Công an phường Thống Nhất rà soát, hướng dẫn cập nhật dữ liệu PCCC và CNCH

Thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh về cập nhật thông tin các cơ sở thuộc diện quản lý phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an phường Thống Nhất đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ nhằm bảo đảm tiến độ xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về PCCC và CNCH.

Theo đó, Công an phường đã xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể; đồng thời phân công cán bộ, chiến sĩ xuống từng tổ dân phố, đến trực tiếp các cơ sở kinh doanh để rà soát, thống kê và hướng dẫn thực hiện khai báo trên “Hệ thống thu thập thông tin về cơ sở thuộc diện quản lý PCCC và CNCH”. Trong quá trình thực hiện, cán bộ Công an phường đã hướng dẫn chi tiết các bước kê khai, kiểm tra, đối chiếu và cập nhật định kỳ thông tin liên quan đến công tác PCCC theo quy định. Các cơ sở được hỗ trợ trực tiếp trong việc tạo tài khoản, nhập thông tin, khắc phục sai sót và hiểu rõ trách nhiệm cập nhật dữ liệu thường xuyên.

Công an phường Thống Nhất hướng dẫn hộ kinh doanh khai báo và nhập dữ liệu về PCCC và CNCH lên hệ thống

Tính đến ngày 18/11, Công an phường đã cử 65 lượt cán bộ, chiến sĩ xuống cơ sở, hướng dẫn 82/86 cơ sở kinh doanh trên địa bàn thực hiện khai báo và nhập dữ liệu lên hệ thống, đạt tỷ lệ 95%. Các thông tin được cập nhật đầy đủ giúp phục vụ hiệu quả công tác quản lý, kiểm tra, giám sát và hỗ trợ xử lý sự cố cháy, nổ khi xảy ra.

Việc rà soát, khai báo và cập nhật dữ liệu PCCC và CNCH là nhiệm vụ quan trọng, góp phần xây dựng hệ thống dữ liệu “đúng – đủ – sạch – sống”; tạo nền tảng cho việc kết nối, chia sẻ thông tin giữa các bộ, ngành; đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm an ninh trật tự và phục vụ phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn.

Đinh Thắng