xã vùng cao Mai Châu chủ động che chắn chuồng trại, giữ ấm cho đàn vật nuôi. Ảnh: Đức Anh

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc cường độ mạnh, từ ngày 21 đến 25/1/2026, khu vực vùng núi và Trung du Bắc Bộ có rét đậm, có nơi rét hại, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 8-11 độ C; khu vực đồng bằng Bắc Bộ từ 11-13 độ C. Trước tình hình trên, UBND tỉnh yêu cầu UBND các xã, phường theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thời tiết; chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống rét phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

Các địa phương tổ chức rà soát, triển khai phương án ứng phó rét đậm, rét hại; tăng cường hướng dẫn người dân bảo đảm sức khỏe, đặc biệt là người già, trẻ em, học sinh tại các trường nội trú; không sử dụng bếp than, bếp củi sưởi ấm trong phòng kín để phòng ngừa nguy cơ tai nạn.

Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi gia cố chuồng trại, che chắn, giữ ấm cho đàn gia súc, gia cầm; dự trữ thức ăn, chủ động phòng, chống dịch bệnh; triển khai các biện pháp bảo vệ sản xuất lúa, rau màu và cây trồng khác trước diễn biến bất lợi của thời tiết.

UBND tỉnh giao Bộ CHQS tỉnh - cơ quan thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện; kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý các tình huống phát sinh, vượt thẩm quyền. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ động chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương triển khai công tác ứng phó theo chức năng, nhiệm vụ; thường xuyên tổng hợp, báo cáo tình hình về UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia theo quy định.

Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ tăng cường thông tin, tuyên truyền kịp thời về diễn biến rét đậm, rét hại và các biện pháp phòng tránh để Nhân dân biết, chủ động ứng phó.

P.V