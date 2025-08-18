Chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất

Theo dự báo, từ ngày 17/8 đến đêm 18/8, phía Đông Bắc Bộ có mưa phổ biến từ 50- 120mm, cục bộ có nơi trên 300mm; có thể xuất hiện mưa cục bộ với cường suất lớn trên 100mm trong 3 giờ.

Để chủ động ứng phó với thiên tai trên địa bàn tỉnh trước dự báo nguy cơ có mưa lớn, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, cá nhân theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo về mưa lớn, nguy cơ lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và thông tin kịp thời, đầy đủ cho UBND cấp xã, tổ chức và người dân trên địa bàn tỉnh để chủ động phòng tránh.

Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động khơi thông dòng chảy những nơi bị tắc, nghẽn; tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn, nhất là những khu vực đã xảy ra mưa lớn những ngày vừa qua.

Tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở, người và phương tiện, tài sản trên sông và trên các hồ chứa; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn, không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do bất cẩn, chủ quan; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn.

Kiểm tra, rà soát, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn các công trình xung yếu, các công trình đang thi công, nhất là các công trình đã bị sự cố, hồ chứa nhỏ đã đầy nước, các khu vực hầm lò, khai thác khoáng sản; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết các hồ chứa và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra. Chủ động biện pháp tiêu nước chống úng bảo vệ sản xuất, khu công nghiệp, khu đô thị, khu tập trung dân cư. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu...

Đức Anh