Tổng kết công tác phòng, chống dịch tả lợn châu Phi

Sáng 23/12, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống dịch tả lợn châu Phi (DTLCP). Đồng chí Đinh Công Sứ - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống DTLCP dự và chỉ đạo hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Từ đầu năm 2025, DTLCP diễn biến phức tạp. Trên địa bàn tỉnh, dịch bệnh xảy ra tại 122/148 xã, phường; 14.000 hộ có lợn mắc bệnh; lợn ốm, chết, tiêu hủy trên 133.610 con; tiêu hủy trên 7.658 tấn, bằng 66,03% so với đợt dịch năm 2019; ước thiệt hại trực tiếp đối với người chăn nuôi khoảng trên 360 tỷ đồng.

Mặc dù dịch bệnh bùng phát đúng vào thời điểm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, song công tác chỉ đạo phòng, chống dịch đã được UBND tỉnh triển khai quyết liệt, đồng bộ, huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc. Các biện pháp phòng, chống dịch được triển khai linh hoạt, đồng bộ, quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Các xã, phường có dịch đã tích cực vào cuộc, chỉ đạo phòng chuyên môn phối hợp với cơ quan thú y trong xử lý ổ dịch khẩn trương, quyết liệt, đúng kỹ thuật, hiệu quả; hạn chế việc tiêu hủy tràn lan, giảm thiểu thiệt hại kinh tế.

Toàn cảnh hội nghị.

Kết quả, đến tháng 11/2025, trên địa bàn tỉnh dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, được Bộ Nông nghiệp và Môi trường đánh giá cao. Tính đến ngày 3/12/2025, Phú Thọ là 1 trong 5 tỉnh của cả nước sớm khống chế được DTLCP. Số lợn phải tiêu hủy do DTLCP năm 2025 giảm 30% so với đợt dịch năm 2019. Cơ quan chức năng phối hợp với ngành Nông nghiệp xử lý 14 trường hợp vi phạm quy định về vận chuyển, giết mổ lợn trái quy định, tiêu thụ thịt lợn làm sản phẩm chế biến...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ đánh giá cao kết quả của các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh trong công tác phòng, chống DTLCP. Để đảm bảo mục tiêu phát triển và định hướng phát triển chăn nuôi giai đoạn 2026-2030, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh và UBND các xã, phường tiếp tục chỉ đạo, thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống DTLCP theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Cần tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức người chăn nuôi về tình hình dịch bệnh, chỉ tái đàn khi đảm bảo an toàn dịch bệnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống DTLCP.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục chủ trì tham mưu tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống DTLCP theo quy định của Luật Thú y cũng như các văn bản thi hành trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc cập nhật thường xuyên tình hình dịch bệnh và thông báo đến các địa phương để có kế hoạch ứng phó phù hợp. Sở Công Thương và Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND cấp xã và các cơ quan, đơn vị liên quan đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các trường hợp buôn bán, vận chuyển, giết mổ gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc. Sở Tài chính kịp thời tham mưu UBND tỉnh bố trí đầy đủ kinh phí cho hoạt động phòng, chống DTLCP theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống DTLCP.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ nhấn mạnh: UBND các xã, phường phải chủ động xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Khi phát sinh dịch bệnh, phối hợp với cơ quan thú y để chỉ đạo xử lý nhanh, dứt điểm các ổ dịch ngay khi mới phát sinh. Qua đó, khống chế thành công dịch bệnh, không để phát sinh ổ dịch mới, giảm thiểu thiệt hại.

Nhân dịp này, 18 tập thể và 59 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống DTLCP trên địa bàn tỉnh năm 2025 được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Lê Minh