Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 3 - Lạc Sơn:

Chủ động ứng phó bão số 3, không để bị động, bất ngờ

Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 3 - Lạc Sơn thuộc Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ là đơn vị mới được thành lập nhưng đã nhanh chóng khẳng định vai trò then chốt trong công tác phòng, chống thiên tai, trở thành điểm tựa vững chắc cho người dân ở địa bàn vùng núi trước những mối đe dọa từ mưa lũ. Đặc biệt là cơn bão số 3 (Wipha) đang diễn biến phức tạp...

Ngay khi có thông tin về cơn bão số 3 và thực hiện mệnh lệnh của thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Lạc Sơn đã làm tốt công tác chuẩn bị phương tiện vật chất phục vụ công tác phòng, chống lũ bão khi có tình huống khẩn cấp xảy ra trên địa bàn.

Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 3 - Lạc Sơn có trách nhiệm phụ trách 32 xã, trải rộng trên các huyện Kim Bôi, Cao Phong, Tân Lạc, Lạc Sơn, Lạc Thủy, Yên Thủy và Mai Châu của tỉnh Hòa Bình (cũ). Đây là những địa phương có địa hình chủ yếu là đồi núi cao, hiểm trở, bị chia cắt bởi nhiều sông suối. Với đặc điểm đó đã biến khu vực này thành “điểm nóng” về thiên tai. Mỗi khi mùa mưa bão đến, lũ ống, lũ quét trên các dòng sông, con suối trở thành nỗi ám ảnh đối với người dân. Đặc biệt, địa hình có độ dốc lớn, cấu tạo địa chất phức tạp nên tình trạng sạt lở đất luôn là mối nguy hiểm thường trực, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân trong khu vực.

100% cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đều trong tâm thế sẵn sàng lên đường khi có lệnh.

Theo thông báo của cơ quan khí tượng thủy văn khu vực, từ chiều ngày 21/7 đến 7h00 sáng ngày 22/7/2025 tai khu vực có vưa vừa đến mưa to. Lượng mưa đo được có nơi lên tới 93,6 mm như xã An Bình, nơi ít nhất là xã Lạc Lương cũng đạt trên 50mm. Lượng mưa này đã khiến nhiều sông suối xuất hiện lũ ống, lũ quét và làm tăng cao nguy cơ sạt lở đất trên diện rộng. Đối mặt với diễn biến phức tạp của cơn bão số 3, Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 3 - Lạc Sơn đã nhanh chóng triển khai các biện pháp ứng phó cơn bão số 3 theo chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Trung tá Vũ Ngọc Điệp, Chính ủy Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 3 - Lạc Sơn cho biết: Thực hiện mệnh lệnh của thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh về khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng, chống cơn bão số 3, đơn vị đã tập trung, chủ động nắm chắc tình hình và diễn biến của mưa bão. Do đặc thù là địa bàn rộng, nhiều xã vùng núi cao, đường giao thông đi lại khó khăn nên đơn vị đã chủ động bố trí các tổ chức trinh sát đường cơ động để đảm bảo các tuyến đường không bị ách tắc khi cần. Phân công các tổ kiểm soát quân sự phối hợp với Công an và Dân quân tự vệ địa phương thiết lập các trạm điều chỉnh giao thông, chỉ dẫn đường và đảm bảo an toàn cho lực lượng cơ động khi có tình huống khẩn cấp. Hiệp đồng chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, Công an và Ban Chỉ huy Quân sự xã khi triển khai nhiệm vụ. Cùng với đó, đơn vị đã chuẩn bị kỹ lưỡng về vật chất và phương tiện. Bên cạnh 2 chiếc xuồng cứu hộ, kho dự trữ còn có 70 áo phao, 70 phao cứu sinh, 3 phao bè, 40 cuốc xẻng, 100 bao tải dứa cùng hàng chục dụng cụ thiết yếu khác như dây thừng, dao, cọc, nhà bạt. Đặc biệt, lương thực dự trữ cho nhiệm vụ dài ngày cũng được đảm bảo.

Đơn vị cũng đã huy động 100% quân số tham gia ứng trực 24/24h trong thời điểm bão số 3 đổ bộ. 100% cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đều trong tâm thế sẵn sàng lên đường khi có lệnh.

Cùng với sự chủ động về nhân lực, Ban Chỉ huy khu vực phòng thủ số 3 - Lạc Sơn cũng đã chuẩn bị đầy đủ cơ số vật chất để sẵn sàng phục vụ nhiệm vụ phòng chống thiên tai khi có tình huống xảy ra.

Chính từ sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần chủ động đó, nên ngay khi xuất hiện các tình huống khẩn cấp về thiên tai, Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 3 - Lạc Sơn đã phối hợp với lực lượng ở cơ sở xử lý hiệu quả. Ngay trong đêm 21/7 và rạng sáng 22/7/2025, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng Dân quân các xã tổ chức di dời 16 hộ dân ở khu vực có nguy cơ cao về sạt lở đất tại xóm Cạn Thượng, xã Cao Phong về nơi tránh trú an toàn; hỗ trợ di dời 36 hộ dân ở xóm Thanh Mai, xã Mai Hạ, đối mặt với nguy cơ lũ ống, lũ quét, đã được đưa đến nơi tránh trú an toàn; hỗ trợ 69 hộ dân ở xã Quyết Thắng, 60 hộ dân ở xóm Dài, xã Mường Vang, và 63 hộ dân ở xã Mường Động nằm trong vùng nguy cơ sạt lở đất sơ tán ra khỏi nơi nguy hiểm...

Để có được những kết quả này, theo Trung tá Vũ Ngọc Điệp, Chính ủy Ban chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Lạc Sơn là do: ngay từ đầu mùa mưa lũ đơn vị đã tổ chức luyện tập cơ động ứng phó với các tình huống bão lũ, cứu hộ cứu nạn một cách bài bản. Song song đó, việc kiểm tra toàn diện phương tiện phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn đã được tiến hành kỹ lưỡng, đảm bảo hệ số an toàn và vận hành tối ưu nhất.

Chính sự chủ động trong công tác huấn luyện, chuẩn bị đã giúp Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 3 - Lạc Sơn luôn trong tư thế sẵn sàng cao nhất, không để bất kỳ tình huống bất ngờ hay bị động nào xảy ra.

Mạnh Hùng