Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông thăm Khu căn cứ cách mạng Mường Diềm, tặng quà cán bộ tiền khởi nghĩa phường Hòa Bình

Ngày 27/8, Đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh do đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm và dâng hương tại Khu di tích lịch sử cấp Quốc gia - Căn cứ cách mạng Mường Diềm; làm việc với xã Quy Đức; thăm và tặng quà cán bộ tiền khởi nghĩa phường Hòa Bình.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cùng các đại biểu thăm Khu căn cứ cách mạng Mường Diềm.

Cùng tham gia đoàn có lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh.

Tại Nhà bia lưu niệm Khu căn cứ cách mạng Mường Diềm, xã Quy Đức, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cùng đoàn công tác đã thành kính dâng hương để tưởng nhớ, tri ân những công lao to lớn và những cống hiến, hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của xã Quy Đức đã hy sinh vì nền hòa bình, độc lập, tự do của dân tộc.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông thăm nhà trưng bày tại Khu di tích căn cứ cách mạng Mường Diềm.

Trong phong trào vận động cách mạng tiến tới Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945, Căn cứ cách mạng Mường Diềm (xưa thuộc xã Trung Thành, tỉnh Hòa Bình cũ, nay là xã Quy Đức, tỉnh Phú Thọ) được thành lập tháng 4/1945. Đây là địa bàn hoạt động cách mạng của các đồng chí trong Ban cán sự Đảng tỉnh Hòa Bình (năm 1945), đồng thời là một trong 4 Khu căn cứ của chiến khu Hòa - Ninh - Thanh, được thành lập nhằm chủ động tổ chức tốt địa bàn cho Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân Nam tiến, đồng thời để chuẩn bị về mặt quân sự cho cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở 3 tỉnh: Hòa Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa. Trong kháng chiến chống Pháp, lực lượng cách mạng Mường Diềm cũng đã cùng Nhân dân địa phương đẩy mạnh chiến tranh du kích, đập tan âm mưu lập "Xứ Mường tự trị” của thực dân Pháp.

Tham quan nhà trưng bày tại Khu di tích, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ sự khâm phục và tự hào về những câu chuyện lịch sử, về tinh thần hết lòng che chở, nuôi dấu và bảo vệ tuyệt đối an toàn cho cán bộ cách mạng của Nhân dân Mường Diềm xưa.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông thăm, tặng quà cán bộ, nhân dân xã Quy Đức.

Tại buổi làm việc với Đảng ủy, UBND xã Quy Đức, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đã nghe đại diện lãnh đạo xã báo cáo tóm tắt về kết quả vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Theo đó, xã Quy Đức được sáp nhập trên cơ sở 4 xã: Đồng Ruộng, Trung Thành, Đoàn Kết và Yên Hòa. Sau sáp nhập, xã Quy Đức có địa bàn rộng (146km2), địa hình chia cắt, phức tạp, độ dốc lớn, giao thông đi lại khó khăn, cơ sở hạ tầng còn thiếu và chưa đồng bộ.

20/20 xóm toàn xã thuộc diện đặc biệt khó khăn; trên 96% là đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ nhận thức hạn chế, sản xuất chủ yếu là nông nghiệp manh mún, nhỏ lẻ nên thu nhập thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao. Đối với việc vận hành chính quyền địa phương mới còn nhiều khó khăn, vướng mắc. Tổng biên chế được giao là 84, nhưng đến nay mới chỉ có 63 biên chế; cấu hình liên thông trên dịch vụ công chưa đồng bộ, chưa được cấp chứng thư số, chữ ký số... ảnh hưởng đến việc giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông kiểm tra hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công xã Quy Đức.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của tập thể lãnh đạo, cán bộ, CCVC xã Quy Đức trong thời gian qua; chia sẻ với những khó khăn của xã, nhất là về cơ sở hạ tầng giao thông, trang thiết bị phục vụ vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

Đối với những kiến nghị, đề xuất của lãnh đạo xã, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ xem xét, ưu tiên sắp xếp, điều chuyển cán bộ công chức để sau ngày 2/9 xã đủ biên chế thành lập Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công; Ban hành quy định, hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị sự nghiệp công lập cấp xã xong trước 5/9.

Giao Sở Khoa học và Công nghệ hoàn thành cấp chứng thư số, chữ ký số, cấu hình liên thông đồng bộ trên hệ thống dịch vụ công tên đơn vị phường, xã xong trước ngày 5/9. Giao văn phòng UBND tỉnh phối hợp với VNPT bố trí cán bộ hỗ trợ Trung tâm phục vụ hành chính công của xã tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân; giao Sở Văn hóa nghiên cứu, đề xuất dự án cải tạo nâng cấp Nhà bia Khu di tích chiến khu Mường Diềm.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với lãnh đạo xã Quy Đức.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông kiểm tra, chỉ đạo khắc phục điểm sạt lở tại km25+300 trên tuyến tỉnh lộ 433, thuộc xã Cao Sơn.

Trước đó, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra điểm sạt lở tại km25+300 trên tuyến tỉnh lộ 433, thuộc xã Cao Sơn. Đây là trục đường xương sống kết nối các xã đến trung tâm tỉnh Phú Thọ nhưng thường xuyên chịu tác động của mưa, bão, sạt lở gây chia cắt, mất an toàn giao thông, hạn chế sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Qua kiểm tra, nắm bắt thực tế, đồng chí Chủ tịch UNBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng nhanh chóng triển khai dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh lộ 433 đạt quy mô đường cấp III, theo kết luận số 05 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc với BTV Đảng ủy xã Đức Nhàn ngày 8/7/2025. Trước mắt, khi có mưa lũ xảy ra phải sẵn sàng máy móc, nhân lực để xử lý, không để ách tắc ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông thăm, tặng quà cụ Bùi Thị Huệ, sinh năm 1929 - cán bộ tiền khởi nghĩa hiện ở phường Hòa Bình.

Cùng ngày, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cùng đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà cụ Bùi Thị Huệ, là cán bộ tiền khởi nghĩa tại phường Hòa Bình. Cụ Bùi Thị Huệ sinh năm 1929, có con là liệt sĩ Đoàn Quang Thọ, sinh năm 1954, hy sinh năm 1974 tại mặt trận phía Nam. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã ân cần thăm hỏi gia đình, bày tỏ sự tri ân sâu sắc công lao và những đóng góp của cá nhân cụ Bùi Thị Huệ trong thời kỳ tiền khởi nghĩa, góp phần vào thành công của Cách mạng Tháng Tám cách đây 80 năm.

Chúc cụ sống vui, sống khỏe, gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, dạy bảo con cháu gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.

