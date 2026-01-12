Chuyên gia dinh dưỡng gợi ý 7 món ăn tối tốt nhất giúp giảm mỡ và tăng cơ

Bạn muốn giảm cân nhưng không biết nên ăn gì vào buổi tối? Hãy tham khảo những thực phẩm lý tưởng giúp giảm mỡ, tăng cơ, hỗ trợ quá trình giảm cân hiệu quả.

Việc lựa chọn thực đơn cho bữa tối luôn khiến những người đang muốn giảm cân phải đau đầu. Ăn quá nhiều sẽ gây tích mỡ nhưng ăn quá ít lại khiến cơ thể thiếu năng lượng để phục hồi, xây dựng cơ bắp. Vậy làm thế nào để bữa tối vẫn ăn ngon, đủ chất lại hỗ trợ giảm mỡ, tăng cơ tốt nhất?

Theo Thạc sĩ Tara Collingwood - chuyên gia dinh dưỡng thể thao được chứng nhận, đồng tác giả cuốn sách nổi tiếng về thực đơn giảm mỡ bụng Sách dạy nấu ăn bụng phẳng cho người mới bắt đầu, nếu mục tiêu của bạn là đồng thời loại bỏ mỡ thừa và phát triển cơ bắp, bữa tối cần hội tụ đủ 3 yếu tố: protein nạc, tinh bột giàu chất xơ và chất béo lành mạnh.

Sự kết hợp này giúp duy trì cảm giác no lâu, giữ đường huyết ổn định và cung cấp nguyên liệu cho cơ bắp phục hồi trong lúc ngủ. Bạn không cần chế biến cầu kỳ, chìa khóa nằm ở việc lựa chọn thực phẩm thông minh.

Dưới đây là 7 loại thực phẩm tốt nhất cho bữa tối mà bạn nên đưa vào thực đơn hàng ngày, theo gợi ý của chuyên gia Tara Collingwood:

1. Cá hồi giàu chất béo lành mạnh

Đứng đầu danh sách các thực phẩm cho bữa tối là cá hồi. Đây được xem là nguồn protein thượng hạng nhờ hàm lượng acid béo omega-3 dồi dào. Omega-3 không chỉ tốt cho tim mạch mà còn có khả năng chống viêm mạnh mẽ, hỗ trợ cơ bắp phục hồi nhanh chóng sau quá trình tập luyện. Bên cạnh đó, chất béo lành mạnh trong cá hồi giúp người ăn cảm thấy no nhanh và no lâu hơn, từ đó kiểm soát cơn thèm ăn vặt vào buổi đêm hiệu quả.

Cá hồi là một trong những thực phẩm giàu chất dinh dưỡng nhưng lại giúp giảm cân tốt nhất.

2. Ức gà hoặc đùi gà (bỏ da) - nguồn protein nạc chất lượng cao

Thịt gà, đặc biệt là phần ức hoặc đùi gà đã lọc bỏ xương và da, là lựa chọn kinh điển của giới tập gym và giảm cân. Đây là nguồn protein nạc chất lượng cao, cung cấp đầy đủ các acid amin thiết yếu để xây dựng các sợi cơ. Để có một bữa tối cân bằng, bạn chỉ cần kết hợp thịt gà với rau xanh và một chút ngũ cốc nguyên hạt.

3. Đậu lăng giàu chất xơ và carbohydrate tiêu hóa chậm

Nếu bạn muốn tìm kiếm một nguồn đạm thực vật để thay đổi khẩu vị, đậu lăng là ứng cử viên sáng giá. Loại đậu này là sự kết hợp hoàn hảo của bộ ba: protein, chất xơ và carbohydrate tiêu hóa chậm. Chính nhờ cấu trúc dinh dưỡng này, đậu lăng giúp duy trì mức năng lượng ổn định cho cơ thể, tránh tình trạng đường huyết tăng vọt gây tích mỡ, đồng thời giữ cho dạ dày no suốt đêm dài.

4. Thịt gà tây xay nạc chứa ít calo

Tương tự như thịt gà, thịt gà tây xay nạc là nguyên liệu rất linh hoạt và giàu protein nhưng lại chứa ít calo. Chuyên gia Collingwood đánh giá cao loại thực phẩm này vì tính tiện dụng, dễ dàng chế biến nhanh chóng thành các món xào hoặc ăn kèm salad cho những ngày bận rộn. Quan trọng hơn, nó hỗ trợ tối đa cho việc xây dựng khối lượng cơ nạc mà vẫn đảm bảo kiểm soát chặt chẽ lượng calo nạp vào.

Thịt gà tây xay chứa ít calo hỗ trợ quá trình giảm cân lành mạnh.

5. Hạt quinoa (diêm mạch) - siêu thực phẩm giúp giảm cân

Khác với cơm trắng hay các loại tinh bột tinh chế, quinoa là một “siêu thực phẩm” thực sự trong nhóm ngũ cốc. Đây là một trong số ít thực phẩm nguồn gốc thực vật chứa đủ cả 9 loại acid amin thiết yếu mà cơ thể không tự tổng hợp được. Với hàm lượng chất xơ và khoáng chất cao, quinoa thích hợp làm món ăn chính cho bữa tối, giúp bạn nạp đủ dưỡng chất mà không lo ngại về vấn đề tăng cân.

6. Các loại rau không chứa tinh bột

Nguyên tắc để giảm cân mà không bị đói là hãy lấp đầy đĩa ăn bằng các loại rau không chứa tinh bột như bông cải xanh, cải Brussels, bí ngòi hay các loại rau lá xanh. Nhóm thực phẩm này bổ sung khối lượng lớn thức ăn vào dạ dày nhưng lại chứa rất ít năng lượng.

Khi một nửa khẩu phần ăn của bạn là rau xanh, bạn sẽ tự nhiên cắt giảm được lượng calo tổng thể mà vẫn cảm thấy thỏa mãn. Ngoài ra, chất chống oxy hóa trong rau củ còn giúp cơ thể thải độc và phục hồi tốt hơn.

7. Khoai lang hỗ trợ trao đổi chất tốt hơn

Nhiều người sợ tinh bột thường loại bỏ hoàn toàn khoai lang nhưng đây là một sai lầm. Khoai lang cung cấp carbohydrate phức hợp, giúp bổ sung glycogen dự trữ trong cơ bắp, đặc biệt cần thiết cho những người có thói quen tập luyện thể thao. Giàu chất xơ và dưỡng chất, khoai lang khi kết hợp với protein nạc sẽ tạo nên một bữa tối hoàn hảo cho quá trình trao đổi chất.

Theo Thạc sĩ Tara Collingwood, quá trình giảm cân và tăng cơ không phải là ăn ít hơn, mà là ăn uống thông minh. Hãy xây dựng bữa tối dựa trên protein, chất xơ và carbohydrate giàu chất dinh dưỡng, hỗ trợ quá trình trao đổi chất, phục hồi và kiểm soát sự thèm ăn cùng một lúc.

TS biên soạn theo Suckhoedoisong.vn