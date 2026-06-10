Chung tay hành động vì mục tiêu chấm dứt dịch AIDS

Thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 6/7/2021 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030, những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, triển khai đồng bộ các giải pháp dự phòng, phát hiện và điều trị HIV/AIDS. Qua đó, góp phần kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Người tham gia chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone được cấp phát thuốc theo quy định.

Xác định phòng, chống HIV/AIDS là nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược chăm sóc sức khỏe cộng đồng, các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh đã nghiêm túc quán triệt và triển khai Chỉ thị số 07-CT/TW; lồng ghép nội dung phòng, chống HIV/AIDS với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, hệ thống y tế dự phòng tiếp tục được kiện toàn, bảo đảm hoạt động hiệu quả. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh hiện có 3 phòng chức năng, 12 khoa chuyên môn, hoạt động tại 3 cơ sở ở Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình. Mạng lưới y tế cơ sở gồm 31 trung tâm y tế khu vực, 1 Bệnh viện Đa khoa khu vực Phú Thọ, 148 trạm y tế xã, phường cùng nhiều điểm y tế trên địa bàn tiếp tục phát huy vai trò tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch bệnh, trong đó có HIV/AIDS.

Ngành Y tế đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đoàn thể triển khai đồng bộ các hoạt động truyền thông, tư vấn, xét nghiệm, quản lý và điều trị HIV/AIDS. Công tác tuyên truyền được đổi mới theo hướng đa dạng, phù hợp với từng nhóm đối tượng, góp phần nâng cao nhận thức của người dân, giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV.

Đồng thời, các dịch vụ dự phòng lây nhiễm HIV tiếp tục được mở rộng như tư vấn, xét nghiệm HIV, tự xét nghiệm HIV, điều trị dự phòng trước phơi nhiễm (PrEP), điều trị bằng thuốc kháng vi-rút (ARV), điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone, điều trị Lao/HIV và các hoạt động tiếp cận cộng đồng.

Hệ thống điều trị HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh tiếp tục được duy trì ổn định, bảo đảm người bệnh được tiếp cận dịch vụ y tế liên tục. Hiện toàn tỉnh có 24 phòng khám ngoại trú HIV/AIDS, trong đó 23 cơ sở đang quản lý, điều trị người bệnh. Có 4.429 bệnh nhân đang điều trị bằng thuốc ARV; tỷ lệ người bệnh tham gia bảo hiểm y tế đạt 99,6%, tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều trị lâu dài và bền vững.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tăng cường tập huấn chuyên môn về quản lý bệnh HIV tiến triển và duy trì điều trị ARV.

Theo thống kê năm 2025, tỷ lệ bệnh nhân có tải lượng vi-rút HIV dưới ngưỡng ức chế đạt trên 98%, vượt mục tiêu Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS. Đây là yếu tố quan trọng giúp người nhiễm HIV duy trì sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống và giảm nguy cơ lây truyền trong cộng đồng.

Các hoạt động dự phòng tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Dịch vụ điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP) ngày càng tiếp cận hiệu quả các nhóm nguy cơ cao, đặc biệt là nam quan hệ tình dục đồng giới và người nghiện chích ma túy. Công tác xét nghiệm HIV được duy trì thường xuyên, góp phần phát hiện sớm các trường hợp nhiễm mới và kết nối kịp thời với cơ sở điều trị. Hệ thống xét nghiệm khẳng định HIV tiếp tục được duy trì tại các đơn vị đủ điều kiện chuyên môn, bảo đảm kết quả nhanh chóng, chính xác và bảo mật.

Năm 2025, toàn tỉnh phát hiện 127 trường hợp nhiễm HIV mới. Trong 5 tháng đầu năm 2026, ghi nhận thêm 55 ca nhiễm mới, tất cả đều được tư vấn, quản lý và kết nối điều trị kịp thời, góp phần hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Trưởng Khoa phòng, chống HIV/AIDS, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết: “Công tác phòng, chống HIV/AIDS luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền. Hệ thống dự phòng, xét nghiệm và điều trị tiếp tục được duy trì ổn định, góp phần kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Tuy nhiên, nguy cơ lây nhiễm HIV vẫn còn hiện hữu trong các nhóm nguy cơ cao, đòi hỏi tiếp tục đẩy mạnh truyền thông, mở rộng tiếp cận các dịch vụ dự phòng và điều trị để thực hiện mục tiêu chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, ngành Y tế và toàn xã hội, công tác phòng, chống HIV/AIDS tại Phú Thọ đang đạt được những kết quả tích cực. Đây là nền tảng quan trọng để tỉnh tiếp tục kiểm soát bền vững dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe Nhân dân và hướng tới mục tiêu chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030.

Anh Thơ