Chuẩn bị chu đáo công tác tổ chức Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Phú Thọ lần thứ I

Chiều 22/6, Ban Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Phú Thọ lần thứ I tổ chức hội nghị thống nhất công tác tổ chức Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ I năm 2026. Đồng chí Trịnh Thế Truyền - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Phú Thọ lần thứ I chủ trì hội nghị.

Đồng chí Trịnh Thế Truyền - Giám đốc Sở GD&ĐT, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Phú Thọ lần thứ I phát biểu chủ trì hội nghị.

Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Phú Thọ lần thứ I năm 2026 được tổ chức theo quy mô cấp tỉnh, dành cho học sinh các cấp tiểu học, THCS, THPT và giáo dục thường xuyên. Hội khỏe Phù Đổng tổ chức thi đấu 15 môn thể thao, dự kiến thu hút khoảng 20.000 vận động viên đến từ các xã, phường và đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT.

Các nội dung thi đấu được tổ chức theo 2 giai đoạn tại 3 cụm: Việt Trì, Vĩnh Yên, Hòa Bình. Giai đoạn 1 (từ ngày 22/7 - 24/8), tổ chức thi đấu 9 môn thể thao trước lễ khai mạc; giai đoạn 2 (từ ngày 31/10 - 28/11), tổ chức lễ khai mạc và thi đấu 6 môn còn lại, sau đó tổ chức bế mạc và tổng kết.

Theo kế hoạch, lễ khai mạc dự kiến diễn ra ngày 31/10/2026 tại Nhà Luyện tập và thi đấu thể dục thể thao tỉnh; lễ bế mạc, tổng kết dự kiến tổ chức ngày 2/12/2026 tại Hội trường Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Quang cảnh hội nghị.

Đến nay, Sở GD&ĐT đã tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức; thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức; ban hành điều lệ, hướng dẫn các địa phương, đơn vị tổ chức Hội khỏe Phù đổng cấp cơ sở, tuyển chọn vận động viên; khảo sát địa điểm thi đấu, tập huấn sử dụng phần mềm đăng ký thi đấu và xây dựng dự toán kinh phí trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trong thời gian tới, Ban Tổ chức tiếp tục thành lập các tiểu ban chuyên môn, hoàn thiện phương án tổ chức, xây dựng kịch bản chi tiết lễ khai mạc, lễ bế mạc và triển khai các nhiệm vụ nhằm bảo đảm Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Phú Thọ lần thứ I năm 2026 được tổ chức an toàn, chu đáo, thành công.

Đại diện Công an tỉnh báo cáo phương án đảm bảo an ninh trật tự tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Phú Thọ lần thứ I.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, rà soát công tác chuẩn bị và các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trong quá trình diễn ra sự kiện. Đồng thời, thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm nhằm chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện, bảo đảm đồng bộ hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ thi đấu và các hoạt động liên quan, với quyết tâm tổ chức thành công Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ I năm 2026.

Đại diện Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ phát biểu đóng góp ý kiến về công tác tuyên truyền tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ I năm 2026.

Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Phú Thọ lần thứ I năm 2026 được tổ chức nhằm đánh giá toàn diện chất lượng công tác giáo dục thể chất và phong trào thể dục thể thao trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Các địa phương, đơn vị có điều kiện giao lưu, học hỏi kinh nghiệm; đồng thời phát hiện, tuyển chọn những học sinh có năng khiếu, thành tích xuất sắc để tiếp tục bồi dưỡng, đào tạo, chuẩn bị lực lượng tham gia Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2028 và các giải thể thao học sinh toàn quốc.

Đây cũng là dịp để tỉnh Phú Thọ rà soát, đánh giá công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, chuyên môn, lực lượng vận động viên và kinh nghiệm tổ chức các sự kiện thể thao học đường quy mô lớn. Theo kế hoạch, năm 2028, tỉnh Phú Thọ sẽ đăng cai tổ chức Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X - giai đoạn I (cụm Phú Thọ) với sự tham gia của 7 tỉnh, thành phố: Phú Thọ, Thái Nguyên, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh và Hưng Yên.

Đức Anh