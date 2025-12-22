Ký kết quy chế phối hợp công tác quản lý thuế

Ngày 22/12, Thuế cơ sở 4 tỉnh Phú Thọ tổ chức ký kết quy chế phối hợp công tác quản lý thuế với UBND 7 xã gồm: Tam Nông, Vạn Xuân, Hiền Quan, Thọ Văn, Thanh Thủy, Đào Xá và Tu Vũ.

Theo đó, Quy chế phối hợp tập trung vào việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật thuế; đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa trong lĩnh vực thuế, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh và nâng cao ý thức tuân thủ nghĩa vụ thuế. Các bên phối hợp chỉ đạo công tác thu ngân sách; xây dựng, thực hiện dự toán thu; quản lý chặt chẽ người nộp thuế; kiểm tra chống thất thu, xử lý vi phạm, cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định. Đồng thời tổ chức tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính thuế tại Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã, giúp giảm thời gian, chi phí và nâng cao hiệu quả quản lý thuế.

Các đơn vị ký kết Quy chế phối hợp công tác quản lý thuế.

Thông qua Quy chế phối hợp góp phần khẳng định quyết tâm của cơ quan thuế và chính quyền địa phương trong việc tăng cường phối hợp quản lý thuế. Thống nhất cơ chế trao đổi thông tin, phối hợp kiểm tra, giám sát; tạo nền tảng quan trọng để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách thời gian tới.

Năm 2025, thu ngân sách nhà nước tại Thuế cơ sở 4 tỉnh Phú Thọ ước đạt hơn 987 tỷ đồng, đạt 236% dự toán pháp lệnh năm 2025, đạt 177,5% so với lũy kế cùng kỳ.

Minh Thuật, Tạ Thanh