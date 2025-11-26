Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông tiếp xã giao Đại sứ Ireland tại Việt Nam

Sáng 26/11, đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi tiếp xã giao bà Deirdre Ní Fhallúin - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nước Cộng hoà Ireland tại Việt Nam nhân dịp đại sứ đến tỉnh Phú Thọ tham dự tổng kết các chương trình hợp tác của Đại sứ quán và các tổ chức quốc tế tại tỉnh Phú Thọ. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm và lãnh đạo các sở, ngành.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông và Đại sứ Cộng hòa Ireland, bà Deirdre Ní Fhallúin tại buổi tiếp.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hoà Ireland tại Việt Nam, bà Deirdre Ní Fhallúin, cho biết đây là chuyến thăm đầu tiên của bà tới tỉnh Phú Thọ trên cương vị Đại sứ. Bà đã thông tin tới Chủ tịch UBND tỉnh về quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Ireland và Việt Nam thời gian qua, cùng những hoạt động phối hợp của Đại sứ quán và các tổ chức quốc tế tại Phú Thọ.

Theo bà Đại sứ, thông qua tổ chức CARE Quốc tế, Đại sứ quán Ireland đang triển khai dự án “Cải thiện chất lượng cuộc sống của các cộng đồng đặc biệt khó khăn” tại hai huyện Đà Bắc và Lạc Sơn của tỉnh Hoà Bình trước đây. Bà khẳng định Chính phủ và Đại sứ quán Ireland sẽ tiếp tục ưu tiên hỗ trợ các dự án phát triển bền vững, phòng chống thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu tại Việt Nam nói chung và tỉnh Phú Thọ nói riêng.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đã trao tặng Đại sứ Deirdre Ní Fhallúin biểu tượng Bảo vật quốc gia - Tháp gốm men chùa Trò.

Quang cảnh buổi tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đánh giá cao mối quan hệ hợp tác giữa Chính phủ Ireland và những hoạt động của Đại sứ quán Nước Cộng hoà Ireland tại Việt Nam cũng như các tổ chức quốc tế đối với các dự án phát triển bền vững và phòng chống biến đổi khí hậu. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông thông tin tới bà Đại sứ một số nét khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ, các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh trên các lĩnh vực; những ưu tiên trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của tỉnh để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững; giải quyết các vấn đề liên quan đến phòng chống biến đổi khí hậu; phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Từ những kết quả qua quá trình hợp tác thời gian qua, tỉnh Phú Thọ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ của Chính phủ và Đại sứ quán nước Cộng hoà Ireland tại Việt Nam về nâng cao năng lực, hỗ trợ sinh kế, đào tạo nhân lực, phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp hiệu quả, nông nghiệp bền vững..., qua đó góp phần thực hiện thành công các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh thời gian tới.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đoàn công tác của Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam chụp ảnh lưu niệm

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đã trao tặng Đại sứ Deirdre Ní Fhallúin biểu tượng Bảo vật quốc gia - Tháp gốm men chùa Trò.

Đinh Vũ