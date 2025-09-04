Gỡ rối hiểu lầm, thắp sáng đạo lý tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồng Xuân

Vừa qua, dư luận xôn xao trước hình ảnh một số phần mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồng Xuân (xã Thanh Ba) bị hư hại. Sự việc này không chỉ gây hoang mang, bức xúc mà còn chạm đến nỗi lòng của những thân nhân và toàn xã hội. Tuy nhiên, sau buổi làm việc trực tiếp giữa chính quyền và người dân, những hiểu lầm đã được tháo gỡ, mở ra một tương lai tốt đẹp hơn cho công trình tri ân ý nghĩa này.

Lãnh đạo xã Thanh Ba gặp mặt, đối thoại với người dân và thân nhân liệt sĩ.

Trước sự bức xúc của người dân, UBND xã Thanh Ba đã nhanh chóng vào cuộc. Sáng 4/9, buổi gặp mặt với đại diện thân nhân liệt sĩ đã được tổ chức. Tại đây, lãnh đạo xã Thanh Ba đã thẳng thắn chỉ ra nguyên nhân chính là sự thiếu đồng bộ trong quá trình bàn giao hồ sơ từ chính quyền xã Đồng Xuân (cũ) sang xã Thanh Ba hiện nay. Điều này dẫn đến việc thi công bị gián đoạn và thiếu sự giám sát chặt chẽ.

Bảng thông báo được treo tại cổng vào nghĩa trang liệt sĩ xã để toàn dân được biết.

Dự án cải tạo, sửa chữa Nghĩa trang liệt sĩ xã Đồng Xuân đã được phê duyệt ngày 15/5/2025; UBND xã Đồng Xuân làm chủ đầu tư. Dự án gồm 4 hạng mục chính: Phá dỡ, xây dựng kỳ đài, bia ghi danh; cải tạo, sửa chữa phần mộ liệt sĩ; vệ sinh, lát gạch, ốp đá sân nền, lối đi, bỏ vỉa bồn cây, cổng, tường rào; lắp đặt bổ sung hệ thống cột đèn chiếu sáng. Dự án thuộc nhóm C và dự kiến hoàn thành trong năm 2025.

Nhiều hạng mục tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồng Xuân đã xuống cấp.

Tuy nhiên, từ ngày 1/7/2025, xã Thanh Ba hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, khiến việc chuyển giao hồ sơ bị gián đoạn. Đến ngày 1/8/2025, UBND xã Thanh Ba mới tiếp nhận lại toàn bộ hồ sơ. Trong quá trình này, việc củng cố hồ sơ cùng với thời tiết không thuận lợi đã ảnh hưởng đến các hoạt động cải tạo, sửa chữa.

Một thân nhân liệt sĩ đến dâng hương trước khi phần mộ được tu sửa.

Với tinh thần cầu thị, lãnh đạo xã Thanh Ba đã trực tiếp lắng nghe ý kiến người dân, giải thích rõ ràng và cam kết với Nhân dân: Mọi hoạt động tu bổ đều hướng tới mục đích tôn tạo nghĩa trang ngày càng khang trang, bền vững. Toàn bộ công trình sẽ được thực hiện đúng thiết kế, công khai tiến độ và mời đại diện thân nhân liệt sĩ tham gia giám sát.

Công nhân tiến hành vệ sinh những khu vực bị tác động.

Đặc biệt, lãnh đạo xã cam kết công trình sẽ được hoàn thành trước Tết Nguyên đán để người dân có thể đón một cái Tết ấm cúng, trang nghiêm. Lời hứa đầy trách nhiệm này đã xoa dịu nỗi lòng của những người tham dự và nhiều thân nhân đã bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ chủ trương tu bổ, tôn tạo lại nghĩa trang liệt sĩ.

Đơn vị thi công khẩn trương huy động nhân lực để vệ sinh, sửa chữa những vị trí đã đục phá trước đó.

Chiều 4/9, dưới sự giám sát của nhiều người dân, thân nhân liệt sĩ và đại diện Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Thanh Ba, đơn vị thi công đã khẩn trương huy động nhân lực để vệ sinh, sửa chữa những vị trí đã đục phá trước đó. Đồng thời nghiên cứu để sớm có phương án phù hợp nhất cho việc thi công dự án này.

Đại diện Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Thanh Ba đo đạc để đề xuất phương án cải tạo, sửa chữa các phần mộ liệt sĩ.

Câu chuyện về Nghĩa trang liệt sĩ Đồng Xuân từ những hiểu lầm ban đầu đã chuyển mình, trở thành minh chứng cho sự lắng nghe, thấu hiểu và lòng tri ân sâu sắc, hướng tới một tương lai tốt hơn cho “địa chỉ đỏ” này. Đây không chỉ là một dự án xây dựng mà còn là lời khẳng định về đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, là tấm lòng của thế hệ hôm nay dành cho những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.

Hoàng Giang