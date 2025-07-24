Chương trình nghệ thuật “Nhịp cầu nối những bờ vui”

Tối 24/7, Lữ đoàn 249 - Binh chủng Công binh phối hợp cùng Nhà hát Chèo Quân đội và UBND xã Tam Nông tổ chức chương trình nghệ thuật phục vụ nhân dân với chủ đề “Nhịp cầu nối những bờ vui”. Chương trình nằm trong các hoạt động hưởng ứng nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống Lữ đoàn 249 (24/7/1951 – 24/7/2025).

Tập thể nghệ sỹ Nhà hát Chèo Quân đội thể hiện ca khúc Hát mãi khúc quân hành.

Trong chương trình, các đại biểu và người dân đã cùng thưởng thức các tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu, đặc sắc của tập thể nghệ sĩ, diễn viên đến từ Nhà hát Chèo Quân đội, các cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn 249 như: Tổ quốc gọi tên mình, Hát mãi khúc quân hành, Gửi em ở cuối sông Hồng... Mỗi lời ca, điệu múa, vở diễn mang theo những thông điệp ý nghĩa về tình yêu quê hương, đất nước, tình người, những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tình cảm cảm giữa Nhân dân và lực lượng Quân đội.

Đông đảo Nhân dân xã Tam Nông đã đến thưởng thức chương trình văn nghệ.

Trong các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, Bộ đội Công binh nói chung, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 249 nói riêng luôn đi trước mỗi trận đánh, về sau mỗi chiến công. Mặc cho mưa bom, bão đạn của kẻ thù, nhưng những lời ca tiếng hát vẫn luôn âm vang trên những tuyến đường, cây cầu, bờ sông, con suối, để góp phần xây đắp nên truyền thống vẻ vang “Mở đường thắng lợi” của Bộ đội Công binh anh hùng, truyền thống của đơn vị 2 lần anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Các tiết mục ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào dân tộc Việt Nam

Ngày nay, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, Lữ đoàn 249 vẫn luôn nỗ lực quyết tâm hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện trọn vẹn lời thề “Tận trung với nước, tận hiếu với dân”. Đó là hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Công binh không quản ngày đêm dưới nắng nóng hay mưa lạnh để bắc những nhịp cầu, những chuyến phà cho hàng nghìn lượt người và phương tiện qua sông an toàn. Để có được những thành tích và kết quả nổi bật, ngoài sự cố gắng nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ, sự đùm bọc che chở của nhân dân thì những lời ca, tiếng hát sẽ là nguồn cổ vũ, động viên để đơn vị tiếp tục hoàn thành tốt và xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Trường Quân