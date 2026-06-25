Chuyển đổi số để phục vụ người bệnh tốt hơn

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, ngành Y tế tỉnh Phú Thọ xác định chuyển đổi số không chỉ là yêu cầu trong công tác quản lý mà còn là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, phục vụ Nhân dân. Sau hơn một năm triển khai, chuyển đổi số đã được ngành Y tế thực hiện đồng bộ từ tuyến tỉnh đến cơ sở, tạo chuyển biến rõ nét trong hoạt động chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Nhân viên Trung tâm Y tế khu vực Lâm Thao hướng dẫn người dân lấy số thứ tự khám bệnh.

Ngay từ đầu, ngành Y tế đã tập trung hoàn thiện hệ thống chỉ đạo, điều hành. Ban Chỉ đạo chuyển đổi số được kiện toàn; hàng loạt kế hoạch về phát triển hạ tầng số, triển khai Đề án 06, phát triển hồ sơ bệnh án điện tử, đào tạo nhân lực số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), bảo đảm an toàn thông tin... được ban hành và triển khai thống nhất trong toàn ngành. Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát được duy trì thường xuyên, góp phần đưa chuyển đổi số trở thành nhiệm vụ xuyên suốt trong hoạt động của các đơn vị y tế.

Hạ tầng công nghệ thông tin tiếp tục được đầu tư theo hướng đồng bộ. Các bệnh viện, trung tâm y tế khu vực từng bước nâng cấp hệ thống máy chủ, mạng nội bộ, đường truyền, thiết bị bảo mật, đáp ứng yêu cầu xây dựng bệnh viện thông minh và bệnh viện không giấy tờ. Đến nay, hạ tầng công nghệ thông tin của các đơn vị khám, chữa bệnh cơ bản đạt mức 5/7 trở lên theo Bộ tiêu chí ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ Y tế, tạo nền tảng quan trọng để triển khai các ứng dụng số trong quản lý và điều trị.

Một trong những kết quả nổi bật là việc triển khai hồ sơ bệnh án điện tử. Toàn tỉnh có 60 bệnh viện, trong đó 2 bệnh viện thuộc bộ, ngành, 10 bệnh viện tư nhân và 48 bệnh viện, trung tâm y tế khu vực trực thuộc Sở Y tế. Hiện 100% bệnh viện hoàn thành triển khai hồ sơ bệnh án điện tử theo đúng lộ trình Chính phủ, Bộ Y tế giao. Đây là bước tiến quan trọng giúp chuẩn hóa quy trình khám, chữa bệnh, giảm thời gian làm thủ tục, tăng khả năng chia sẻ dữ liệu giữa các khoa, phòng và các cơ sở y tế; đồng thời nâng cao tính chính xác, minh bạch trong quản lý hồ sơ người bệnh.

Cùng với đó, việc kết nối, liên thông dữ liệu y tế cũng đạt nhiều kết quả tích cực. 100% cơ sở khám, chữa bệnh đã bảo đảm điều kiện tiếp nhận người bệnh bằng căn cước công dân gắn chip và ứng dụng VNeID. 100% cơ sở khám, chữa bệnh kết nối liên thông dữ liệu với Cổng thông tin giám định bảo hiểm y tế. Tất cả cơ sở y tế triển khai thanh toán không dùng tiền mặt, tạo thuận lợi cho người dân trong quá trình khám, chữa bệnh.

Việc số hóa dữ liệu khám, chữa bệnh không chỉ giúp giảm thủ tục hành chính mà còn tạo điều kiện để người dân chủ động theo dõi lịch sử khám bệnh, kết quả xét nghiệm, đơn thuốc, quá trình điều trị ngay trên nền tảng số. Đây là tiền đề quan trọng để hình thành hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe liên tục, lấy người dân làm trung tâm, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý của ngành Y tế.

Người dân được nhân viên Trạm Y tế xã Phùng Nguyên hướng dẫn tích hợp Sổ sức khoẻ điện tử trên VNeID.

Đặc biệt, việc triển khai đơn thuốc điện tử được thực hiện đồng bộ theo quy định của Bộ Y tế. Tính đến ngày 11/6, toàn ngành đã liên thông hơn 18 triệu đơn thuốc lên hệ thống đơn thuốc quốc gia, cấp mã định danh cho 946 cơ sở khám, chữa bệnh và 4.787 bác sĩ phục vụ kê đơn điện tử. Hệ thống này giúp tăng cường kiểm soát việc kê đơn, sử dụng thuốc hợp lý, hạn chế tình trạng lạm dụng thuốc, đồng thời tạo thuận lợi trong công tác quản lý và giám sát của cơ quan chức năng.

Không chỉ số hóa hồ sơ, ngành Y tế còn từng bước hướng tới mô hình bệnh viện số. Hiện nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc và Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình đã cơ bản có thể đáp ứng được việc triển khai mô hình Bệnh viện số. Các bệnh viện này đang hoàn thiện hạ tầng để triển khai hệ thống quản lý bệnh viện thông minh, tích hợp hệ thống hỗ trợ ra quyết định lâm sàng (CDSS), ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT) và dữ liệu lớn (Big Data) trong hỗ trợ chẩn đoán, điều trị và quản trị bệnh viện. Đây là định hướng phát triển phù hợp với xu thế y tế hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn, tối ưu hóa nguồn lực và mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người bệnh.

Chuyển đổi số cũng tạo sự thay đổi trong đội ngũ cán bộ y tế. Phong trào “Bình dân học vụ số”, các chương trình tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng số và dự án “Cơ hội AI dành cho nhân viên y tế” được triển khai sâu rộng, góp phần nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ trong thực tiễn. Đến nay, 100% công chức, viên chức ngành Y tế biết và sử dụng ít nhất một công cụ AI phục vụ công việc chuyên môn. Toàn bộ hồ sơ, văn bản hành chính được xử lý trên môi trường điện tử; 100% cơ sở y tế thực hiện báo cáo thống kê điện tử, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành.

Có thể khẳng định, chuyển đổi số đang tạo bước chuyển mạnh mẽ trong toàn ngành Y tế, từ công tác quản lý, điều hành đến hoạt động chuyên môn và phục vụ người bệnh. Với nền tảng dữ liệu ngày càng hoàn thiện, hạ tầng số được tăng cường và đội ngũ cán bộ y tế từng bước làm chủ công nghệ, chuyển đổi số sẽ là động lực quan trọng để xây dựng nền y tế hiện đại, thông minh, minh bạch và hiệu quả, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Hồng Nhung