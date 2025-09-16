Có nên uống cà phê trước bữa sáng để giảm cân?

Cà phê thường được xem như một ’mẹo nhỏ' giúp tỉnh táo và hỗ trợ giảm cân nhờ khả năng ức chế cơn thèm ăn. Tuy nhiên, uống cà phê trước bữa sáng liệu có thực sự mang lại lợi ích hay tiềm ẩn rủi ro cho sức khỏe?

1. Uống cà phê trước bữa sáng có thực sự giúp giảm cân?

Cà phê chứa caffeine, một chất kích thích có khả năng làm tăng quá trình sinh nhiệt và thúc đẩy cơ thể đốt cháy calo.

Khi uống cà phê vào buổi sáng, đặc biệt là trước bữa ăn, nhiều người cảm nhận được sự tỉnh táo và giảm cảm giác thèm ăn tạm thời. Đây là lý do tại sao cà phê thường được nhắc đến như một công cụ hỗ trợ giảm cân.

Một số nghiên cứu cho thấy caffeine có thể tăng cường quá trình phân giải mỡ trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, hiệu quả này chỉ mang tính tạm thời và phụ thuộc vào nhiều yếu tố như cơ địa, thói quen ăn uống, giấc ngủ. Vì vậy, việc chỉ dựa vào cà phê để giảm cân sẽ khó đem lại kết quả bền vững.

Ngoài ra, uống cà phê đen không đường trước bữa sáng có thể giúp hạn chế lượng calo nạp vào ở bữa kế tiếp. Cảm giác no giả mà caffeine mang lại khiến bạn ăn ít hơn, nhưng nếu biến nó thành thói quen lâu dài, cơ thể có thể dần thích nghi và giảm hiệu quả.

Điều quan trọng là không nên kỳ vọng cà phê sẽ mang lại hiệu quả giảm cân thần kỳ. Thay vào đó, hãy coi nó như một yếu tố hỗ trợ trong lối sống lành mạnh, kết hợp cùng chế độ ăn cân bằng và vận động hợp lý. Khi đó, tác dụng của cà phê mới được phát huy mà không gây hại cho sức khỏe.

2. Tác hại tiềm ẩn khi uống cà phê lúc bụng đói

Dù mang lại một số lợi ích cho việc kiểm soát cân nặng, uống cà phê trước khi ăn sáng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Khi bụng rỗng, caffeine có thể kích thích tiết axit dạ dày nhiều hơn, dẫn đến tình trạng ợ nóng, khó tiêu hoặc đau thượng vị ở những người nhạy cảm. Điều này đặc biệt đáng lưu ý ở người có bệnh lý dạ dày như viêm loét.

Bên cạnh đó, cà phê có tính lợi tiểu nhẹ và có thể làm cơ thể mất nước nếu không bổ sung đủ. Khi uống vào buổi sáng, kết hợp với tình trạng chưa nạp đủ nước sau một đêm ngủ dài, cơ thể dễ cảm thấy mệt mỏi và khô miệng.

Caffeine cũng có thể làm tăng nhịp tim và huyết áp tạm thời. Với những người có bệnh tim mạch hoặc rối loạn nhịp, uống cà phê khi bụng đói có thể làm các triệu chứng trở nên rõ rệt hơn. Do đó, không phải ai cũng phù hợp với thói quen này.

Uống cà phê khi đói có thể tiềm ẩn một số rủi ro ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Một điểm đáng chú ý khác là cảm giác “giả no” do cà phê tạo ra đôi khi khiến bạn bỏ bữa sáng hoàn toàn. Đây là thói quen không có lợi, bởi bữa sáng đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp năng lượng và cân bằng chuyển hóa. Về lâu dài, cơ thể có thể rơi vào tình trạng thiếu hụt dinh dưỡng.

3. Cách uống cà phê để hỗ trợ giảm cân an toàn hơn

Nếu muốn dùng cà phê như một phần hỗ trợ giảm cân, cách uống đóng vai trò rất quan trọng. Thay vì uống ngay khi vừa ngủ dậy, bạn có thể bổ sung một ly nước lọc trước, sau đó ăn nhẹ một ít trái cây hoặc ngũ cốc rồi mới uống cà phê. Điều này giúp giảm tác động tiêu cực lên dạ dày.

Nên ưu tiên cà phê đen nguyên chất, hạn chế đường, sữa đặc hay kem béo. Những thành phần này có thể làm tăng lượng calo đáng kể, vô tình phản tác dụng giảm cân. Một tách cà phê đen không đường chỉ chứa khoảng 2–5 calo, nhưng thêm đường sữa có thể lên đến hàng trăm calo.

Thời điểm uống cũng cần được cân nhắc. Nên uống cà phê sau 9 giờ sáng, khi nồng độ cortisol – hormone tỉnh táo tự nhiên của cơ thể – đã giảm. Điều này vừa giúp phát huy tác dụng tỉnh táo của cà phê, vừa hạn chế việc cơ thể lệ thuộc vào caffeine.

Ngoài ra, không nên lạm dụng với lượng lớn. Kết hợp cùng chế độ dinh dưỡng khoa học và thói quen vận động đều đặn, cà phê mới thực sự trở thành “trợ thủ” trong hành trình kiểm soát cân nặng.

