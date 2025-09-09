Chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất trên địa bàn tỉnh

Theo dự báo từ ngày 9 đến đêm 10/9, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, trong đó có tỉnh Phú Thọ, sẽ có mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 300mm. Nguy cơ cao xảy ra ngập úng tại vùng trũng, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực sườn dốc.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường tại Văn bản số 6411/BNNMT-ĐĐ ngày 7/9/2025, UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành công văn khẩn yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai biện pháp ứng phó kịp thời, hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Lực lượng chức năng chủ động ứng phó, xử lý các tình huống về thiên tai, mưa lũ trên tuyến Quốc lộ 6 thuộc địa bàn xã Mai Châu

UBND tỉnh yêu cầu các xã, phường, cơ quan chức năng theo dõi chặt chẽ dự báo, cảnh báo, kịp thời thông tin tới người dân; kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, vùng thấp trũng, chủ động khơi thông dòng chảy, sơ tán dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Lực lượng chức năng được giao nhiệm vụ canh gác, kiểm soát giao thông tại các ngầm, tràn, nơi ngập sâu, nước chảy xiết, kiên quyết không để người và phương tiện qua lại khi không đảm bảo an toàn. Đồng thời, các địa phương, đơn vị phải rà soát công trình xung yếu, hồ chứa nhỏ đã đầy nước, bố trí lực lượng thường trực để điều tiết, xử lý sự cố. Công tác bảo đảm an toàn cho khu công nghiệp, đô thị, khu dân cư tập trung, mỏ khai thác khoáng sản được đặc biệt nhấn mạnh.

UBND tỉnh cũng phân công nhiệm vụ cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh sẵn sàng lực lượng, phương tiện hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn. Sở Nông nghiệp và Môi trường trực ban nghiêm túc, đôn đốc các địa phương triển khai phương án, nhất là an toàn đê điều, hồ đập. Sở Xây dựng chỉ đạo phương án bảo đảm giao thông; Sở Công Thương và Ban Quản lý các khu công nghiệp yêu cầu doanh nghiệp thực hiện biện pháp phòng chống thiên tai; các công ty thủy lợi chuẩn bị vận hành trạm bơm tiêu úng. Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh được giao theo dõi, dự báo, cung cấp thông tin kịp thời; Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ tăng cường tuyên truyền để người dân nắm bắt, chủ động phòng tránh. UBND các xã, phường tập trung rà soát các khu vực dân cư ven sông, suối, chân đồi có nguy cơ sạt lở, tổ chức di dời, khơi thông hệ thống thoát nước tại đô thị, lắp biển cảnh báo, phân luồng giao thông nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.

Mạnh Hùng