Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Văn Quang làm việc tại xã Quảng Yên

Ngày 10/9, đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Quảng Yên kiểm tra tình hình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Cùng đi có lãnh đạo một số sở, ngành.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Văn Quang chủ trì buổi làm việc

Xã Quảng Yên được thành lập trên cơ sở hợp nhất các xã Đông Lĩnh, Quảng Yên và Đại An. Xã có diện tích gần 40km2, quy mô dân số 15.056 người. Sau hơn 2 tháng vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đến nay, hệ thống chính trị từ Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp của xã đã đi vào hoạt động ổn định, không bị gián đoạn, đảm bảo công tác chỉ đạo, điều hành và giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Khó khăn của xã hiện nay là hệ thống cơ sở hạ tầng đường giao thông, trường học, trạm y tế... xuống cấp. Xã nhiều địa hình đồi núi, nguy cơ sạt lở đất là rất cao. Trình độ cán bộ không đồng đều và thiếu cán bộ có trình độ chuyên môn sâu. Việc triển khai các dự án đầu tư gặp khó khăn...

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Văn Quang kiểm tra quy hoạch xây dựng Cụm công nghiệp Quảng Yên

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Văn Quang ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của Thường trực, Ban Thường vụ cũng như toàn thể cán bộ xã Quảng Yên đã khắc phục khó khăn trong thực thi công vụ, vận hành chính quyền mới. Đồng chí đề nghị thời gian tới, Đảng ủy xã cần phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy; rà soát, đánh giá lại tất cả đội ngũ cán bộ, chủ động luân chuyển, điều động cán bộ khối Đảng, chính quyền vào từng vị trí công việc phù hợp với trình độ, năng lực.

Phối hợp với các sở, ngành đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn theo hướng cầm tay chỉ việc cho đội ngũ cán bộ thuộc từng mảng công việc. Đối với quy hoạch xã, tiếp tục bám sát quy hoạch trước đây để thực hiện; đồng thời định hướng phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với địa phương sau khi sáp nhập. Khuyến khích người dân phát triển kinh tế hộ gia đình, HTX, nâng cao đời sống thu nhập cho người dân.

Bí thư Đảng ủy xã Quảng Yên Hoàng Vũ Cảnh báo cáo tình hình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp sau hơn 2 tháng đi vào hoạt động

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Văn Quang cũng cho ý kiến chỉ đạo cụ thể vào các kiến nghị của cấp ủy, chính quyền xã Quảng Yên; trong đó có nội dung liên quan đến việc tuyển dụng, bổ nhiệm giáo viên. Về việc này, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu cho tỉnh tuyển dụng đội ngũ cán bộ, giáo viên theo hướng: Tuyển dụng mới do tỉnh quyết định, còn điều động, luân chuyển cán bộ, giáo viên trong phạm vi cấp xã thì do cấp xã quyết định. Đồng chí tin tưởng rằng, với sự đồng lòng, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và nhân dân, Quảng Yên sẽ ngày càng phát triển.

Trước đó, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Văn Quang và các đại biểu đã đi thăm điểm quy hoạch cụm công nghiệp Quảng Yên, thăm và tặng quà cho trường Tiểu học và trường Mầm non Quảng Yên.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Văn Quang và lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo tặng quà thầy trò trường Tiểu học và trường Mầm non Quảng Yên

Phan Cường