CLB bóng bàn Đoan Hùng đoạt giải Nhất Giải bóng bàn trẻ, thiếu niên, nhi đồng các CLB tỉnh Phú Thọ

Sau 2 ngày thi đấu sôi nổi, hấp dẫn, tối 10/8, tại Nhà luyện tập và thi đấu tỉnh, Giải bóng bàn trẻ, thiếu niên, nhi đồng các CLB tỉnh Phú Thọ mở rộng năm 2025 tranh cup UNREX đã bế mạc với các trận chung kết đơn nam, đơn nữ các lứa tuổi và lễ trao giải thưởng các vận động viên. CLB Bóng bàn Đoan Hùng đoạt giải Nhất toàn đoàn, giải Nhì thuộc về CLB Tuấn Kem, giải Ba thuộc về CLB Toàn Thịnh và CLB Liễu Bóng bàn.

Ban tổ chức trao cúp, cờ cho các CLB đoạt giải Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn.

Ban tổ chức trao giải đồng đội lứa tuổi U9.

Giải bóng bàn trẻ, thiếu niên, nhi đồng các CLB tỉnh Phú Thọ mở rộng năm 2025 thu hút 350 VĐV đến từ 21 CLB trong và ngoài tỉnh tham gia thi đấu. Giải đấu được tổ chức trong 2 ngày với với tổng số 180 trận đồng đội và 600 trận đơn nam, nữ các lứa tuổi từ U7 đến U15 và THPT. Với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, các vận động viên đã thi đấu sôi nổi, nhiệt tình, cống hiến cho khán giả nhiều trận đấu hay, những pha bóng đẹp mắt và kịch tính.

Chung kết đơn nữ lứa tuổi U11.

Trận chung kết đơn nam lứa tuổi U15.

Ban tổ chức đã trao 11 bộ huy chương cho các nội dung thi đấu đơn nam, nữ, 5 bộ huy chương đồng đội. Đây là giải đấu có chất lượng chuyên môn, cũng là dịp để phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ, nâng cao chất lượng huấn luyện và xây dựng lực lượng kế cận cho thể thao tỉnh nhà.

Phương Thanh