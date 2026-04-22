Chú trọng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm bếp ăn trường học

Những năm gần đây, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) tại các bếp ăn trường học trở thành mối quan tâm đặc biệt của toàn xã hội. Không chỉ là câu chuyện về một bữa ăn đủ no, đủ chất mà còn là “tấm lá chắn” bảo vệ sức khỏe, thể chất và trí tuệ của thế hệ tương lai. Tại Phú Thọ, công tác này đang từng bước được siết chặt, đi vào nền nếp, với nhiều mô hình bếp ăn an toàn, khoa học và hiệu quả.

Theo các quy định hiện hành của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, bếp ăn trường học phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn gốc thực phẩm, quy trình chế biến, bảo quản và phân phối thực phẩm. Thực phẩm sử dụng trong nhà trường phải có nguồn gốc rõ ràng, được kiểm soát chặt chẽ từ đầu vào; khu vực chế biến đảm bảo sạch sẽ, không nhiễm chéo giữa thực phẩm sống và chín; nhân viên chế biến phải được tập huấn kiến thức và kiểm tra sức khỏe định kỳ.

Đặc biệt, mô hình “bếp ăn một chiều”, nơi thực phẩm đi theo một quy trình khép kín từ nhập, sơ chế, chế biến, chia suất đến phục vụ đang được xem là giải pháp nhằm hạn chế tối đa nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Đây không chỉ là yêu cầu kỹ thuật mà còn thể hiện sự chuyên nghiệp, trách nhiệm của nhà trường đối với học sinh.

Trường Mầm non Hùng Vương, phường Phúc Yên sơ chế thực phẩm trong khu bếp ăn một chiều, đảm bảo quy trình an toàn vệ sinh thực phẩm.

Thực tế cho thấy, đảm bảo VSATTP trong trường học không chỉ giúp phòng tránh ngộ độc thực phẩm, các bệnh truyền nhiễm mà còn tạo môi trường học tập an toàn, giúp học sinh phát triển toàn diện cả thể chất và tinh thần.

Tại phường Phúc Yên, công tác đảm bảo VSATTP trong trường học chuyển biến tích cực, trong đó nổi bật là Trường Mầm non Tiền Châu. Hiện nay, nhà trường tổ chức ăn bán trú cho khoảng 270 học sinh. Với đặc thù lứa tuổi mầm non, việc xây dựng khẩu phần ăn luôn được chú trọng, đảm bảo cân đối dinh dưỡng, phù hợp thể trạng từng giai đoạn phát triển. Nhà trường xây dựng thực đơn theo mùa, linh hoạt thay đổi 2 tuần/lần, đồng thời cung cấp đầy đủ dưỡng chất cần thiết cho trẻ.

Điểm đáng chú ý là bếp ăn của nhà trường được xây dựng theo nguyên tắc một chiều, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về VSATTP và đã được công nhận đạt chuẩn cấp tỉnh. Từ khâu tiếp nhận thực phẩm, sơ chế, chế biến đến chia suất đều được kiểm soát nghiêm ngặt; thực hiện đầy đủ quy trình kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thức ăn theo quy định. Không gian bếp được bố trí khoa học, sạch sẽ, hạn chế tối đa nguy cơ nhiễm chéo.

Không chỉ dừng lại ở cơ sở vật chất, yếu tố con người cũng được đặc biệt quan tâm. Đội ngũ nhân viên nuôi dưỡng của nhà trường được tập huấn định kỳ, nâng cao ý thức trách nhiệm và kỹ năng chuyên môn. Nhờ đó, bếp ăn không chỉ đảm bảo an toàn mà còn góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ.

Bữa ăn bán trú của Trường Mầm non Tiền Châu được xây dựng theo thực đơn theo mùa, thay đổi định kỳ, đảm bảo dinh dưỡng.

Cùng trên địa bàn phường Phúc Yên, Trường Mầm non Hùng Vương cũng là một trong những đơn vị tích cực triển khai các giải pháp đảm bảo VSATTP. Nhà trường chú trọng lựa chọn nguồn thực phẩm có hợp đồng rõ ràng, tăng cường kiểm tra, giám sát hàng ngày; đồng thời phối hợp chặt chẽ với phụ huynh trong việc công khai thực đơn, quy trình chế biến, tạo sự minh bạch và đồng thuận.

Chị Nguyễn Thị Hoa Thơm, nhân viên bếp ăn tại trường chia sẻ: “Chúng tôi luôn tuân thủ nghiêm ngặt quy trình từ khâu sơ chế đến chia suất. Mỗi bữa ăn không chỉ là trách nhiệm mà còn là sự chăm sóc dành cho các con như chính con em mình."

Cô giáo Nguyễn Thị Hồng Nhung - Hiệu trưởng Trường Mầm non Hùng Vương cho biết: “Nhà trường xác định an toàn thực phẩm là yếu tố sống còn. Do vậy, trường không chỉ đầu tư cơ sở vật chất mà còn kiểm soát chặt chẽ từng khâu, từ nguồn thực phẩm đến quy trình chế biến, để phụ huynh hoàn toàn yên tâm khi gửi con.”

Khu bếp ăn một chiều tại Trường Mầm non Hùng Vương kiểm soát chặt chẽ khâu chế biến thực phẩm.

Đảm bảo VSATTP trong bếp ăn trường học không phải là nhiệm vụ nhất thời, mà là quá trình lâu dài, cần sự kiên trì và trách nhiệm. Từ việc hoàn thiện cơ sở vật chất, nâng cao năng lực đội ngũ, đến kiểm soát chặt chẽ nguồn thực phẩm, tất cả đều hướng tới mục tiêu chung: mỗi bữa ăn đến với học sinh phải thực sự an toàn và chất lượng.

Anh Đào Phú Công, phụ huynh có con học tại Trường Mầm non Hùng Vương chia sẻ: “Tôi yên tâm khi con ăn bán trú tại trường. Thực đơn được công khai rõ ràng, món ăn đa dạng, con về nhà ăn ngon miệng hơn và sức khỏe cũng tốt.”

Từ những mô hình hiệu quả như Trường Mầm non Tiền Châu hay Trường Mầm non Hùng Vương, có thể thấy khi nhà trường đặt sức khỏe học sinh lên hàng đầu thì những bữa ăn không chỉ đảm bảo dinh dưỡng mà còn trở thành nền tảng vững chắc cho sự phát triển toàn diện của thế hệ tương lai.

Thu Thủy