Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông: Phòng, chống thiên tai là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, không được chủ quan, lơ là

Chiều 20/4, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng, chống thiên tai (PCTT) năm 2025; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. Đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu kết luận hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Đinh Công Sứ - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh; các thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị và địa phương. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới 148 điểm cầu xã, phường trên toàn tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ: Năm 2025, diễn biến thời tiết trên địa bàn tỉnh hết sức phức tạp với 13 đợt mưa lớn diện rộng và 5 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp. Thiên tai đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản: 6 người chết, 3 người bị thương; hơn 6.000 ngôi nhà bị hư hại; trên 12.500ha lúa và hoa màu bị ảnh hưởng. Tổng thiệt hại kinh tế ước tính khoảng 1.550 tỷ đồng.

Tuy nhiên, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, công tác PCTT đã đạt được những kết quả quan trọng. Ngay sau khi sáp nhập địa giới hành chính (tháng 7/2025), tỉnh đã kiện toàn bộ máy phòng thủ dân sự các cấp; vận hành hiệu quả 186 trạm đo mưa tự động và hệ thống camera giám sát.

Đặc biệt, việc thành lập 148 đội xung kích PCTT cấp xã với gần 10.000 người đã trở thành lực lượng nòng cốt trong ứng phó tại chỗ.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ, đại diện các ngành: Quân đội, Công an, Khí tượng thủy văn, Ủy ban MTTQ tỉnh... và các địa phương đã tham luận, làm rõ vai trò hiệp đồng tác chiến, kinh nghiệm thực hiện phương châm “4 tại chỗ” và công tác huy động nguồn lực khắc phục hậu quả thiên tai.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông biểu dương những nỗ lực của các cấp, các ngành trong công tác ứng phó thiên tai năm qua. Nhận định năm 2026 thời tiết tiếp tục diễn biến khó lường, đồng chí yêu cầu các đơn vị phải xác định PCTT là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tuyệt đối không được chủ quan.

Đồng chí Đinh Công Thực - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tham luận về công tác huy động, vận động nguồn lực cứu trợ, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh yêu cầu kiện toàn Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự các cấp phù hợp với mô hình chính quyền địa phương mới, đảm bảo vận hành thông suốt theo phương châm “6 rõ": Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thời gian hoàn thành và rõ thẩm quyền.

Đồng chí yêu cầu: "Phải thực hiện nghiêm phương châm 4 tại chỗ, lấy cấp xã làm nền tảng, cấp tỉnh giữ vai trò chỉ đạo, điều phối. Hệ thống dự báo phải đảm bảo thông suốt đến từng hộ dân vùng nguy cơ cao, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chậm thông tin".

Đồng chí cũng yêu cầu các địa phương phải cập nhật ngay phương án ứng phó, sơ tán dân tại các điểm xung yếu (đê điều, hồ đập, vùng sạt lở) sát với thực tế, đảm bảo tính khả thi cao. Tuyệt đối không để người dân bị bất ngờ trước các tình huống thiên tai.

Ưu tiên nguồn lực xử lý dứt điểm các sự cố hư hỏng đê điều, hồ đập và công trình giao thông; đảm bảo tiêu thoát nước đô thị, không để tình trạng ngập úng kéo dài.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông trao tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống thiên tai năm 2025.

Nhấn mạnh phương châm “Sẵn sàng từ sớm, từ xa, từ cơ sở”, Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành và chỉ đạo: Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi sát diễn biến thời tiết; khẩn trương hoàn thiện Kế hoạch PCTT giai đoạn 2026-2030; kiểm tra tuyệt đối an toàn hệ thống đê điều, hồ đập trước mùa mưa bão.

Lực lượng vũ trang (Quân sự, Công an) chủ trì hiệp đồng lực lượng, phương tiện; sẵn sàng phương án cứu hộ, cứu nạn, sơ tán dân và đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm xung yếu.

Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm toàn diện trong việc rà soát các khu vực nguy hiểm, lập danh sách sơ tán dân và chủ động huy động lực lượng tại chỗ xử lý sự cố ngay từ giờ đầu.

Tổ Thường trực tại khu vực Hòa Bình tiếp tục duy trì hoạt động, bám sát địa bàn để chỉ đạo, hỗ trợ địa phương ứng phó kịp thời...

Toàn cảnh hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định tỉnh sẽ luôn sát cánh, ưu tiên nguồn lực và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về cơ chế để các địa phương, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ, mục tiêu cao nhất là "Bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng, tài sản của Nhân dân và giữ vững đà phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao tặng Bằng khen cho 20 tập thể và 27 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống thiên tai năm 2025.

Đinh Vũ