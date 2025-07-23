Con đường xuống cấp người dân mỏi mòn chờ đợi ‘‘làm đường’’

Tại xã Đại Đình, tỉnh Phú Thọ, hàng trăm hộ dân đang sống trong cảnh đi lại chật vật trên tuyến đường liên thôn xuống cấp nghiêm trọng. Dù đã nhiều lần phản ánh, mong mỏi sự vào cuộc từ chính quyền, nhưng con đường gồ ghề, lầy lội vẫn là nỗi ám ảnh thường nhật, đặc biệt khi mùa mưa bão đang cận kề. Phóng viên đã có mặt để ghi nhận thực trạng và những trăn trở của người dân.

Tuyến đường liên thôn dài hơn 1.000m nối từ trung tâm xã Đại Đình qua khu dân cư Ấp Đồn đến Đền Thỏng, Tây Thiên xuống cấp nghiêm trọng ảnh hưởng đến đi lại của người dân.

Chúng tôi tìm đến tuyến đường liên thôn dài hơn 1.000m nối từ trung tâm xã Đại Đình qua khu dân cư Ấp Đồn đến Đền Thỏng, Tây Thiên, là minh chứng rõ nhất cho sự xuống cấp trầm trọng. “Trời nắng thì bụi mù mịt, trời mưa thì ngập lụt, trơn trượt, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm” một người dân cho biết. Đây là tuyến đường đất đã tồn tại nhiều năm, là lối đi chính của hơn 30 hộ dân sinh sống tại khu vực Đền Thỏng, thuộc Khu danh thắng Tây Thiên. Những “ổ trâu, ổ voi” dày đặc biến con đường thành một thử thách thực sự, đặc biệt vào mùa mưa bão.

Vào những ngày trời mưa thì ngập lụt, trơn trượt, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Anh Trần Văn Hùng, một người dân tại xã Đại Đình, chia sẻ nỗi khổ: "Khổ nhất là các cháu nhà chúng tôi đi học ngã lên ngã xuống. Đường thì không đi được, có khi ra đến lớp thì đã bẩn bê bết. Gia đình tôi hiện đang nuôi rất nhiều gà, mà đến kỳ xuất bán xe không vào được." Vì vậy, thu nhập của gia đình chịu ảnh hưởng trực tiếp, hàng hóa không thể lưu thông.

Anh Trần Khắc Lập, Trưởng thôn Đền Thỏng, không giấu nổi sự thất vọng: "Tuyến đường này thật ra là nó nằm trong vùng quy hoạch rất lâu rồi mà cũng chả biết chính quyền các cấp, các ban ngành là định quy hoạch đến bao giờ? Trong khi ở đây cũng có mấy chục hộ dân đang sinh sống đi lại rất khó khăn." Người dân đã từng tự bỏ tiền túi để khắc phục tạm thời, nhưng đó chỉ là giải pháp tình thế.

Anh Hoàng Kim Chung nói: "Thời gian đầu người dân chúng tôi cũng bỏ tiền túi ra để đắp đất. Nhưng về lâu về dài chúng tôi không bỏ tiền ra mãi được".

Những ngày trời mưa thì ngập lụt, trơn trượt đến người đi bộ cũng khó khăn khi đi trên tuyến đường này.

Để tìm hiểu nguyên nhân, phóng viên đã liên hệ với chính quyền địa phương. Ông Nguyễn Minh Tuân - Phó Chủ tịch UBND xã Đại Đình, cho biết: "Đoạn đường này nằm trong dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư số 54/NQ-HĐND huyện Tam Đảo (cũ), ngày 11/12/2021. Về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông phía Bắc và phía Nam - Khu công viên cây xanh Tây Thiên, thị trấn Đại Đình (cũ), đoạn từ bến xe P3 đến đường Thiền viện Trúc lâm Tây Thiên và đoạn từ Đền Mẫu Hóa đến đường Hợp Châu - Đồng Tĩnh (cũ) đi Khu danh thắng Tây Thiên. Với mức đầu tư là 50 tỷ đồng".

Tuy nhiên, ông Tuân cũng thừa nhận: "Do nguồn lực của UBND huyện Tam Đảo (cũ) chưa có đủ và cũng đã có báo cáo xin ý kiến UBND tỉnh đề nghị hỗ trợ. Tuy nhiên, đến thời điểm này dự án vẫn chưa triển khai được".

Việc tuyến đường liên thôn bị xuống cấp quá lâu không chỉ ảnh hưởng đến đời sống thường nhật của người dân mà còn ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Người dân xã Đại Đình đang mong mỏi cần có sự quan tâm, vào cuộc quyết liệt hơn từ các cấp chính quyền, đặc biệt trước mùa mưa bão kéo dài sắp tới.

Ngọc Thắng