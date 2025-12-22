Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông thăm và chúc mừng giáo xứ Thống Nhất

Ngày 22/12, đồng chí Trần Duy Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm và chúc mừng giáo xứ Thống Nhất (xã Bình Tuyền) nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2025. Cùng đi có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Tại nơi đến thăm, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đã thăm hỏi và gửi lời chúc mừng Giáng sinh an lành tới Linh mục Phero Chu Quang Hòa – Quản hạt Vĩnh Phúc, Chính xứ Thống Nhất và các vị chức sắc, tu sĩ cùng toàn thể đồng bào giáo dân Giáo xứ Thống Nhất.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đã thăm hỏi và gửi lời chúc mừng Giáng sinh an lành tới toàn thể giáo dân Giáo xứ Thống Nhất

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, năm 2025, tỉnh Phú Thọ tiếp tục đạt được nhiều kết quả nổi bật trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội. Những thành tựu đó có sự đóng góp không nhỏ của giáo xứ Thống Nhất trong việc chung sức, đồng lòng cùng chính quyền và Nhân dân trong tỉnh tham gia phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng chí Trần Duy Đông - Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành thăm, chúc mừng Giáo xứ Thống Nhất nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2025

Năm 2026 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước và của tỉnh, do đó, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông mong muốn, Giáo xứ Thống Nhất tiếp tục thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, phát huy giá trị đạo đức trong giáo lý cũng như các nguồn lực để xây dựng quê hương, tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông chụp ảnh lưu niệm cùng đồng bào giáo dân Giáo xứ Thống Nhất

Thay mặt Giáo xứ Thống Nhất, Linh mục Phero Chu Quang Hòa trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và cá nhân Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông. Linh mục Chu Quang Hòa bày tỏ vui mừng về thành tựu phát triển của tỉnh Phú Thọ trong năm 2025, đồng thời khẳng định, thời gian tới sẽ tiếp tục vận động giáo dân luôn kính chúa, yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, chung tay phát triển kinh tế, xây dựng tỉnh Phú Thọ ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Lê Minh