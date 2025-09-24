{title}
Ngày 24/9, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) phối hợp với Trung tâm công tác xã hội Vĩnh Phúc tổ chức chương trình thiện nguyện “Ấm một mùa trăng 2025”.
Tại chương trình, các đại biểu đã trao 20 triệu đồng ủng hộ Trung tâm mua thuốc men y tế phục vụ các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục đặc biệt, y tế trị liệu phục hồi chức năng cho người khuyết và tặng quà (đồ dùng thiết yếu phục vụ sinh hoạt hằng ngày, đồ dùng học tập và bánh kẹo) cho các đối tượng bảo trợ xã hội đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại Trung tâm.
Đại diện Tổng Công ty Điện lực miền Bắc trao tiền hỗ trợ cho Trung tâm công tác xã hội Vĩnh Phúc
Đại diện Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và lãnh đạo Trung tâm công tác xã hội Vĩnh Phúc trao quà tặng các đối tượng bảo trợ xã hội
Chương trình tình nguyện “Ấm một mùa trăng 2025” được tổ chức đã mang đến cho Trung tâm công tác xã hội, các cụ già không nơi nương tựa và các cháu nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt những món quà ý nghĩa cả về vật chất lẫn tinh thần. Qua đó, khích lệ, động viên các cụ sống vui sống khỏe; các cháu có thêm động lực học tập và rèn luyện, nuôi dưỡng ý chí vươn lên trong cuộc sống để trở thành những người có ích cho xã hội.
Đây không chỉ là một hoạt động tình nguyện đơn thuần mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội. Đồng thời là cơ hội để các đoàn viên Công đoàn EVNNPC gắn kết nhau hơn, cùng nâng cao tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái và ý thức đóng góp cho cộng đồng.
Mai Anh
