Công an phường Thống Nhất khám phá nhanh vụ án trộm cắp tài sản

Ngày 30/8/2025, Công an phường Thống Nhất, tỉnh Phú Thọ tiếp nhận đơn trình báo của anh Bùi Văn Tâm, sinh năm 1993, trú tại xóm Kháy Mòn, xã Ngọc Sơn, tỉnh Phú Thọ về việc khoảng 21 giờ ngày 30/8/2025, tại phòng ở anh Tâm nằm trong dãy phòng dành cho công nhân của Công ty bê tông Minh Thành thuộc tổ 10, phường Thống Nhất, anh Tâm phát hiện bị kẻ gian đột nhập trộm cắp 1 máy tính bảng nhãn hiệu SAMSUNG Galaxy Tab A8, màu xám và 1 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Xiaomi Redmi Note 14, màu đen để trên giường ngủ, tổng trị giá tài sản bị mất trộm khoảng 4 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận đơn, Công an phường Thống Nhất phối hợp với Công an xã Mai Châu, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Thọ rà soát, xác minh, thu thập tài liệu xác định đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Đến khoảng 8 giờ ngày 31/8/2025, đối tượng Lò Văn Lâm, sinh năm 1997, trú tại bản Sáng, xã Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên đến Cơ quan Công an xin đầu thú và khai nhận thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của anh Bùi Văn Tâm vào ngày 30/8/2025.

Đối tượng Lò Văn Lâm tại cơ quan công an

Vật chứng thu giữ gồm 1 máy tính bảng nhãn hiệu SAMSUNG Galaxy Tab A8, màu xám, đã qua sử dụng và 1 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Xiaomi Redmi Note 14, màu đen, đã qua sử dụng.

Căn cứ tài liệu điều tra thu thập, xác định Lâm có hành vi của tội trộm cắp tài sản quy định tại Điều 173 BLHS. Thực hiện chỉ đạo của Thủ trưởng cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Phú Thọ, Công an phường Thống Nhất tạm giữ hình sự đối với Lò Văn Lâm theo quy định.

Được biết, đối tượng Lâm đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và chấp hành xong án phạt tù ngày 3/10/2024.

Đinh Thắng