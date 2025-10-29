Chùa cổ hơn 300 năm tuổi đang lưu giữ nhiều hiện vật quý

Nằm ven dòng Lô hiền hòa , làng Quan Tử từ xa xưa đã nổi tiếng là vùng đất hiếu học với 12 vị tiến sĩ Nho học . L àng có một di tích nổi tiếng là ngôi chùa cổ với tên nôm chùa Am.

Theo các thông tin được lưu giữ tại chùa và qua lời kể của các bậc cao niên, chùa Am đến nay đã hơn 300 năm tuổi, nổi bật với kiến trúc độc đáo và hiện còn lưu giữ được rất nhiều hiện vật quý. Chùa nằm trên một gò đất nổi cao, rộng ở giữa cánh đồng trũng gọi là gò Am. Người dân Sơn Đông vẫn ví ngôi chùa tựa như một bông sen và đường vào cổng làng như cuống của đài sen, luôn luôn nở rộ giữa đầm trũng mà vẫn ngát hương hoa bao bọc dân làng Quan Tử...

Toàn cảnh chùa Am hôm nay

Trên cây hương đá dựng giữa sân chùa Am còn khắc dòng chữ “Hương chúc bảo đài” ghi rõ chùa được xây dựng vào năm Bính Tý năm 1696 và hoàn thành vào năm Canh Dần 1710.

Đứng từ xa sẽ thấy, Tam quan chùa hướng về cổng đông làng Quan Tử. Trước tam quan là khoảng sân lát gạch vuông. Tam quan xây kiểu chữ “Môn” gồm 3 gian 2 dĩ, từ sân lên nền tam quan xây bậc tam cấp. Trên tầng có treo chuông đồng và khánh đồng có giá trị lịch sử và điêu khắc niên đại hàng trăm năm

Tam quan chùa Am mang dáng dấp cổ kính và uy nghiêm

Khu chính của chùa gồm 3 tòa nhà xây theo kiểu chữ “Tam”: Bái đường gồm 5 gian 2 dĩ có kiến trúc kiểu 2 tầng mái tạo cảm giác thông thoáng và cao ráo cho mái chùa. Đây cũng là tòa có kiến trúc đẹp và lớn nhất trong tổng thể chùa Am.

Các bức đại tự và nhiều hiện vật quý đang còn được lưu giữ trong ngôi cổ tự này

Chùa chính có hệ thống 28 cột kết hợp với hệ thống xà cao thấp theo kiểu dân gian tạo nên một bộ khung bền chắc đỡ 2 tầng mái xòe rộng. Gian chính giữa treo bức đại tự sơn son “Vĩnh Phúc Tự” được làm dưới triều vua Bảo Đại. Đây cũng chính là tên chùa mà dân gian vẫn gọi là chùa Am.

Chùa chính được xây dựng với kiến trúc vững trãi và có treo bức đại tự sơn son “Vĩnh Phúc Tự” có từ triều Nguyễn

Điều độc đáo nhất của chùa Am không chỉ là một ngôi chùa có kiến trúc rộng, bề thế với cảnh quan đẹp mà còn là nơi hội tụ của nhiều tôn giáo và loại hình tín ngưỡng. Điều này được thể hiện qua hệ thống các ban thờ, tượng phật vẫn đang còn trong chùa.

Các đầu đao có kiến trúc đẹp và cổ kính qua năm tháng

Theo thống kê, hiện chùa Am đang lưu giữ 31 pho tượng cổ rất phong phú về kiểu dáng, chất liệu bằng gỗ hoặc bằng đất. Ở đây không chỉ là tượng Phật mà còn có cả tượng thiên thần, nhân thần và phúc thần. Mỗi pho tượng có kiểu cỡ và kích thước khác nhau xong đều thể hiện được rõ chức năng, vị trí khi được đặt thờ trong chùa.

Hệ thống tượng cổ phong phú về kiểu dáng và chất liệu hiện được thờ trong chùa

Trải qua hàng trăm năm lịch sử, qua bao thăng trầm, mưa nắng, nơi đây đã trở thành điểm sinh hoạt văn hóa tinh thần của nhân dân làng Quan Tử và vẫn được người dân gìn giữ, bảo vệ cảnh quan cũng như các hiện vật trong chùa; là điểm đến thăm quan, thực hành tín ngưỡng của các du khách gần xa

Hội Hoàng