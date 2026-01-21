Có nên lướt sóng hay đầu tư giữ lâu tại The Global City?

The Global City đang bước vào giai đoạn định hình rõ vai trò “downtown mới” của TP.HCM, với hạ tầng nội khu hoàn thiện dần, các phân khu SOHO, tiện ích và cụm căn hộ liên tục triển khai.

Trong bối cảnh đó, câu chuyện chiến lược không còn dừng ở việc có nên mua hay không, mà là chọn lướt sóng 1–2 năm hay giữ lâu 5–10 năm để tối ưu hóa hiệu quả vốn.

Bài viết dưới đây phân tích hai hướng đi này dựa trên giá vốn đầu tư Global City, nhịp hoàn thiện hạ tầng khu Đông và khả năng tăng giá 3–5 năm tới, để nhà đầu tư tự xác định mô hình phù hợp khẩu vị rủi ro của mình.

Quý khách muốn tìm hiểu chi tiết hơn về dự án và những phân tích của chuyên gia Phong Lê - Founder AZReal về cơ hội đầu tư trong giai đoạn 2026, bấm xem ngay tại: DỰ ÁN GLOBAL CITY

Đánh giá tiềm năng lướt sóng The Global City từ chuyên gia Bối cảnh hạ tầng khu Đông và mặt bằng giá

Global City hưởng lợi trực tiếp từ trục Mai Chí Thọ – An Phú – cao tốc Long Thành – Dầu Giây, cùng chuỗi dự án hạ tầng đang đi vào giai đoạn hoàn thiện như nút giao An Phú, mở rộng cao tốc, nâng cấp các tuyến kết nối về trung tâm và khu thể thao Rạch Chiếc.

Nút giao An Phú đang hoàn thiện, tạo lợi thế tăng giá cho nhà đầu tư lướt sóng The Global City Đỗ Xuân Hợp.

Mỗi bước tiến của hạ tầng đều có xu hướng phản ánh vào mặt bằng giá khu Đông, nhất là các sản phẩm căn hộ trung – cao cấp nằm trong đại đô thị quy hoạch bài bản.

The Global City hiện có mặt bằng giá thuộc vùng trung – cao của khu Đông, nhưng đổi lại là vị trí trung tâm, tiện ích đã vận hành và câu chuyện quy hoạch rõ ràng.

Đây là nền tảng hợp lý cho những nhịp tăng giá theo tiến độ hạ tầng, đặc biệt trong các giai đoạn bàn giao và đưa thêm tiện ích vào hoạt động.

Quý khách muốn tìm hiểu chi tiết bảng giá từng loại hình sản phẩm, chính sách bán hàng mới nhất khi mua trong năm 2026, bấm xem ngay tại: GIÁ GLOBAL CITY

Đòn bẩy vốn và biên lợi nhuận kỳ vọng

Với chính sách thanh toán khoảng 30% giá trị căn hộ đến thời điểm cận bàn giao cho các phân khu như Lumiere Midtown, Masteri Park Place, nhà đầu tư chỉ cần vốn thực từ 1,7–3 tỷ đồng để kiểm soát tài sản có giá trị 6–15 tỷ đồng tùy sản phẩm.

Phối cảnh căn hộ Lumiere Midtown.

Khi thị trường ghi nhận mức tăng 10–20%/năm trên giá trị căn hộ, lợi nhuận quy đổi trên vốn tự có có thể đạt 30–50%/năm nhờ hiệu ứng đòn bẩy.

Trong kịch bản hạ tầng khu Đông hoàn thiện mạnh, thông tin tích cực về pháp lý – tiện ích, biên lợi nhuận 1 năm có thể tiệm cận vùng 70–80%/năm với những nhà đầu tư chọn đúng tòa, đúng view, đúng thời điểm vào – ra.

Đây là lý do lướt sóng dự án Global City luôn nằm trong danh mục của nhóm nhà đầu tư ưa mạo hiểm có kinh nghiệm.

Phân tích tiềm năng đầu tư giữ lâu dài tại The Global City

Giá trị tích sản tại downtown mới khu Đông TP.HCM

Giữ lâu tại The Global City Masterise Homes dựa trên luận điểm: đất trung tâm mới của một đô thị loại đặc biệt luôn có xu hướng khan hiếm theo thời gian.

Quy mô 117,4ha, quy hoạch đồng bộ và vị trí nằm giữa trục CBD khu Đông giúp dự án trở thành một trong những “điểm neo” quan trọng của TP.Thủ Đức.

Quy hoạch tổng thể dự án Global City

Khi tiện ích lõi, cộng đồng cư dân và hệ thống thương mại – dịch vụ vận hành đầy đủ, giá trị sử dụng thực tăng lên kéo theo mặt bằng giá thứ cấp.

Với nhà đầu tư dài hạn, việc sở hữu một hoặc vài sản phẩm căn hộ, shophouse tại đây tương đương với việc nắm giữ “tài sản lõi” trong danh mục, ưu tiên sự ổn định và độ an toàn của vốn hơn là biên lợi nhuận cực lớn trong ngắn hạn.

Tiềm năng tăng giá 3–5 năm và chu kỳ 10–15 năm

Trong khung thời gian 3–5 năm, dự án Global City dự kiến sẽ hoàn thiện thêm nhiều hạng mục hạ tầng nội khu, tăng mật độ cư dân ở thật và đưa thêm các tòa căn hộ vào sử dụng.

Giai đoạn này thường chứng kiến mức tăng giá 20–40% so với thời điểm dự án còn đang xây dựng mạnh, đặc biệt ở những sản phẩm có vị trí đẹp, view thoáng, gần tiện ích.

Ở khung 10–15 năm, khi khu Đông TP.HCM hoàn thiện hơn vai trò “thành phố trong thành phố”, các tuyến vành đai, metro, cao tốc vận hành ổn định, dự án có cơ sở trở thành một trong các lõi ở – thương mại – dịch vụ quan trọng.

Chu kỳ dài hạn đó thường mang lại lợi nhuận cộng dồn đáng kể, đồng thời lợi thế nằm ở chất lượng cộng đồng và hạ tầng, chứ không chỉ ở con số tăng giá.

Dòng tiền cho thuê và khai thác kinh doanh

Vị trí giáp khu CBD, gần Thảo Điền, khu công nghệ cao, cảng Cát Lái và các khu văn phòng lớn giúp căn hộ tại đây dễ tiếp cận tệp khách chuyên gia, quản lý trung – cao cấp và khách nước ngoài.

Khi đô thị Global City vận hành ổn định, mức lợi suất cho thuê có thể đạt khoảng 4–6%/năm, đủ để hỗ trợ phần lớn chi phí vay nếu sử dụng đòn bẩy ở mức vừa phải.

Với sản phẩm shophouse, nhà phố, giá trị đến từ khả năng cho thuê lâu dài các ngành F&B, dịch vụ giáo dục, chăm sóc sức khỏe, văn phòng đại diện... trong một cộng đồng cư dân trung – cao cấp.

Dòng tiền cho thuê ổn định kết hợp với xu hướng tăng giá đất theo thời gian tạo nên “hai tầng” giá trị cho nhà đầu tư, khiến chiến lược giữ lâu trở nên đặc biệt hấp dẫn với những người xác định dự án là một trong các trụ cột tài sản của mình.

The Global City cho phép triển khai cả hai chiến lược: lướt sóng và giữ lâu. Lướt sóng khai thác giai đoạn hạ tầng – tiện ích bứt tốc, phù hợp với nhà đầu tư kinh nghiệm. Ngược lại, giữ lâu dựa trên giá trị sử dụng thật, dòng tiền cho thuê và tiềm năng tăng giá của một downtown đang hình thành. Quyết định cuối cùng nên dựa trên sức chịu đựng rủi ro, cấu trúc đòn bẩy và tầm nhìn thời gian, thay vì chạy theo tâm lý đám đông hay kỳ vọng “đánh nhanh thắng nhanh”.

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN AZREAL

Địa chỉ: 63 Nguyễn Quý Đức, phường Bình Trưng, thành phố Hồ Chí Minh

Hotline: 0938.352.226

Website: https://azreal.vn/

Facebook: https://www.facebook.com/azreal.vn/

Tiktok: https://www.tiktok.com/@azrealofficial.vn

Pinterest: https://www.pinterest.com/azrealvn/

Youtube: https://www.youtube.com/@azrealvn