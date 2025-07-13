Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại Điện Biên

Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2025), Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cùng đoàn đại biểu của tỉnh đã dâng hương, đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ tại Đền thờ liệt sĩ chiến trường Điện Biên Phủ, Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia A1 và Nghĩa trang liệt sĩ Tông Khao tại tỉnh Điện Biên.

Đoàn công tác của tỉnh Phú Thọ dâng hương, hoa tưởng nhớ các Anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia A1

Tham gia đoàn có đồng chí Nguyễn Hải - Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; đồng chí Vừ A Bằng - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cùng lãnh đạo một số sở, ngành, đoàn thể tỉnh...

Tại Đền thờ liệt sĩ và Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia A1, Nghĩa trang liệt sĩ Tông Khao, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã kính cẩn đặt vòng hoa, thắp hương...tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ, trong đó có các Anh hùng, liệt sĩ quê hương Phú Thọ đã không tiếc máu xương, anh dũng chiến đấu, hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và đoàn công tác kính cẩn thắp hương tại phần mộ của các Anh hùng, liệt sĩ.

Trong không khí trang nghiêm, tại các điểm đến, Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn đã dành phút mặc niệm, cùng thành kính tri ân các Anh hùng, liệt sĩ. Với lòng biết ơn vô hạn, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ hôm nay nguyện đoàn kết, đồng tâm một lòng, ra sức phấn đấu, đẩy mạnh các phòng trào thi đua yêu nước, thực hiện thành công mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xây dựng tỉnh Phú Thọ ngày càng giàu đẹp, văn minh. Tiếp tục chú trọng quan tâm giáo dục thế hệ trẻ phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng của các lớp cha ông đi trước. Tỉnh cũng tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa một cách tốt nhất trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt lãnh đạo và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ ghi sổ lưu niệm tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia A1

Viếng và tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang là một trong các hoạt động “ Đền ơn đáp nghĩa” thiết thực hằng năm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ. Ghi sổ lưu niệm tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia A1, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông kính cẩn lưu bút, nhấn mạnh: Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh tại chiến trường Điện Biên Phủ. Đời đời nhớ ơn công lao các Anh hùng liệt sĩ, kính mong các Anh hùng, liệt sĩ an giấc ngàn thu, phù hộ, độ trì cho quốc thái dân an, nhân dân ấm no, hạnh phúc.

