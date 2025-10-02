Tin đồn hổ xuất hiện ở Ngọc Sơn: Cơ quan chức năng, chính quyền khẳng định không có cơ sở

Từ ngày 1/10, trên mạng xã hội xôn xao trước thông tin “xuất hiện hổ tại xóm Chiềng, xã Ngọc Sơn, tỉnh Phú Thọ”. Nhiều trang Facebook, thậm chí một số cơ quan báo chí đồng loạt đăng tải. Tin tức nhanh chóng lan truyền, gây hoang mang, ảnh hưởng đến đời sống người dân địa phương.

Tổ công tác của Hạt Kiểm lâm Lạc Sơn, UBND xã Ngọc Sơn, Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn - Ngổ Luông kiểm tra thực tế vết chân con thú còn để lại.

Để xác minh thực hư, phóng viên đã có mặt tại xã Ngọc Sơn, làm việc với chính quyền, cơ quan Kiểm lâm và BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn - Ngổ Luông. Qua tìm hiểu được biết, câu chuyện “hổ xuất hiện” bắt nguồn từ chiều 1/10/2025, anh Bùi Văn H - giáo viên Trường Tiểu học và THCS Ngọc Sơn trên đường vào xóm Mu Khướng xem nước lũ thì nhìn thấy một con thú nhỏ, lông vàng, nặng chừng 10-12kg chạy ngang qua đường rồi biến mất vào vườn ngô. Anh chỉ thoáng thấy từ khoảng cách 20m.

Cùng lúc, có 2 người khác là ông Bùi Văn H và Quách Văn H đi gần đó, nhưng chỉ mình anh H nhìn thấy con thú. Khi cả nhóm vào kiểm tra, phát hiện vài dấu chân in trên mặt đất, ông Quách Văn H cho rằng đây là vết chân hổ. Về nhà, ông kể lại cho gia đình. Sau đó, con gái ông là Quách Thị H đã đăng lên Facebook cá nhân rằng, “xóm Chiềng xuất hiện hổ nặng khoảng 20kg”. Thông tin đã được trang mạng xã hội “Hóng biến...” đăng lại. Ngay lập tức tin đồn bùng phát, rồi bị thổi phồng khi báo chí đăng tải mà không kiểm chứng.

Từ kết quả kiểm tra, các cơ quan chức năng đã xác định vết chân còn lại trên mặt đất không phải là dấu chân hổ.

Trước diễn biến này, ngày 2/10/2025, UBND xã Ngọc Sơn, Hạt Kiểm lâm Lạc Sơn và BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn - Ngổ Luông đã lập tổ công tác, trực tiếp gặp nhân chứng, kiểm tra hiện trường, ghi nhận dấu vết. Biên bản làm việc lúc 9h ngày 2/10/2025 của tổ công tác xác định: dấu chân nhỏ, có móng vuốt, không tròn và không khớp với đặc điểm bàn chân của hổ.

Ông Vũ Quốc Tam - Chủ tịch UBND xã Ngọc Sơn bức xúc trước việc một số cơ quan báo chí đã đưa thông tin không kiểm chứng, thiếu chính xác về vụ việc.

Xung quanh vụ việc này, ông Bùi Văn Đoàn - Giám đốc BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn - Ngổ Luông khẳng định: Từ khi thành lập năm 1994 đến nay, Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn - Ngổ Luông chưa bao giờ ghi nhận sự xuất hiện của hổ. Các đoàn chuyên gia từng đặt bẫy ảnh nhiều tháng nhưng không có bằng chứng. Dấu chân kiểm tra tại hiện trường nhỏ hơn nhiều so với dấu chân hổ, có vết móng rõ ràng. Đây không phải là dấu vết của hổ.

Anh Bùi Văn Thơ - Trưởng xóm Chiềng khẳng định từ xưa đến nay chưa từng ghi nhận hổ xuất hiện tại khu vực rừng Ngọc Sơn.

Cùng quan điểm trên, ông Bùi Văn Phúc - Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Lạc Sơn nhấn mạnh: Xã Ngọc Sơn không phải địa bàn sinh sống của loài hổ. Tập tính của hổ gắn với những vùng rừng rậm có lau lách, nhiều thú để hình thành chuỗi thức ăn. Nhưng khu vực này là núi đá vôi đặc thù, không có điều kiện sống phù hợp cho loài hổ.

Tổ công tác của Hạt kiểm lâm Lạc Sơn, UBND xã Ngọc Sơn, Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn - Ngổ Luông và xóm Chiềng lập biên bản ghi nhận sự việc không có thật.

Anh Bùi Văn Thơ - Trưởng xóm Chiềng cho biết: Theo lời kể của các cụ cao niên, từ xưa đến nay ở vùng rừng núi Ngọc Sơn chưa từng có hổ, cũng chưa ai tận mắt chứng kiến loài hổ ở đây. Còn ông Vũ Quốc Tam - Chủ tịch UBND xã Ngọc Sơn bức xúc: Ngay sau khi mạng xã hội, đặc biệt là trang Facebook “Hóng biến Hòa Bình” đăng tải thông tin xuất hiện hổ ở xóm Chiềng, nhiều cơ quan báo chí đã lấy lại và viết bài mà không kiểm chứng. Việc này đã gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương. Chúng tôi đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm và Ban quản lý Khu bảo tồn để xác minh, làm rõ và khẳng định không có chuyện hổ xuất hiện tại Ngọc Sơn như một số trang mạng xã hội và các cơ quan báo chí đã đưa tin.

Các biên bản của các cơ quan chức năng lập vào ngày 2/10/2025 đều khẳng định thông tin xuất hiện hổ tại xóm Chiềng là không có cơ sở.

Qua quá trình kiểm tra thực tế các dấu vết còn lại và kiểm chứng thông tin từ phía người dân, ông Bùi Văn Phúc - Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Lạc Sơn khẳng định: Thực tế cho thấy, dấu chân phát hiện được nhiều khả năng thuộc về loài động vật nhỏ khác, có thể là một loài thú rừng nào đó có địa vực sinh sống tại Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn - Ngổ Luông. Hơn nữa, khi kiểm tra thực tế khu vực xung quanh cũng không ghi nhận có gia súc, gia cầm nào mất tích, không có dấu hiệu xáo trộn hệ sinh thái. Khu bảo tồn Ngọc Sơn - Ngổ Luông vốn là vùng rừng núi đá vôi đặc thù, không phù hợp cho sự tồn tại của loài hổ. Do vậy, chúng tôi khẳng định thông tin có hổ xuất hiện tại xóm Chiềng, xã Ngọc Sơn là không có cơ sở.

Để trấn an, sáng nay (2/10/2025), cán bộ Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn - Ngổ Luông đã thông báo cho người dân địa phương về việc xuất hiện hổ ở xóm Chiềng là thông tin không có cơ sở.

Từ một hiểu lầm cá nhân, tin đồn đã lan truyền chóng mặt trên không gian mạng, rồi trở thành “sự thật” khi được báo chí dẫn lại thiếu kiểm chứng. Câu chuyện này một lần nữa cho thấy mặt trái của thông tin mạng xã hội. Việc chính quyền địa phương, kiểm lâm và BQL khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn - Ngổ Luông nhanh chóng vào cuộc đã giúp làm rõ thực hư về tin đồn “hổ xuất hiện” là thông tin thất thiệt, không có cơ sở.

Mạnh Hùng