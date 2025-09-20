Cơ hội phát triển mới cho kinh tế tư nhân

Đầu tháng 5/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Nghị quyết số 68 - NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân. Nghị quyết đặt mục tiêu đến năm 2030, khu vực kinh tế tư nhân sẽ trở thành một trong những động lực quan trọng nhất của nền kinh tế. Nhân dịp này, Báo và Phát thanh, truyền hình tỉnh có cuộc trò chuyện với một số doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu trên địa bàn tỉnh về những tác động tích cực từ Nghị quyết 68 -NQ/TW đối với hoạt động sản xuất - kinh doanh và định hướng phát triển trong thời gian tới.

Ông Trần Văn Tư - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hoàng Anh Agritech: Kỳ vọng Nghị quyết 68 - NQ/TW trở thành “bệ đỡ” vững chắc cho kinh tế tư nhân

Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phân bón và chế phẩm sinh học, tôi đánh giá cao Nghị quyết 68 - NQ/TW khi lần đầu tiên khẳng định kinh tế tư nhân là một trong những động lực then chốt của nền kinh tế. Đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, vốn luôn cần sự đổi mới và đầu tư bài bản.

Ngay từ khi thành lập, Hoàng Anh Agritech đã lấy đổi mới sáng tạo và công nghệ làm chiến lược trọng tâm. Công ty đầu tư nhà máy phân bón hữu cơ, phát triển chế phẩm sinh học, xây dựng mô hình chăn nuôi tuần hoàn và chuỗi giá trị nông sản hữu cơ. Hiện công ty cung ứng khoảng 20.000 tấn phân bón/năm, với gần 150 sản phẩm phân phối đến hơn 500 đại lý trên cả nước. Trong chuyển đổi số, công ty đã ứng dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc, phân tích dữ liệu và triển khai mô hình nông nghiệp thông minh, hướng tới tối ưu hóa sản xuất.

Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp hiện vẫn đang đối mặt với không ít rào cản. Trước hết là vấn đề tiếp cận vốn - nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, gặp khó khăn trong việc vay vốn tín dụng để đầu tư vào nghiên cứu, đổi mới công nghệ hay mở rộng sản xuất. Thứ hai là hạ tầng phục vụ nông nghiệp, đặc biệt là hệ thống logistics, bảo quản sau thu hoạch và phân phối sản phẩm tại nhiều địa phương vẫn còn hạn chế. Điều này làm giảm đáng kể giá trị gia tăng của sản phẩm nông nghiệp.

Trước bối cảnh đó, công ty đã điều chỉnh chiến lược phát triển đến năm 2030, tập trung mở rộng quy mô sản xuất tại các vùng nguyên liệu trọng điểm như Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời đầu tư xây dựng trung tâm nghiên cứu vi sinh ứng dụng trong nông nghiệp. Nghị quyết 68 - NQ/TW ra đời trong lúc này, thực sự là kim chỉ nam để chúng tôi thêm cơ hội thực hiện thắng lợi mục tiêu đã đề ra.

Tôi kiến nghị Nhà nước cần cụ thể hóa Nghị quyết bằng các chính sách minh bạch, dễ tiếp cận; phân loại doanh nghiệp để hỗ trợ phù hợp; phát huy vai trò các hiệp hội ngành hàng; có chương trình hỗ trợ chuyển đổi số, đào tạo nhân lực công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp.

Nếu được triển khai đồng bộ, tôi tin rằng Nghị quyết 68 - NQ/TW sẽ thực sự là bệ phóng giúp khu vực kinh tế tư nhân, nhất là lĩnh vực nông nghiệp phát triển mạnh mẽ và bền vững trong thời gian tới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế- xã hội của tỉnh đề ra.

Ông Trần Tuấn Đại - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Công nghiệp Á Mỹ: Động lực mở rộng sản xuất, nâng cao đời sống người lao động

Trong hơn 10 năm hoạt động tại Phú Thọ, Công ty cổ phần Công nghiệp Á Mỹ (KCN Thái Hòa - Liễn Sơn - Liên Hòa, xã Liên Hòa) không ngừng phát triển nhờ chiến lược đầu tư vào công nghệ hiện đại, đa dạng hóa sản phẩm và mở rộng thị trường. Việc chinh phục các thị trường khó tính như Trung Đông, châu Âu, châu Mỹ đã giúp công ty nâng cao vị thế và khả năng chống chịu trước biến động của nền kinh tế. Hiện công ty tạo việc làm ổn định cho hơn 2.500 lao động, với thu nhập từ 9 -12 triệu đồng/người/tháng. Nhiều lao động từ các thành phố lớn đã trở về quê làm việc, góp phần ổn định đời sống và thúc đẩy kinh tế địa phương.

Bên cạnh đó, Nghị quyết 68 - NQ/TW đưa ra nhiều nhóm chính sách toàn diện, trong đó có những nội dung thực sự thiết thực đối với doanh nghiệp tư nhân như công ty chúng tôi. Trước hết, chính sách giảm, giãn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đã giảm đáng kể áp lực chi phí, giúp công ty có thêm nguồn lực để đầu tư mở rộng sản xuất và cải thiện đời sống người lao động.

Thứ hai, gói tín dụng ưu đãi lãi suất thấp đã giúp chúng tôi đảm bảo dòng tiền, duy trì hoạt động sản xuất, đặc biệt trong giai đoạn đơn hàng sụt giảm hoặc thị trường biến động mạnh. Đây là yếu tố then chốt để doanh nghiệp không bị gián đoạn sản xuất, vẫn duy trì được cam kết với đối tác quốc tế.

Ngoài ra, khoảng 20% lao động của công ty đã nhận được trợ cấp trực tiếp từ chính sách hỗ trợ người lao động. Điều này không chỉ giúp họ vượt qua giai đoạn khó khăn mà còn tăng sự gắn bó và nâng cao tinh thần làm việc.

Điều đáng ghi nhận là tỉnh Phú Thọ đã cải cách thủ tục hành chính mạnh mẽ, ứng dụng công nghệ thông tin vào xử lý hồ sơ, giúp rút ngắn thời gian cấp phép, giảm thiểu chi phí và công sức cho doanh nghiệp. Đây là nền tảng quan trọng để Nghị quyết 68 - NQ/TW đi vào cuộc sống một cách thực chất và hiệu quả.

Đây thực sự là cơ hội để công ty tiếp tục đầu tư mạnh vào công nghệ và quản trị hiện đại, áp dụng hệ thống quản lý toàn diện về môi trường, năng lượng và trách nhiệm xã hội theo các tiêu chuẩn quốc tế. Điều này giúp kiểm soát tiêu thụ năng lượng, giảm thiểu và tái chế rác thải, đồng thời đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc sản phẩm, điều kiện tiên quyết để xuất khẩu sang các thị trường khắt khe. Song song với đó, công ty tăng cường đào tạo nhân lực, tập trung tập huấn về sản xuất xanh, tiết kiệm năng lượng và xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Mục tiêu là xây dựng đội ngũ vừa có tay nghề cao, vừa có ý thức trách nhiệm xã hội.

Cuối cùng, chúng tôi thúc đẩy hợp tác quốc tế, tìm kiếm đối tác chiến lược để tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Đây là hướng đi giúp Á Mỹ không chỉ tăng doanh thu xuất khẩu mà còn thu hút đầu tư vệ tinh, tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương, góp phần phát triển kinh tế vùng.

Bà Trương Thị Dung - Giám đốc Công ty TNHH Đài Tín Việt Nam: Chủ động đổi mới sáng tạo, đồng hành cùng Nghị quyết 68 - NQ/TW

Để tận dụng các cơ hội từ Nghị quyết 68 - NQ/TW, Công ty TNHH Đài Tín Việt Nam đã nhanh chóng rà soát chiến lược phát triển, tập trung xây dựng và thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm: Thứ nhất, đầu tư công nghệ, nâng cấp hệ thống ERP, phần mềm quản lý kho, kiểm soát chất lượng, chuyển đổi từ cung cấp nguyên liệu sang gia công trực tiếp sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. Thứ hai, tăng cường liên kết, mở rộng hợp tác trong chuỗi cung ứng, chia sẻ công nghệ và năng lực sản xuất. Thứ ba, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, áp dụng quy trình tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải và số hóa hoạt động. Thứ tư, phát triển nhân lực, hợp tác với các trường nghề để đào tạo và tuyển dụng lao động kỹ thuật có trình độ tay nghề cao.

Theo đó, số lượng mã sản phẩm đã tăng gấp đôi (từ 100 lên 200), đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các đối tác trong và ngoài nước. Sau hơn 11 năm phát triển, Đài Tín hiện là đối tác tin cậy của hơn 200 doanh nghiệp như: Honda, Toyota, VinFast, Yamaha..., với sản lượng hàng năm đạt 10.000 tấn sản phẩm, doanh thu khoảng 200 tỷ đồng.

Với định hướng rõ ràng, công ty đặt mục tiêu đến năm 2028 trở thành doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ mạnh của tỉnh Phú Thọ.

Văn Cường (Thực hiện)