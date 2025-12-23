Kỳ họp thứ 4, HĐND xã Nguyệt Đức khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày 23/12, HĐND xã Nguyệt Đức khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 4 - kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 để xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng. Các đồng chí: Nguyễn Thị Huấn - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã; Nguyễn Văn Vui - Phó Chủ tịch HĐND xã điều hành kỳ họp.

Đồng chí Nguyễn Thị Huấn - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Nguyệt Đức phát biểu khai mạc kỳ họp.

Năm 2025, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình, ủng hộ, tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội của xã Nguyệt Đức năm 2025 tiếp tục ổn định và phát triển. Tổng giá trị sản xuất tăng 9,6% so với cùng kỳ năm 2024; tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn xã ước thực hiện 86,4 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều còn 0,58%. Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao, các hoạt động văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Năm 2026, xã Nguyệt Đức đề ra 18 chỉ tiêu trên tất cả các lĩnh vực, trong đó phấn đấu tổng giá trị sản phẩm đạt hơn 4.000 tỷ đồng, tăng 10,66% so với năm 2025; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 78,3 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm dưới 0,5%; giữ vững và nâng cao các tiêu chí xã NTM nâng cao, hướng tới xây dựng NTM kiểu mẫu. Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ công an Nhân nhân.

Toàn cảnh kỳ họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu tập trung thảo luận về những kết quả đạt được trên các lĩnh vực, các mặt công tác trong năm 2025, phân tích các hạn chế, khó khăn, vướng mắc và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp khắc phục trong năm 2026. Xem xét, cho ý kiến vào báo cáo kết quả công tác của Thường trực HĐND, tập thể lãnh đạo UBND, các Ban HĐND xã năm 2025; báo cáo kết quả công tác của UBND xã; nghe MTTQ xã thông báo hoạt động của Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2025. Thường trực HĐND xã báo cáo kết quả giám sát việc thu, nộp kinh phí sự nghiệp môi trường và thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn xã; kết quả thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn xã Nguyệt Đức năm 2025; nghe các Ban HĐND xã báo cáo kết quả thẩm tra về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, nhiệm vụ năm 2026; kết quả thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp...

HĐND xã tiến hành thảo luận, chất vấn và xem xét trả lời chất vấn tại hội trường về những vấn đề trọng tâm mà cử tri, Nhân dân và dư luận quan tâm. 100% đại biểu biểu quyết thông qua 7 tờ trình, 8 dự thảo nghị quyết do UBND, Thường trực HĐND trình HĐND xã.

Thuý Hường