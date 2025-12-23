Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh thăm, chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Bắc Ninh nhân dịp Giáng sinh

Sáng 23/12, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh làm Trưởng đoàn đến thăm, chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Bắc Ninh và Giám mục Đỗ Quang Khang - Giám mục Giáo phận Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) nhân dịp Giáng sinh năm 2025. Cùng tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và đoàn công tác tặng hoa chúc mừng Giáo phận Bắc Ninh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh đã thăm hỏi, chúc mừng Giám mục, các vị chức sắc, tu sĩ và toàn thể bà con giáo dân Giáo phận Bắc Ninh một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc. Đồng chí thông tin khái quát những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ trong năm 2025.

Đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và đoàn công tác thăm hỏi các vị chức sắc, tu sĩ và bà con giáo dân Giáo phận Bắc Ninh.

Đồng thời nhấn mạnh: Trong thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh luôn có sự đóng góp tích cực của bà con giáo dân của đạo Công giáo trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt là những đóng góp của đồng bào Công giáo trong phong trào thi đua chung sức xây dựng khu dân cư văn hóa, trong công tác an an sinh xã hội, góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, chung sức xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh...

Đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng quà Giáo phận Bắc Ninh.

Đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với các vị chức sắc, tu sĩ và bà con giáo dân Giáo phận Bắc Ninh.

Thay mặt Tòa Giám mục Giáo phận Bắc Ninh, Giám mục Đỗ Quang Khang trân trọng cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, cá nhân đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh và các thành viên đoàn công tác. Giám mục bày tỏ vui mừng về những thành tựu của tỉnh Phú Thọ nói riêng, của đất nước nói chung trong năm 2025. Đồng thời khẳng định trên cương vị của mình sẽ tiếp tục tuyên truyền, động viên bà con giáo dân phát huy tinh thần đoàn kết, “sống tốt đời, đẹp đạo”; thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; đồng hành cùng dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hương Lan