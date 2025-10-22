Chung sức làm đẹp tuyến đường Hùng Vương

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, hai bên đường Hùng Vương thuộc địa phận khu 4, phường Vân Phú đã được Nhân dân đồng lòng vật liệu, công sức để thực hiện Đề án xã hội hóa cải tạo nâng cấp đường giao thông khu dân cư bằng bê tông nhựa và lát vỉa hè trên địa bàn TP Việt Trì (cũ), góp phần xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh.

Nhân dân khu 4, phường Vân Phú đồng thuận đóng góp thực hiện xã hội hóa lát vỉa hè góp phần xây dựng tuyến phố văn minh.

Bà Lương Thị Kim Dung - Trưởng Ban công tác Mặt trận khu 4 chia sẻ: “Trong thời gian ngắn, chúng tôi vận động các hộ dân sống dọc hai bên đường Hùng Vương đóng góp tiền, công lao động để lát vỉa hè đô thị; sửa sang, làm mới một số hạng mục nhà văn hoá; tôn tạo đình, chùa, nhà bia tưởng niệm liệt sĩ và nhiều chương trình nhân đạo từ thiện khác... Đạt được những kết quả đó là sự đồng tình ủng hộ của Nhân dân trong khu phố”.

Đến thăm gia đình cụ Lê Xuân Hải, 89 tuổi đời, 67 năm tuổi Đảng và cụ bà Hán Kim Oanh, 84 tuổi đời, 62 năm tuổi Đảng, tuy tuổi già, sức khoẻ không còn được như trước nữa, nhưng các cụ là một trong những công dân hăng hái đóng góp tiền của vào các chương trình do Mặt trận và các hội, đoàn thể ở khu vận động. Cụ Oanh chia sẻ: Cái vỉa hè này Nhà nước đã cho gạch, Nhân dân phải góp thêm cát, thêm xi... để làm cho sạch hơn, rộng hơn. Có vỉa hè đẹp, chúng tôi phấn khởi lắm vì trước cửa nhà mình rộng rãi, sạch đẹp; những hộ kinh doanh lại đông khách hơn...

Khu 4 có 460 hộ dân, chủ yếu kinh doanh thương mại, dịch vụ, sản xuất tiểu thủ công nghiệp với quy mô nhỏ lẽ, mặt bằng dân trí khá đồng đều, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định. Trong thời gian qua, Ban công tác Mặt trận khu 4 đã góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Ban công tác Mặt trận đã tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương như: Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, cuộc vận động “Toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”...

Ban công tác Mặt trận khu 4, phường Vân Phú vận động đóng góp làm mới, sửa sang một số hạng mục nhà văn hóa cho Nhân dân có chỗ sinh hoạt chung.

Thực hiện Đề án xã hội hóa cải tạo nâng cấp đường giao thông khu dân cư bằng bê tông nhựa và lát vỉa hè trên địa bàn thành phố Việt Trì (cũ) giai đoạn 2022 - 2025, Ban công tác Mặt trận khu 4 đã vận động Nhân dân tham gia đóng góp được 1,1 tỷ đồng làm mới 6.100m2 vỉa hè; 180 triệu đồng sửa chữa, làm mới nhiều hạng mục nhà văn hoá khu; 100 triệu đồng sửa chữa, tôn tạo đình, chùa, nhà bia tưởng niệm liệt sĩ và tu bổ Đình Vân Luông - Di tích lịch sử Quốc gia. Với truyền thống “Thương người như thể thương thân”, Nhân dân khu 4 đã đóng góp hàng chục triệu đồng cùng với nhiều tấn hàng, phần quà giúp đồng bào miền Nam chống dịch bệnh Covid-19, miền Trung bị bão lũ, thiên tai...

Với phương châm “gần dân, sát dân”, khi có chủ trương thực hiện chính quyền 2 cấp, Ban công tác Mặt trận khu 4 đã tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ ý nghĩa, mục đích của chương trình này; hỗ trợ người dân trong việc thích ứng với các thay đổi, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai mô hình mới. Đồng thời, tạo điều kiện để Nhân dân tham gia đóng góp ý kiến, phản ánh tâm tư, nguyện vọng và tích cực giám sát hoạt động của chính quyền, đảm bảo chính quyền hoạt động hiệu quả, phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Đồng chí Cao Lương Thế - Chủ tịch UB MTTQ phường Vân Phú cho biết: “Hoạt động của Ban công tác Mặt trận khu 4 đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, là cầu nối quan trọng trong việc vận động, tuyên truyền những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến mọi tầng lớp nhân dân. Ban đã cụ thể hoá từng nội dung, chỉ tiêu, giải pháp phù hợp nhằm phát huy nội lực, sức mạnh đoàn kết toàn dân. Qua đó, an ninh trật tự trên địa bàn khu ổn định, Nhân dân yên tâm làm ăn phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống, đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa, đô thị văn minh.

Thúy Hằng