Chuẩn bị chu đáo cho Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027

Chiều 29/4, đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị về công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu - Trưởng Ban Chỉ đạo Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Năm học 2026 - 2027, Phú Thọ có 138 trường THPT tham gia tuyển sinh, gồm 3 trường chuyên, 16 trường phổ thông dân tộc nội trú, 100 trường công lập không chuyên, 1 trường trực thuộc Đại học Sư phạm Hà Nội 2 và 18 trường ngoài công lập. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh 1.083 lớp, với 46.671 học sinh, đạt tỷ lệ 73,89%. Kỳ thi dự kiến diễn ra từ ngày 1 - 3/6/2026, trong đó ngày 3/6 tổ chức thi các môn chuyên. Toàn tỉnh sẽ thành lập 109 hội đồng coi thi, một số trường dân tộc nội trú tổ chức thi ghép với các trường THPT lân cận.

Điểm mới đáng chú ý của kỳ thi năm nay là thí sinh đăng ký dự thi hoàn toàn theo hình thức trực tuyến; mỗi học sinh được đăng ký tối đa 7 nguyện vọng vào các loại hình trường khác nhau. Việc xét tuyển được thực hiện một lần sau khi công bố kết quả phúc khảo, góp phần tăng tính minh bạch. Đối với các trường THPT công lập không chuyên, điểm xét tuyển nguyện vọng 2 phải cao hơn điểm chuẩn ít nhất 1 điểm. Thí sinh đăng ký dự thi vào trường chuyên sẽ thi các môn chung và môn chuyên tại chính trường đã đăng ký.

Ngay từ đầu năm học 2025 - 2026, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch tuyển sinh; đồng thời xây dựng, công bố cấu trúc đề thi và đề tham khảo để định hướng dạy học và ôn tập. Công tác chuyển đổi số được đẩy mạnh khi toàn bộ quy trình đăng ký dự thi được thực hiện trực tuyến. Ngành đã tổ chức rà soát, chuẩn hóa dữ liệu học sinh lớp 9 và tập huấn phần mềm tuyển sinh cho cán bộ quản lý, giáo viên nhằm đảm bảo thông tin chính xác, đồng bộ.

Theo dự kiến, có khoảng 6.975 cán bộ, giáo viên sẽ được huy động tham gia phục vụ kỳ thi, cùng với lực lượng công an, y tế, bảo vệ để đảm bảo an ninh, an toàn. Công tác chấm thi dự kiến diễn ra từ ngày 3 - 11/6/2026; kết quả thi sẽ được công bố chậm nhất ngày 14/6 và hoàn thành công tác tuyển sinh trước ngày 31/7/2026.

Hội nghị có sự tham gia đông đảo của các thành viên Ban Chỉ đạo và lãnh đạo các xã, phường.

Bên cạnh những yếu tố thuận lợi, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng chỉ ra một số khó khăn như: quy mô kỳ thi lớn do là năm đầu sau sáp nhập tỉnh, thời điểm tổ chức gần với kỳ thi tốt nghiệp THPT gây áp lực về nhân lực, phần mềm tuyển sinh mới cần hoàn thiện thêm về an toàn thông tin, việc xác nhận điều kiện thường trú cho học sinh vào trường dân tộc nội trú còn vướng mắc. Ngoài ra, kỳ thi diễn ra vào mùa mưa lũ có thể ảnh hưởng đến cơ sở vật chất và việc đi lại của thí sinh, đặc biệt ở khu vực miền núi.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu nhấn mạnh, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027 là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa lớn đối với học sinh, phụ huynh và toàn xã hội, đặc biệt trong bối cảnh năm đầu thực hiện sau sáp nhập tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục rà soát toàn diện các khâu chuẩn bị, bảo đảm tổ chức kỳ thi chặt chẽ, khoa học, đúng quy chế; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhưng phải đặt yếu tố an toàn, bảo mật lên hàng đầu. Các sở, ngành, địa phương cần phối hợp đồng bộ, chủ động xây dựng phương án hỗ trợ về nhân lực, an ninh, y tế, giao thông, điện lực, viễn thông, không để xảy ra bị động trong mọi tình huống.

Đồng chí cũng lưu ý công tác truyền thông phải kịp thời, chính xác, tạo sự đồng thuận xã hội; kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm nếu có. Với tinh thần chủ động, trách nhiệm cao, đồng chí tin tưởng kỳ thi sẽ diễn ra an toàn, nghiêm túc, công bằng và đạt kết quả tốt.

Lê Minh