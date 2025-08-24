Cô giáo thắp sáng hy vọng cho những “thiên thần đặc biệt”

Cuộc sống của những đứa trẻ kém may mắn về thể chất và trí tuệ là một hành trình đầy thử thách. Nhưng tại tỉnh Phú Thọ, có một người phụ nữ đã dành trọn cả tuổi thanh xuân của mình để đồng hành, yêu thương và thắp lên hy vọng cho những “thiên thần đặc biệt” này. Cô là Nguyễn Thị Việt Hà, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Khai Trí – người được trìu mến gọi là “người mẹ thứ hai” của trẻ tự kỷ.

Nhờ sự tận tâm của cô Hà, nhiều em từng không thể nói hay nhận thức thế giới xung quanh đã tự tin hòa nhập với bạn bè.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo ở vùng quê thuần nông, cô Hà sớm chứng kiến cảnh những đứa trẻ không thể đến trường, suốt ngày lặng lẽ thu mình trong nhà. Nỗi day dứt đó đã thôi thúc cô chọn theo học ngành giáo dục đặc biệt, một lĩnh vực đầy gian nan và ít người dám theo đuổi. Bằng tất cả tình yêu thương và sự kiên trì, cô đã biến nỗi trăn trở của mình thành hành động, mở ra một mái ấm mang tên Khai Trí để đón nhận và nuôi dưỡng những tâm hồn nhỏ bé ấy.

Hơn một thập kỷ lan tỏa yêu thương

Sau hơn 14 năm nỗ lực không ngừng nghỉ, Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Khai Trí giờ đây không chỉ là một lớp học mà đã trở thành điểm tựa vững chắc cho hàng trăm gia đình. Cô Hà chia sẻ về hành trình của mình: “Hiện tại, chúng tôi có 10 cơ sở và chi nhánh trên khắp tỉnh, hỗ trợ gần 300 học sinh can thiệp tại trung tâm. Đội ngũ 45 giáo viên của chúng tôi đều được đào tạo chuyên sâu về giáo dục đặc biệt. Hằng tháng, chúng tôi tổ chức các buổi tập huấn chuyên môn, giúp các cô cập nhật kiến thức và xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân (IEP) phù hợp với từng em”.

Bản kế hoạch IEP này là một “kim chỉ nam” riêng biệt, được thiết kế để phù hợp với từng dạng khuyết tật và nhu cầu của học sinh. Các cô giáo sẽ tập trung vào những khó khăn riêng của mỗi em, từ đó đưa ra phương pháp can thiệp hiệu quả nhất. Nhờ sự tận tâm này, đã có hơn 2.000 trẻ được can thiệp tại trung tâm. Nhiều em từng không thể nói hay nhận thức thế giới xung quanh, nay đã có thể đọc, viết và tự tin hòa nhập với bạn bè.

Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Khai Trí không chỉ là nơi các em được học chữ, học kỹ năng sống, mà còn là một gia đình lớn. Cô Hà và các giáo viên tại đây sẵn sàng bớt một phần thu nhập để nuôi dạy miễn phí cho những em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đối với các em, trung tâm không chỉ là lớp học mà là mái ấm, là nơi duy nhất các em tìm thấy sự chở che và tình yêu thương vô bờ bến.

Chị Nguyễn Thị Anh, một phụ huynh sống tại phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ, xúc động kể lại: “Cháu tôi trước đây rất sợ tiếp xúc với người lạ. Bé thường thu mình lại khi có ai đến gần. Nhưng từ khi đến đây, được các cô quan tâm, chăm sóc cả về vật chất lẫn tinh thần, cháu đã tiến bộ rất nhiều. Bây giờ cháu đã biết đếm, biết viết và không còn sợ sệt khi tiếp xúc với người khác nữa. Sự thay đổi này thật sự ngoài sức tưởng tượng của gia đình”.

Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Khai Trí không chỉ là nơi các em được học chữ, học kỹ năng sống, mà còn là một gia đình lớn.

Hành lang pháp lý cho giáo dục hòa nhập – Trăn trở và khát vọng

Mặc dù đã đạt được nhiều thành công, cô Hà vẫn luôn mang trong mình một trăn trở lớn: làm sao để trẻ khuyết tật có thể hòa nhập thực sự vào môi trường giáo dục chung. Cô tâm sự: “Bản chất và nguyên tắc của giáo dục hòa nhập là phải có sự hỗ trợ của giáo viên giáo dục đặc biệt trong lớp học, bởi các em không thể tự mình theo kịp nội dung bài giảng hay tuân thủ các quy tắc lớp học thông thường. Đây là một thách thức rất lớn đối với các em”.

Hơn 14 năm đồng hành cùng những đứa trẻ kém may mắn, cô Nguyễn Thị Việt Hà đã trở thành điểm tựa tinh thần, là người mẹ, người bạn và là ngọn đèn thắp lên niềm tin cho hàng trăm gia đình.

Chính vì lẽ đó, cô Hà và nhiều phụ huynh khác có con khuyết tật đều mong muốn có một hành lang pháp lý vững chắc hơn để các trung tâm như Khai Trí có thể hỗ trợ các em trực tiếp tại các trường mầm non và tiểu học. Điều này không chỉ giúp các em được học tập trong môi trường bình thường mà còn tạo ra một cộng đồng giáo dục thực sự không phân biệt.

Hơn 14 năm đồng hành cùng những đứa trẻ kém may mắn, cô Nguyễn Thị Việt Hà đã trở thành điểm tựa tinh thần, là người mẹ, người bạn và là ngọn đèn thắp lên niềm tin cho hàng trăm gia đình. Câu chuyện về cô là minh chứng sống động rằng, chỉ cần có tình yêu thương, sự kiên trì và nỗ lực bền bỉ, sẽ không có đứa trẻ nào bị bỏ lại phía sau. Cô đã viết nên một câu chuyện cổ tích có thật, nơi tình yêu đã hóa phép màu, giúp những “thiên thần đặc biệt” có thêm đôi cánh để bay vào cuộc đời.

Ngọc Thắng