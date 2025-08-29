Chuyển đổi số, chính quyền số - từ những điều gần gũi nhất

“Thủ tục hành chính” (TTHC) từng là cụm từ gợi lên sự phức tạp, rườm rà và tốn thời gian. Nỗi e ngại này càng lớn hơn với người dân ở các vùng nông thôn khi họ chưa có nhiều điều kiện tiếp cận công nghệ thông tin. Song tại xã Yên Lạc, chính quyền đã tìm ra một hướng đi mới: sử dụng mạng xã hội để làm cầu nối, đưa TTHC về gần dân, minh bạch và dễ hiểu hơn.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Yên Lạc được đầu tư tương đối đầy đủ nhằm phục vụ tốt nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Sáng kiến “đánh tan” nỗi sợ thủ tục hành chính

Thay vì những tấm biển thông tin khô khan hay các tờ hướng dẫn dài dằng dặc, giờ đây người dân Yên Lạc có thể tra cứu mọi thông tin cần thiết ngay trên điện thoại di động. Hàng loạt video ngắn, sinh động do chính các cán bộ trẻ của Trung tâm Phục vụ hành chính công xã thực hiện được đăng tải thường xuyên trên các nền tảng mạng xã hội như Fanpage và Zalo chính thức của trung tâm.

Người dân xã Yên Lạc chỉ cần mở điện thoại xem video hướng dẫn là biết phải chuẩn bị những giấy tờ gì khi đến nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Những video này không chỉ đơn thuần là liệt kê giấy tờ mà còn hướng dẫn chi tiết từng bước, từ việc chuẩn bị hồ sơ đến quy trình nộp và nhận kết quả. Chỉ với vài phút xem, người dân có thể nắm rõ thông tin, chủ động chuẩn bị tài liệu, tránh tình trạng thiếu sót hoặc sai lệch. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, công sức cho người dân mà còn giảm tải cho cán bộ tiếp nhận hồ sơ.

Anh Nguyễn Trung Đức, người dân tại xã Yên Lạc phấn khởi chia sẻ: “Gần đây, tôi xem nhiều video của Đoàn thanh niên xã Yên Lạc. Rất tiện lợi, chỉ cần mở điện thoại là biết phải chuẩn bị những giấy tờ gì khi đến nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, nhờ đó tôi thấy thủ tục nhanh gọn hơn nhiều”.

Thủ tục “lên sóng”, dân “về nhà” làm việc

Sự đổi mới này xuất phát từ chính thực tế công việc hàng ngày của những cán bộ trẻ. Chị Nguyễn Cẩm Ly - Phó Bí thư Chi đoàn thôn Đoài chia sẻ: “Xuất phát từ thực tế người dân vẫn còn e ngại, chưa hiểu rõ các bước trong TTHC, thậm chí chưa biết cần mang theo giấy tờ gì, đoàn viên trẻ muốn tạo sự thuận lợi và nhanh chóng nhất cho người dân”.

Giờ đây, người dân Yên Lạc có thể tra cứu mọi thông tin cần thiết ngay trên điện thoại di động.

Từ ý tưởng đó, đội ngũ cán bộ trẻ đã mạnh dạn đề xuất và nhận được sự đồng thuận cao từ lãnh đạo xã Yên Lạc. Các video được sản xuất dựa trên những tình huống thực tế, câu hỏi thường gặp của người dân để đảm bảo nội dung sát với nhu cầu nhất.

Bên cạnh việc hướng dẫn nộp hồ sơ trực tiếp, các video còn tập trung tuyên truyền, khuyến khích người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến. Thay vì phải đến tận nơi, người dân có thể nộp hồ sơ tại nhà và chỉ đến Trung tâm Phục vụ hành chính công để nhận kết quả. Đây là bước đi quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới một nền hành chính hiện đại và hiệu quả.

Đội ngũ cán bộ trẻ mạnh dạn đề xuất đăng các video hướng dẫn người dân làm TTHC trên mạng xã hội và nhận được sự đồng thuận cao từ lãnh đạo xã Yên Lạc

Ông Trịnh Quốc Trung - Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Yên Lạc đánh giá cao sáng kiến của cán bộ trẻ: “Việc làm này tốt, giúp người dân hiểu và thực hiện được dịch vụ công. Hiện nay, nhiều người vẫn còn e ngại việc làm TTHC. Dần dần, qua các video hướng dẫn, người dân sẽ quen với việc thực hiện TTHC trực tuyến; từ một người đến nhiều người, từ đó lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Khi người dân đã hiểu và làm được rồi thì sẽ tiết kiệm thời gian”.

Điểm sáng cải cách, nhân lên hiệu quả phục vụ hành chính công

Chính sự sáng tạo, dám nghĩ dám làm của tuổi trẻ đã tạo nên dấu ấn đậm nét trong công tác cải cách hành chính của xã Yên Lạc. Sáng kiến này không chỉ giúp người dân chủ động hơn mà còn thể hiện tinh thần công khai, minh bạch của chính quyền.

Ông Hồ Văn Quang - Phó Chủ tịch UBND xã Yên Lạc khẳng định: “Thời gian qua, xã đã đạt nhiều kết quả trong công tác cải cách hành chính, trong đó nổi bật là việc nâng cao chất lượng phục vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Việc sản xuất và đăng tải các video hướng dẫn TTHC trên mạng xã hội là bước đổi mới sáng tạo, giúp người dân dễ tiếp cận, dễ thực hiện, đồng thời tăng tính công khai, minh bạch. Cách làm này không chỉ nâng cao hiệu quả phục vụ mà còn là minh chứng cho quyết tâm đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng nền hành chính hiện đại, thân thiện và gần dân”.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Yên Lạc đã tiếp nhận, xử lý gần 2.000 hồ sơ công dân, trong đó hơn 90% thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Nhờ những nỗ lực không ngừng, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Yên Lạc đã tiếp nhận và xử lý gần 2.000 hồ sơ công dân, trong đó hơn 90% là thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Con số này không chỉ là thành tích của riêng Trung tâm mà còn cho thấy sự tin tưởng, đồng hành của người dân.

Từ những bước đi sáng tạo trong cải cách hành chính, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Yên Lạc đang cho thấy hiệu quả rõ nét: đưa TTHC gần dân hơn, nhanh hơn, minh bạch hơn. Đây cũng là minh chứng cho nỗ lực xây dựng chính quyền số, hướng tới một nền hành chính hiện đại, vì nhân dân phục vụ.

Ngọc Thắng