Triển khai kế hoạch Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa – Du lịch Đất Tổ

Sáng 23/12, đồng chí Phùng Thị Kim Nga - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo kế hoạch tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026. Dự cuộc họp có đồng chí Dương Hoàng Hương - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo một số sở, ngành và xã, phường liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga phát biểu kết luận hội nghị.

Theo kế hoạch, Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 được tổ chức với quy mô cấp tỉnh, từ ngày 17 - 26/4/2026 (từ ngày 1/3 đến hết ngày 10/3 năm Bính Ngọ) tại xã Hy Cương, Khu di tích lịch sử Đền Hùng và các xã, phường trong tỉnh, với đầy đủ phần lễ và phần hội.

Phần lễ gồm: Dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng; Lễ Giỗ Tổ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân, dâng hương tưởng niệm Tổ mẫu Âu Cơ; rước kiệu ở các xã, phường khu vực Đền Hùng; Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và dâng hoa tại bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên Phong”.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Dương Hoàng Hương phát biểu tại hội nghị.

Phần hội có nhiều nội dung mới so với những năm trước do không gian văn hóa mở rộng sau sáp nhập, gồm: Khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ; Hội chợ Hùng Vương; Hội trại văn hóa; các hoạt động trưng bày, quảng bá; Liên hoan văn nghệ quần chúng; trình diễn hát Xoan cổ, Chiêng Mường, văn hóa Thái và một số hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch khác.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Chinh - Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ phát biểu tại hội nghị.

Các hoạt động phần hội gắn kết chặt chẽ với du lịch, tạo thành chuỗi hoạt động văn hóa - du lịch Đất Tổ, thể hiện bản sắc văn hóa độc đáo, tạo sức hấp dẫn, thu hút du khách và quảng bá rộng rãi tiềm năng, thế mạnh, tài nguyên du lịch văn hóa Phú Thọ.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga nhấn mạnh: Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa vùng Đất Tổ. Đồng chí đề nghị các sở, ngành, địa phương phải bám sát kế hoạch, tập trung chỉ đạo nghiêm túc, phân công cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, bài bản các phần việc được giao, đảm bảo tổ chức phần lễ trang nghiêm, trọng thể, thành kính, mang tính cộng đồng.

Đối với phần hội, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cần nghiên cứu tổ chức trang trọng, tiết kiệm, thể hiện bản sắc văn hóa độc đáo của tỉnh, đảm bảo gắn kết hài hòa văn hóa 3 vùng để tạo thành điểm nhấn văn hóa Đất Tổ mới, để Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ trở thành ngày hội của người dân trong tỉnh và cả nước.

Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các sở, ngành, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn thiện kế hoạch tổ chức, làm cơ sở để các đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể.

Hà Giang - Đức Thiện